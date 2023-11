Como consertar o aplicativo Kwik Rewards que não funciona ou problemas de interrupção

Você ganha uma visita a cada passada no seu cartão Kwik Rewards. O aplicativo Kwik Trip permite que você acompanhe suas recompensas e acompanhe quantas viagens ainda restam. Ele também mantém um registro do seu “cartões perfurados.” Infelizmente, muitos usuários começaram a enfrentar problemas ao usar o Kwik Rewards, pois essas recompensas não estão funcionando.

Bem, após investigação, nossa equipe descobriu que existem alguns motivos pelos quais você está tendo esse problema. E adivinha? Mencionamos todos esses motivos, incluindo como corrigi-los. Então, se você está pensando, por que o aplicativo Kwik Rewards não está funcionando? Se quiser saber como ainda ganhar pontos, leia o guia até o final.

O que causou a interrupção do Kwik Trip Rewards?

O site da Kwik Trip informa que na segunda-feira, 9 de outubro de 2023, a empresa sofreu um incidente de segurança cibernética. Com a ajuda de especialistas externos em segurança cibernética, os esforços de mitigação foram iniciados poucas horas após a descoberta do incidente.

Nem as informações do cartão de pagamento da empresa nem as informações de seus clientes foram comprometidas. Além do programa de recompensas, outros sistemas da empresa e das instalações de produção da La Crosse foram afetados pelo incidente, disse o comunicado. Na quinta-feira, 11 de novembro, a maioria dos sistemas internos estava funcionando.

Em conexão com a interrupção, um “incidente de segurança cibernética” está sendo investigado por especialistas forenses. Ainda assim, existem algumas soluções que você pode tentar para garantir que não haja nenhum problema de sua parte.

A investigação está em seus estágios iniciais e levará algum tempo para ser concluída. Mas existem algumas soluções que você pode tentar para garantir que não haja nenhum problema de sua parte. Portanto, vamos verificar esses fixadores.

Como corrigir o problema de não funcionamento do Kwik Trip Rewards

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema de não funcionamento do Kwik Trip:

Correção 1: reinicie o aplicativo Kwik Trip

Recomendamos reiniciar o aplicativo primeiro. É comum que as recompensas não funcionem corretamente devido a bugs e falhas de software. O aplicativo pode parar de responder como resultado dessas falhas temporárias, causando mau funcionamento quando não carrega.

Você pode reiniciar o aplicativo Kwik Trip após fechá-lo na seção de aplicativos recentes. Então, se o problema persistir, vá para a próxima etapa.

Correção 2: verifique sua conexão com a Internet

É possível que haja um problema de conexão com o aplicativo Kwik Trip se ele não funcionar. Seu Kwik Trip precisa estar conectado à Internet por meio de Wi-Fi ou serviço de celular para funcionar.

Para verificar se o seu telefone tem um sinal forte de WiFi ou celular, observe a tela de status. Se você não tiver certeza se sua conexão com a Internet é forte, tente outro aplicativo que use a Internet. Sua conexão com a Internet é a causa do problema se não estiver funcionando.

Quando houver uma atualização disponível para o aplicativo Kwik Trip, é recomendável atualizá-la. Na maioria dos casos, esse problema ocorre quando o aplicativo precisa ser atualizado. Então, aqui estão algumas etapas que você pode tentar atualizar o aplicativo Kwik para corrigir o problema de não funcionamento das recompensas do Kwik Trip:

Vou ao Loja de jogos se você tiver um telefone Android. Se você possui um iPhone, abra a App Store.

Aqui, você pode pesquisar Kwik Trip e tocar na opção que corresponde à sua pesquisa.

Quando uma atualização estiver disponível, um botão Atualizar aparecerá. Toque em Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Agora que atualizou o Kwik Trip, você poderá usá-lo normalmente.

Correção 4: excluir arquivos de cache do Kwik Trip

É mais provável que os arquivos de cache sejam responsáveis ​​por esses problemas. Se o aplicativo Kwik Rewards não funcionar, pode ser necessário limpar o cache do aplicativo.

É impossível limpar o cache dos aplicativos iOS, então reinstalá-los é a única opção. Os usuários do Android podem, no entanto, limpar o arquivo de cache do Kwik Trip seguindo estas etapas:

Basta tocar e segurar o ícone Kwik Trip e depois tocar no eu botão para abrir a tela de informações do aplicativo.

Informações do aplicativo tocar Armazenar . Notocar

Limpar cache. Aqui, você pode limpar seu cache e seus dados. Para limpar o cache do aplicativo, clique em

Se o problema persistir, pode ser devido à incompatibilidade entre a versão do sistema operacional do seu dispositivo e a versão mais recente do Kwik Trip. É possível que o firmware do seu dispositivo precise ser atualizado se as recompensas do Kwik Trip não estiverem funcionando. Para fazer isso, siga estas etapas:

No Android

Toque no ícone do aplicativo Configurações em seu telefone Android.

Atualização de software . Selecione

Tocar Baixar e instalar para encontrar atualizações de firmware.

Verifique se você ainda está tendo problemas com as recompensas do Kwik Trip que não funcionam após instalar as atualizações disponíveis.

No iOS

Inicialmente, abra o Configurações aplicativo em seu dispositivo iOS.

Em geral aba. Selecione osaba.

Atualização de software . Selecione

Por último, toque no instale agora botão para instalar a atualização.

Correção 6: reinstale o Kwik Trip

As recompensas do Kwik Trip não funcionam também podem ser causadas por arquivos de aplicativos corrompidos, o que também pode fazer com que as recompensas não funcionem. Se você tiver problemas para usar as recompensas do Kwik Trip, tente reinstalá-lo. Para fazer isso, siga estas etapas:

No iOS

Mantenha pressionado o ícone do aplicativo Kwik Trip e toque em Excluir .

Toque novamente Excluir para confirmar a exclusão.

Depois, abra o Loja de aplicativos no seu dispositivo iOS.

Pesquise Kwik Trip e selecione-o nos resultados da pesquisa.

Depois disso, toque no Pegar botão para instalar o aplicativo.

Você deverá ser capaz de resolver o problema de não funcionamento das recompensas do Kwik Trip depois de instalar o aplicativo e fazer login em sua conta.

No Android

Mantenha Kwik Trip pressionado na gaveta de aplicativos e toque em Desinstalar . Tocar OK para desinstalar o aplicativo.

Depois, abra seu Gaveta de aplicativos e toque Loja de jogos .

Digite Kwik Trip na barra de pesquisa superior e pesquise-o.

Tocar Instalar no resultado da pesquisa relevante para instalar o aplicativo.

Faça login em sua conta após instalar o aplicativo Kwik Trip. Entrar para sua conta após instalar o aplicativo Kwik Trip.

Se nenhuma dessas correções funcionar, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do Kwik Trip para resolver o problema de não funcionamento das recompensas do Kwik Trip. No entanto, se houver algum problema com o aplicativo, você pode entrar em contato com os desenvolvedores no site oficial do aplicativo. Portanto, a empresa atenderá sua reclamação o mais rápido possível.

