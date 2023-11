Como consertar Call of Duty Modern Warfare III travado na tela de carregamento

Com sua jogabilidade altamente esperada, gráficos atraentes e enredo envolvente, Call of Duty: Modern Warfare III tem sido um sucesso entre jogadores de todo o mundo. Não está imune, porém, a problemas técnicos, sendo um dos mais frustrantes os temidos “preso na tela de carregamento.” Você não precisa se preocupar se se encontrar neste limbo virtual. Para ajudá-lo a conquistar Modern Warfare III, investigamos várias etapas de solução de problemas neste guia. Então, vamos verificá-los.

Fatores contribuem para Modern Warfare III travado na tela de carregamento

Limitações de hardware: Energia insuficiente pode causar problemas de desempenho e tela de carregamento em jogos como Modern Warfare III. Conflitos de software: Drivers desatualizados, software conflitante ou arquivos de jogo corrompidos podem criar problemas na tela de carregamento. Problemas de rede: Conexões de Internet instáveis ​​ou lentas podem fazer com que o jogo não carregue corretamente. Problemas do servidor: Problemas de tela de carregamento podem ser causados ​​por problemas de servidor por parte do desenvolvedor.

Corrigir COD Modern Warfare III preso na tela de carregamento

Então, se você está procurando algumas correções que tenham o potencial de resolver o problema de Call of Duty: Modern Warfare III travado na tela de carregamento:

Correção 1: Requisitos do sistema e otimização de desempenho

Você deve verificar os requisitos mínimos de sistema do seu equipamento de jogo antes de solucionar um problema de tela de carregamento. Para garantir uma jogabilidade tranquila em Modern Warfare III, seu PC ou console deve ter o hardware apropriado.

Pode ser necessário atualizar sua placa gráfica e memória se o seu sistema não atender aos requisitos. Então, aqui estão os requisitos mínimos de sistema que você precisa ter se quiser corrigir o problema do Modern Warfare III travado na tela de carregamento:

CPU: Intel Core 2 Duo E6600 ou similar ou melhor

BATER: 2 GB

GPU: Shader 3.0 ou superior 256 MB NVIDIA GeForce 8600GT / ATI Radeon X1950 ou superior

VRAM: 256MB

PSHADER: 3,0

VSHADER: 3,0

SO: janelas XP

ESPAÇO LIVRE EM DISCO: 16 GB

PLACA DE SOM: DirectX 9.0c ou posterior

Correção 2: execute MWIII como administrador

Para conceder acesso de controle de conta de usuário, você deve instalar o arquivo do aplicativo do jogo como administrador em seu PC. Ao fazer isso, o arquivo do programa poderá ser executado corretamente, evitando que Modern Warfare III fique preso em problemas de tela de carregamento. Aqui estão as etapas que você pode seguir:

No seu computador, clique com o botão direito em COD: Modern Warfare III.

Vá para Propriedades > Compatibilidade .

Depois disso, certifique-se de que o Execute este programa como administrador caixa de seleção está marcada.

Depois, para salvar suas alterações, clique em Aplicar e então OK .

Inicie o jogo e veja se o problema do Modern Warfare III travado na tela de carregamento foi resolvido ou não.

Correção 3: verifique o status do servidor

Para verificar o status do servidor de Modern Warfare 3, vá para o Site de serviços on-line da Activision. Em alguns casos, problemas com o servidor do jogo, como tempo de inatividade ou até mesmo processos de manutenção, podem resultar em travamentos ou em Modern Warfare III travado na tela de carregamento. Atualmente, vários jogadores foram afetados por um problema no servidor do jogo no momento em que este artigo foi escrito.

É altamente recomendável verificar se há atualizações de driver gráfico no PC seguindo as etapas abaixo. Você pode então instalar a versão mais recente, que resolve vários problemas gráficos. Para fazer isso:

Inicialmente, você pode abrir o Menu de acesso rápido clicando com o botão direito no menu Iniciar.

Abrir Gerenciador de Dispositivos clique nele na lista.

Expandir Adaptadores de vídeo clique duas vezes nele.

Clique com o botão direito na placa gráfica que você está usando.

Selecione Atualizar driver > Pesquisar drivers automaticamente .

Ele verificará automaticamente se há atualizações.

No entanto, se uma atualização estiver disponível, ela baixará e instalará automaticamente a versão mais recente.

Para aplicar as alterações, reinicie o seu PC quando terminar.

Correção 5: feche tarefas em segundo plano

A execução de programas ou tarefas desnecessárias em segundo plano no sistema pode consumir muitos recursos de CPU e memória, reduzindo o desempenho de todo o sistema.

Portanto, problemas de inicialização, como travamento, atraso e não carregamento do Modern Warfare III, são bastante comuns. Livre-se de todas as tarefas desnecessárias em segundo plano, fechando-as completamente. Para fazer isso:

Para abrir o Gerenciador de Tarefas, pressione Ctrl + Shift + Esc .

Clique no Processos aba.

Para fechar uma tarefa individual, clique nela.

Para fechá-los um por um, clique em Finalizar tarefa .

Uma vez feito isso, reinicie seu sistema.

