Como aumentar o limite do cartão de crédito? Veja 5 dicas infalíveis

Você já passou pela situação de querer fazer uma compra com o cartão de crédito, mas descobrir que o limite não era suficiente? Isso pode ser muito frustrante, principalmente se você precisa do produto ou serviço com urgência.

Mas não se preocupe, pois existem algumas formas de aumentar o limite do seu cartão de crédito e evitar esse tipo de problema.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de 5 dicas infalíveis para conseguir um limite maior e aproveitar os benefícios do crédito.

1 – Mantenha o seu cadastro atualizado no banco ou na operadora do cartão de crédito

Uma das formas de aumentar o limite do cartão de crédito é manter o seu cadastro atualizado no banco ou na operadora do cartão. Isso porque essas instituições usam as suas informações pessoais, profissionais e financeiras para avaliar o seu perfil de crédito e definir o seu limite.

Se você mudou de emprego, teve um aumento de salário, mudou de endereço ou melhorou o seu score de crédito, por exemplo, é importante informar essas mudanças ao banco ou à operadora do cartão. Assim, eles podem revisar o seu limite e aumentá-lo de acordo com a sua nova situação.

2 – Pague as suas faturas em dia e evite o rotativo

Outra dica para aumentar o limite do cartão de crédito é pagar as suas faturas em dia e evitar o rotativo.



O rotativo é o valor que você pode usar quando não paga o valor total da fatura, mas apenas o mínimo ou uma parte dela. No entanto, essa opção tem juros muito altos e pode comprometer a sua saúde financeira.

Além disso, o uso do rotativo indica que você não tem controle sobre os seus gastos e que pode ter dificuldades para pagar as suas dívidas.

Isso reduz a sua confiança junto ao banco ou à operadora do cartão e diminui as chances de conseguir um limite maior. Por isso, o ideal é pagar sempre o valor total da fatura e evitar entrar no rotativo.

3 – Use o seu cartão com frequência e de forma consciente

Quanto mais você usa o seu cartão, mais você mostra que precisa de crédito e que sabe usá-lo com responsabilidade. Assim, eles podem entender que você tem capacidade para assumir um limite maior e honrar os seus compromissos.

Mas atenção: usar o cartão com frequência não significa gastar mais do que você pode ou comprar coisas desnecessárias. Mas sim, ele deve ser uma ferramenta para facilitar as suas compras e planejar os seus gastos dentro do seu orçamento.

4 – Utilize outros serviços da instituição financeira

Os bancos e instituições financeiras fazem, periodicamente, a análise dos perfis de seus clientes para conceder aumentos no limite do cartão de crédito. Sendo assim, uma das formas de conseguir mais limite é melhorando o seu relacionamento.

Você pode fazer isso ao utilizar outros serviços disponíveis na sua instituição. É possível solicitar empréstimos, financiamentos e até mesmo seguros na sua instituição.

Além disso, uma opção que pode favorecer o aumento do seu limite é fazer a portabilidade de salário. Assim, você passará a receber o seu salário na instituição, o que estreita ainda mais o seu relacionamento.

Mas fique atento: utilize apenas os serviços que você realmente precisa e não apenas para conseguir um aumento de crédito.

5 – Solicite o aumento do limite do cartão de crédito

Por fim, a nossa última dica é: peça um aumento do limite ao seu banco. Parece óbvio, mas muitas pessoas não lembram que podem solicitar uma análise para aumento de crédito na sua instituição.

Esse serviço está disponível para todas as instituições financeira e muitas oferecem a comodidade de solicitar por meio do aplicativo ou internet banking.

Após o pedido, o banco irá fazer uma nova análise do seu perfil, a fim de saber se está apto para receber mais limite. Caso seja aprovado, poderá receber o aumento diretamente no seu cartão de crédito.