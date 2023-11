Muitas pessoas acreditam que não é possível controlar o orçamento pessoal de forma simples, mas isso não é verdade. Existem algumas ações que podem nos ajudar na hora de conseguirmos ter uma visão mais clara dos nossos custos, proporcionando chances de economias maiores.

Porém, o que fazer para atingir esse tipo de controle? O que pode nos ajudar nesses casos? Neste texto, descrevemos algumas práticas que são simples, mas podem fazer toda a diferença nas finanças. Confira!

Como controlar o orçamento pessoal de forma simples?

Quando pensamos no controle financeiro, não estamos falando de aplicativos super complexos ou dados que só podem ser analisados por matemáticos. Afinal de contas, nem todo mundo terá um matemático disponível para ajudar nas contas da casa, concorda?

Nesse cenário, é bom termos em mente que algumas práticas simples já podem abrir caminhos para uma maior organização financeira ao longo dos meses.

A seguir, apresentamos práticas que podem contribuir nesse sentido:

1. Saiba qual a sua renda – ou tenha uma média

Saber qual a sua renda mensal é um ponto de partida muito importante. Por meio dessa informação, torna-se possível tomar decisões de poupar e de comprar com maior assertividade.

Porém, se porventura a sua renda é muito variável (como no caso de autônomos), considere estabelecer a média dos últimos seis meses, pois esse dado pode te ajudar a projetar os próximos meses com mais controle.



Você também pode gostar:

2. Liste os custos fixos – pode ser no papel!

Listar todos os custos fixos é crucial para ter uma visão muito mais clara do que você precisa pagar, de certeza, todos os meses. Esses custos estão relacionados com aluguel, combustível, supermercado, luz, telefone, etc. Embora possam ter pequenas alterações de um mês ao outro, eles serão pagos todos os meses e, por isso, são considerados fixos.

Ter uma média desse custo mensal (arredondando para cima, para facilitar), pode te ajudar a entender melhor quanto dinheiro precisa ser reservado, todos os meses, para esses custos.

3. Anote os custos variáveis dos últimos meses

Depois de anotar, até mesmo no papel, os seus custos fixos, é hora de anotar os variáveis para controlar o orçamento pessoal de forma simples.

Os gastos variáveis são considerados aqueles mais esporádicos, como os relacionados com passeios e viagens, compras de roupas, necessidade de um medicamento em algum momento, e assim por diante.

Reservar uma parte do dinheiro mensal para esses custos pode te ajudar a manter o controle das contas.

4. Estabeleça metas de economia

Depois de fazer todo o mapeamento acima, é hora de fazer as suas metas de economia. Considerando a sua realidade atual, quanto você quer e pode guardar todos os meses? Quanto pode investir focando em projetos do futuro?

Essas análises podem te ajudar a controlar o orçamento pessoal de forma simples.

5. Revise regularmente

Por fim, lembre-se de revisar regularmente, seguindo os passos acima. Isso pode te ajudar a manter um controle maior de todas as alterações que as finanças sofrem com o passar do tempo, evitando surpresas desagradáveis e conquistando maior equilíbrio financeiro.

Pense nesses aspectos e boa sorte com as suas finanças!