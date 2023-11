Como DESCOBRIR se você está BLOQUEADO ou DESBLOQUEADO no Bolsa Família?

O Bolsa Família desempenha um papel crucial na luta contra a vulnerabilidade no país, servindo como a principal fonte de sustento para famílias em situação de pobreza no Brasil. No entanto, por diversas razões, o benefício pode ser suspenso.

É crucial ficar atento às orientações a seguir para restaurar o direito aos pagamentos. Afinal, para cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade, a falta do dinheiro do Bolsa Família pode ser muito significativa.

Razões para o bloqueio do Bolsa Família

Diversos motivos podem levar ao bloqueio do Bolsa Família, sendo a falta de atualização cadastral uma das principais causas. Manter as informações pessoais atualizadas é essencial, especialmente em caso de mudanças na renda familiar, composição da família ou endereço.

Outra razão comum é a ausência de frequência escolar dos beneficiários, principalmente crianças e adolescentes. Certificar-se de que todos estejam frequentando a escola regularmente é fundamental.

As atualizações devem ser realizadas a cada dois anos, e a falta delas resulta no bloqueio do benefício. Quando esse bloqueio está prestes a acontecer, o indivíduo será notificado por meio de mensagem em seu extrato bancário ou pode verificar sua situação por meio do aplicativo do programa.

É importante mencionar que os dados do Bolsa Família foram integrados ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o que resultou na exclusão de mais de 280 mil famílias do programa desde setembro devido à renda excedente às regras estabelecidas. O CNIS contém cerca de 80 bilhões de registros relacionados a renda, benefícios previdenciários e assistências pagas pelo INSS.

Ainda em setembro, 550 mil famílias foram incluídas no Bolsa Família. Desde março, 2,15 milhões de famílias foram beneficiadas.

Vale ressaltar que o programa conta com uma regra de proteção em vigor desde junho. De acordo com essa regra, as famílias têm direito a permanecer no programa por até dois anos, desde que a renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 660). No entanto, o valor do benefício será reduzido pela metade para os núcleos familiares que conseguirem emprego e aumentarem sua renda.



Você também pode gostar:

Como desbloquear?

Para reativar o Bolsa Família, o primeiro passo é solucionar a causa do bloqueio. Se a razão for a falta de atualização cadastral, é essencial comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência e fornecer as informações necessárias para a atualização do cadastro. No caso da não frequência escolar, é importante entrar em contato com a escola e se comprometer a regularizar a situação, assegurando o desbloqueio do benefício.

Após a aprovação do desbloqueio, há um prazo de até 90 dias para a normalização do pagamento. Não se preocupe, os valores referentes a esses 90 dias serão devidamente ressarcidos.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família mês de novembro e dezembro

O calendário de pagamentos para o mês de novembro e dezembro é organizado de acordo com o número final do Registro do NIS (Número de Identificação Social) de cada cidadão.

Novembro

17 de novembro – Registro terminado em 1;

20 de novembro – Registro terminado em 2;

21 de novembro – Registro terminado em 3;

22 de novembro – Registro terminado em 4;

23 de novembro – Registro terminado em 5;

24 de novembro – Registro terminado em 6;

27 de novembro – Registro terminado em 7;

28 de novembro – Registro terminado em 8;

29 de novembro – Registro terminado em 9;

30 de novembro – Registro terminado em 0.

Dezembro

11 de dezembro – Registro terminado em 1;

12 de dezembro – Registro terminado em 2;

13 de dezembro – Registro terminado em 3;

14 de dezembro – Registro terminado em 4;

15 de dezembro – Registro terminado em 5;

18 de dezembro – Registro terminado em 6;

19 de dezembro – Registro terminado em 7;

20 de dezembro – Registro terminado em 8;

21 de dezembro – Registro terminado em 9;

22 de dezembro – Registro terminado em 0.

Certifique-se de seguir os calendários para garantir o recebimento do benefício de acordo com o final do seu NIS.