Para evitar a instalação de uma versão desatualizada do jogo no seu PC, é altamente recomendável que você verifique se há atualizações do jogo seguindo as etapas abaixo. É possível que versões desatualizadas de patches de jogos resultem em vários conflitos que podem ter um efeito adverso no lançamento do jogo ou na sua experiência de jogo. Fazer isso:

Para Battle.net:

Inicie o Battle.net (Blizzard) l lançador> Clique no logotipo da Blizzard no canto superior esquerdo.

Para instalar ou atualizar um jogo, vá para Configurações> Instalação/atualização do jogo .

Clique no Aplicar atualizações mais recentes e download de dados de patch futuro para jogos jogados recentemente para habilitá-lo.

Para aplicar as alterações, clique em Feito e reinicie o Battle.net.

Você deverá ser atualizado automaticamente para a versão mais recente do jogo.

Para vapor:

Vou ao Biblioteca no vapor.

No painel esquerdo, selecione COD: Modern Warfare III.

Ele procurará automaticamente atualizações disponíveis no Steam.

Clique em Atualizar se uma atualização estiver disponível.

Aguarde alguns minutos até que a atualização seja concluída.

Para aplicar as alterações, reinicie o seu PC depois de terminar. Em seguida, verifique se o problema do Modern Warfare III travado na tela de carregamento foi resolvido.

Correção 7: verifique a conexão com a Internet

Se não houver estabilidade ou velocidade suficiente na sua conexão com a Internet, é provável que ela falhe. Certifique-se de que sua rede de Internet esteja funcionando corretamente antes de tirar qualquer outra conclusão.

No entanto, para alternar entre uma conexão com e sem fio, certifique-se de alterar sua conexão. Além disso, tente conectar-se a outra rede ou usar o ponto de acesso do telefone para verificar o problema.

Correção 8: desligue e ligue seu roteador

Você pode desligar e ligar novamente se nenhum dos métodos funcionou para você. Ao fazer isso, você poderá se livrar de problemas temporários de rede sem fazer com que Modern Warfare III fique preso em problemas de tela de carregamento. Para fazer isso:

Desligue o roteador Wi-Fi e espere até que os indicadores LED apaguem.

Depois que o roteador e a fonte de alimentação forem desconectados, certifique-se de desconectar também o cabo de alimentação.

Depois, espere cerca de 30 segundos e reconecte o cabo de alimentação ao roteador.

Por último, mas não menos importante, ligue o roteador e veja se o problema persiste.

Correção 9: verifique e repare arquivos do jogo

O jogador pode ter muitos problemas se os arquivos do jogo em seu PC estiverem ausentes ou corrompidos. Usando as instruções abaixo, você pode verificar e reparar arquivos do jogo em seu computador para garantir que o jogo funcione sem problemas, sem travar na tela de carregamento.

Para Battle.net:

No seu PC, inicie o cliente Battle.net.

Selecione Call of Duty: Modern Warfare III.

Clique em OPÇÕES (ícone de engrenagem)> Verificar e reparar .

Depois, clique em Iniciar digitalização e espere o processo terminar.

Depois disso, feche o inicializador do Battle.net e reinicie o computador.

Para vapor:

Abra o cliente Steam e clique em Biblioteca.

Da lista, clique com o botão direito COD: Guerra Moderna III.

Selecione Propriedades > Arquivos Locais .

Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo .

Pode levar algum tempo para que esse processo seja concluído. Então seja paciente.

Para aplicar as alterações, reinicie o computador quando terminar.

Para evitar falhas no sistema, problemas de compatibilidade e travamentos, os usuários de PC e jogadores devem sempre atualizar a versão do sistema operacional Windows. Além disso, a versão mais recente inclui várias melhorias, patches de segurança e recursos adicionais. Fazer isso:

Para abrir as configurações do Windows, pressione Ganhar + eu .

Depois disso, no atualização do Windows seção, selecione Verifique se há atualizações.

Baixe e instale todas as atualizações disponíveis.

Pode ser necessário esperar um pouco até que a atualização seja concluída.

Você precisará reiniciar o computador assim que a atualização for concluída.

Correção 11: execute uma inicialização limpa

É possível que determinados programas ou serviços sejam executados em segundo plano quando o sistema Windows é inicializado sem o seu conhecimento. Esses aplicativos e serviços certamente consumirão muitos recursos do sistema e também da conexão com a Internet. Caso você sinta o mesmo, tente realizar uma inicialização limpa em seu computador para ver se o problema do Modern Warfare III travado na tela de carregamento foi resolvido. Fazer isso:

Inicialmente, abra o Correr caixa de diálogo pressionando Ganhar + R .

Depois disso, para abrir Configuração do sistema tipo msconfig e bateu Digitar .

Para ocultar todos os serviços Microsoft, clique na caixa de seleção Ocultar todos os serviços Microsoft na guia Serviços.

Clique em Desativar tudo > Clique em Aplicar e então OK para salvar as alterações.

Selecione os Comece aba > Abra o Gerenciador de Tarefas .

Depois disso, você poderá acessar a interface do Gerenciador de Tarefas. Clique no Comece aba.

Em seguida, selecione a tarefa com maior impacto na inicialização.

Selecione-os e clique Desativar para desligá-los na inicialização.

Para cada programa com alto impacto inicial, siga as mesmas etapas.

Se você fez alguma alteração em seu computador, deverá reiniciá-lo para que tenha efeito.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você como consertar o problema da tela de carregamento travada do Modern Warfare III. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

