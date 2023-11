Como corrigir erro de desconexão do servidor COD Modern Warfare

Os jogadores podem experimentar o “Desconectado do servidor” erro durante o jogo de Call of Duty: Modern Warfare 3 (MW3) durante sua segunda fase beta. Os usuários de PC que tentarem jogar o novo título de tiro multijogador da Activision através do Steam enfrentarão esse problema.

Muitos jogadores foram atraídos por Modern Warfare 3 por causa de seus mapas, modos de jogo, mecânica de movimento e mecânica de tiro redesenhados. É provável que haja algumas peculiaridades em um jogo multijogador online, apesar de todos os esforços dos desenvolvedores.

Para fornecer uma experiência mais tranquila posteriormente, a Sledgehammer Games pode identificar e resolver esses problemas durante as fases beta. Sim, muitos usuários relataram problemas de desconexão do servidor COD Modern Warfare. Mas não se preocupe, pois temos algumas soluções para esse problema. Portanto, vamos começar com o guia.

Quais são as causas do erro de desconexão do servidor Modern Warfare?

Existem vários motivos possíveis por trás do erro de desconexão do servidor ao jogar ou atualizar Call of Duty Modern Warfare. Este jogo é comumente afetado pelos seguintes problemas de conectividade.

Com milhões de jogadores em todo o mundo, COD Modern Warfare é um dos jogos mais populares. Ocasionalmente, esse grande número de jogadores que tentam acessar os servidores simultaneamente pode causar uma falha no servidor. Normalmente, isso acontece quando uma atualização é lançada ou quando novos conteúdos e recursos são adicionados ao jogo. Se você receber a mensagem “Servidor desconectado”, apesar de não haver problemas conhecidos no servidor. É possível que haja um problema com a conexão ao seu ISP, resultando na mensagem “Você foi desconectado dos servidores do Call of Duty Modern Warfare”. erro. Você também pode perder a conexão com os servidores do jogo quando tiver uma conexão lenta ou intermitente. Se estiver tendo problemas com a conexão do seu PC ou console, você pode executar um teste de velocidade. Houve relatos de firewalls ou software de segurança interferindo na jogabilidade dos jogos Call of Duty.

Como corrigir o erro de desconexão do servidor Modern Warfare

Aqui estão alguns métodos cruciais que você pode tentar para resolver o erro de servidor desconectado no servidor Modern Warfare:

Verifique se há problemas conhecidos no servidor

A maioria dos problemas de conexão no Modern Warfare são resultado de problemas de servidor. É importante verificar o status oficial do servidor Activision se estiver com problemas para atualizar o Call of Duty Modern Warfare.

Os usuários do Twitter também podem seguir a conta oficial da Activision no Twitter. Outra opção é usar um serviço de monitoramento de interrupções como o DownDetector.com.

Pode haver um problema conhecido no servidor, então você terá que esperar até que seja resolvido. As atualizações geralmente são tratadas rapidamente pela Activision, então é provável que o problema seja resolvido rapidamente.

Alterar a região

Em um PC, você pode tentar mudar para uma região diferente se receber um erro de servidor desconectado ao jogar Modern Warfare. Aqui estão as etapas para mudar de região:

Inicie o Lançador de nevasca. Navegue até o menu Blizzard Battle.net. Escolher Chamado de guerra armamento moderno. Para alterar sua região, clique no Globo ícone. Para encontrar a melhor região para você, você pode alternar entre diferentes regiões. Pode ser necessário fechar o menu da Blizzard para ver se o problema foi resolvido.

Verifique se há problemas de conexão local

Seu problema pode ser causado por um problema com sua rede local se não houver interrupções ou manutenção conhecidas do servidor no momento. Você pode verificar se os dispositivos conectados ao seu roteador possuem conexões com a Internet ou se você possui outro dispositivo conectado a ele.

Ao jogar Modern Warfare, você também deve considerar a possibilidade de que uma conexão intermitente ou lenta seja responsável pelo erro de desconexão do servidor.

Para verificar a velocidade ou lentidão da sua conexão, execute um teste de velocidade no seu PC ou console. Normalmente, o problema ocorre quando o resultado do teste de velocidade fica abaixo de 5Mbps. Se você quiser minimizar as chances de sua conexão local com a Internet causar erros de desconexão do servidor, há várias maneiras de fazer isso.



Uma maneira de melhorar sua configuração wi-fi ou sem fio é usar uma conexão com fio. Você deve fechar todos os programas que usam a Internet se jogar em um PC.

Você também pode estar enfrentando esse problema apenas porque existem alguns programas ponto a ponto em segundo plano que consomem muitos dados. Certifique-se de estar executando apenas o jogo Modern Warfare em seu computador. Em um PS4 ou Xbox, tente desabilitar outros dispositivos do seu modem ou roteador.

Tente usar uma VPN

Ao usar uma VPN, você pode contornar erros do servidor. Você pode estar enfrentando o erro Servidor desconectado se a região onde você está jogando automaticamente tiver alguns problemas de servidor ou se houver muitos jogadores no servidor que ele não consegue acomodar.

As VPNs permitem que você jogue em outra região, escolhendo um servidor diferente. Alternativamente, se os servidores COD se recusarem a se conectar devido ao seu IP, você pode usar uma VPN para resolver o problema. Ao usar VPNs, o ping é sempre um problema. Portanto, recomendamos que você jogue em um servidor com ping reduzido e uma VPN confiável.

Verificando seu firewall

Pode ser que o seu firewall impeça o jogo de se conectar à Internet se você não conseguir jogar. No início do jogo, o Windows Defender deverá aparecer para notificá-lo. Veja como você pode resolver o problema se ainda precisar receber esse pop-up.

Procurar Firewall do Windows Defender no menu iniciar. Configurações avançadas > Regras de saída. Vá para Na lista você encontrará Call of Duty Modern Warfare. No menu à direita, selecione Propriedades. Verifica a Permitir conexão caixa.

Certifique-se de ter permissões de administrador para poder executar esta tarefa.

