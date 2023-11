Como criar PÁGINA DE VENDAS no INSTAGRAM? Aprenda como aumentar o alcance de sua empresa

Uma excelente forma de potencializar sua empresa é criar página de vendas no Instagram, utilizando o perfil na hora de encontrar possíveis clientes. Assim, você consegue criar uma maneira dinâmica de expor os produtos e atender possíveis clientes.

Então, se você ainda não sabe como começar a criar seu perfil de vendas na plataforma, continue por aqui. Separamos algumas dicas importantes para te ajudar com o passo a passo e a melhor maneira de conseguir aumentar seus rendimentos.

O que é uma página de vendas do Instagram?

Uma página para vendas no Instagram é um perfil focado em criar e converter vendas na plataforma. Ele possui alguns recursos específicos e pode ser mais simples para conseguir gerenciar e potencializar sua empresa, como por exemplo:

Status de perfil comercial no Instagram;

Classificação em categoria segundo o tipo de atividade;

Criação de anúncios patrocinados;

Análise de métricas do perfil;

Acesso ao Instagram shopping.

Dessa maneira, é importante entender as principais diferenças entre um perfil comercial e um pessoal. Assim, você consegue aproveitar melhor as funções que a plataforma oferece desse tipo de conteúdo.

Dicas para aprender como criar uma página de vendas no Instagram

Depois de entender como funciona a página de vendas no Instagram, é importante lembrar que não é sobre criar um perfil apenas. Assim, é preciso saber como utilizar as ferramentas em benefício da sua empresa. Veja algumas dicas essenciais para aproveitar essa função:



1.Conheça seu público

A primeira dica importante sobre criar página de vendas no Instagram é conhecer seu público. Cada tipo de consumidor possui um perfil diferente, e formas diversas de encontrar os produtos que precisa.

Portanto, você precisa fazer uma boa pesquisa de campo antes de criar sua página comercial. Entenda como seu cliente se comporta, o que mais chama a atenção dele, e de que forma explorar suas dores e problemas.

Assim, você consegue se tornar a solução pra o problema que ele quer resolver. Dessa maneira, você não se torna apenas mais um vendedor de produtos, mas alguém que vende algo realmente necessário para o dia a dia dele.

2.Crie seu perfil – criar página de vendas no Instagram

Depois de entender como funciona o perfil do seu cliente, é hora de partir para a parte prática da sua página de vendas. Para isso, você precisa criar um perfil pessoal e acessar as configurações da plataforma e tornar seu conteúdo focado no comercial.

Além disso, coloque a categoria que do seu comércio e mantenha a configuração de toda a página em dia. Por exemplo, se quiser oferecer seus produtos online, pode usar o marketplace do próprio Insta para isso.

3.Organize seu perfil

Um perfil bem organizado é uma parte importante na hora de criar uma página de vendas no Instagram. Por isso, mantenha os destaques em ordem, crie conteúdos que sejam acessíveis para seu público: clareza, objetividade e facilidade de acesso.

4.Tenha uma identidade visual – criar página de vendas no Instagram

A identidade visual é uma forma das pessoas relacionarem seus conteúdos à sua marca. Então, mantenha suas cores, conteúdos, modo de se comunicar com seus clientes e fazer com que eles sempre se lembrem de sua empresa quando encontrar algo parecido.

Por exemplo, se você olhar as cores vermelha e amarela juntas, com certeza o que virá na sua cabeça é a franquia do MC Donald’s, certo? Pode ser que você sinta até uma certa fome, e esse é um bom exemplo de como uma marca se torna sólida no mercado.

5.Foque em seu nicho

Quem tenta vender para todo mundo, normalmente acaba não vendendo para ninguém. Por isso, a parte mais essencial do seu projeto de vendas é manter o foco em quem realmente pode comprar seus produtos.

Então, se você vende roupas, evite postar conteúdos vendendo culinária em suas postagens. Assim, você evita perder o engajamento e se tornar um perfil genérico. Lembre que você precisa manter seu perfil como uma forma de solucionar os problemas do cliente.

6.Use canais de atendimento – criar página de vendas no Instagram

Então, não adianta somente atrair mais clientes, é necessário também tirar as dúvidas, coletar os pedidos e fornecer suporte durante e após as vendas. Por isso, os canais de atendimento são fundamentais.

Eles precisam estar bem visíveis e sempre disponíveis para os possíveis clientes. Se você tiver outros tipos de opções de atendimento, deixe bem explicado no perfil. Por exemplo, através de um link na biografia ou uma árvore de links.

Outra coisa importante é manter uma call to action (chamada para ação) incentivando seus clientes a entrar em contato. Por isso, deixe esses conteúdos de forma clara, objetiva e de acordo com o tipo de público que que atingir em sua página de vendas no Instagram.

7.Crie uma constância de postagens

Além disso, é importante manter uma constância em suas postagens, para que os seguidores possam criar um referencial. Ainda, o algoritmo reconhece essa frequência e aumenta sua possibilidade de recomendação para novos perfis.

Por isso, crie uma rotina para que seu perfil esteja sempre com publicações, e de preferência em seu horário de maior interação. Com isso, é possível aumentar ainda mais a eficácia de suas estratégias de marketing.

8.Interaja com os seguidores – criar página de vendas no Instagram

Ainda, uma forma importante de se manter em evidência é criar maneiras de interagir com seus seguidores. Existem algumas opções que são bem populares, e podem aumentar seu engajamento na plataforma:

Abra caixinhas de perguntas nos stories;

Crie enquetes nos stories;

Faça perguntas em suas publicações;

Crie sorteios em seu perfil;

Faça promoções em sua página de vendas no Instagram.

Dessa maneira, você consegue criar uma excelente relação com seus seguidores e promover sua página de vendas. Além disso, cria um senso de participação e ainda mantém seus produtos em evidência, gerando leads para sua empresa.

Então, se você gostou desse conteúdo e quer conhecer outras dicas para usar o Instagram, continue por aqui. Assim, podemos te ajudar a descobrir formas de integrar as redes sociais em sua empresa e otimizar seu desempenho.