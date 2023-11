A Shopee é uma das maiores plataformas de comércio digital presentes no Brasil. A empresa asiática chegou no país em 2019 e já conquistou o coração de milhões de brasileiros. Diariamente, milhares de pessoas compram e vendem por meio do site e aplicativo da Shopee.

No entanto, caso uma pessoa compre um produto e se arrependa depois, ou ainda receba um item diferente do que esperava, saiba que é possível devolver o pedido e solicitar um reembolso.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e descubra o passo a passo para pedir a devolução do pedido.

O que é a garantia Shopee?

A garantia Shopee é um serviço que protege os compradores e vendedores na plataforma, garantindo que as transações sejam seguras e transparentes. Com ela, quando você faz uma compra, o pagamento é retido pela plataforma até que você receba o produto e confirme a entrega pelo aplicativo.

Assim, caso não receba o produto ou ele esteja com defeito, incompleto, errado ou diferente do anunciado, você pode solicitar uma devolução e reembolso pelo aplicativo, dentro do prazo da garantia Shopee.

Dessa maneira, se o vendedor aceitar a solicitação de devolução e reembolso, você deverá enviar o produto de volta pelo método indicado pela plataforma e aguardar a confirmação do recebimento pelo vendedor.

No entanto, se o vendedor recusar a solicitação, você poderá entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da Shopee para resolver a disputa. Por fim, se a plataforma aprovar o reembolso, o valor pago será devolvido para você, de acordo com o método de pagamento que você escolheu.



Você também pode gostar:

Como devolver um pedido na Shopee? Confira o passo a passo

Fazer um pedido de reembolso na Shopee é mais fácil do que você imagina. Para isso, basta entrar em sua conta no site ou aplicativo e seguir os seguintes passos:

Na guia “Eu”, toque em “Minhas compras” e depois em “A Receber”; Em seguida, selecione o pedido que deseja realizar o reembolso e clique em mais detalhes da compra; Depois, selecione o botão “Pedido de Reembolso”, no menu inferior, para fazer a solicitação; Na sequência, clique em “Selecionar motivo” e descreva o motivo do pedido antes de confirmar; Agora, selecione a opção “Adicionar Foto”, para adicionar provas visuais do motivo da solicitação e confirme; Forneça uma descrição para detalhar ainda mais a sua solicitação; Por fim, clique em “Enviar”.

Após seguir os passos acima, basta aguardar o recebimento do e-mail de confirmação. Caso o seu pedido seja aprovado, o dinheiro voltará para você de acordo com o método de pagamento da compra.

Enviando o produto de volta

Caso a solicitação do reembolso seja por recebimento do produto errado, com defeito ou qualquer outra situação em que o comprador recusa a compra, será necessário fazer a sua devolução. A Shopee realiza a devolução de produtos por meio da Logística Reversa dos Correios.

Desse modo, basta seguir o passo a passo:

No aplicativo Shoopee, navegue até a página Detalhes de Devolução/Reembolso e confira o seu Código de Devolução. Você receberá esse Código de Devolução apenas se tiver solicitado a Logística Reversa Correios. Assim, este será o código a ser usado na Agência dos Correios. Depois, empacote corretamente todos os itens com a proteção adequada antes de despachar na Agência dos Correios de sua preferência. Não é necessário colocar uma etiqueta com o endereço no pacote, pois uma etiqueta será disponibilizada na agência. Ao chegar na Agência dos Correios, solicite ao atendente que deseja utilizar o serviço de Logística Reversa dos Correios. Dessa forma, apresente o seu código junto ao pacote; Por fim, não esqueça de solicitar o recibo de postagem, pois ele será necessário como prova de envio.

Após receber o pacote de volta, o vendedor tem até 3 dias para analisá-lo e fazer a confirmação no aplicativo. Além disso, é importante lembrar que a Shopee arcará com todo o custo de devolução, desde que o vendedor não tenha enviado o produto errado ou com defeito.