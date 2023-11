Como diminuir os gastos mensais? Dicas PRÁTICAS!

Conseguir diminuir os gastos mensais pode parecer algo impossível para algumas pessoas, mas, se avaliarmos a fundo, podemos encontrar aqueles custos que estão consumindo “muito” no nosso mês e nem sempre nos damos conta deles.

Neste texto, apresentamos algumas dessas situações que podem te ajudar a poupar um pouco mais, sempre lembrando que cada um, dois, 10 ou 20 reais pode fazer a diferença no longo prazo. Vamos lá!

Como diminuir os gastos mensais?

Apesar de não haver uma fórmula mágica de como diminuir os gastos mensais, algumas atitudes podem nos ajudar nesses casos. O mais importante é mantermos um olhar atento com relação aos nossos custos diários e mensais, a fim de encontrar aqueles “ralos” que acabam nos fazendo gastar além da conta.

Nos tópicos abaixo explicamos alguns desses ralos que normalmente fazem o dinheiro “ir embora”. Avalie quais deles estão presentes na sua rotina e verifique, em conjunto, as atitudes que podem ajudar a estagná-los.

1. Faça substituições inteligentes

Quantas vezes acabamos gastando demais pelo simples fato de não fazer uma pesquisa assertiva antes de investir o nosso dinheiro? Por exemplo, apenas pagar, mensalmente, o plano de celular que sempre aumenta, pode não ser muito interessante. Isso porque a substituição da operadora, dependendo do caso, pode nos ajudar a diminuir os gastos mensais.

O mesmo vale para outros custos: trocar de marcas, preferir brechó do que roupa de marca nova, ou até mesmo trocar livros físicos por digitais podem ser boas medidas nesse sentido.



Você também pode gostar:

2. Avalie as suas assinaturas mensais

Quantas assinaturas mensais você tem no seu cartão de crédito e nem se dá conta? Pois é… Muitas pessoas acabam fazendo algumas assinaturas de diferentes plataformas, especialmente para testar gratuitamente primeiro, e depois se esquecem de cancelar, deixando a recorrência cobrar no cartão. Verifique isso com frequência.

3. Encontre opções de entretenimento gratuito ou de baixo custo

Sabemos que muitas atividades de lazer e entretenimento custam caro hoje em dia… Porém, está em nossas mãos encontrar oportunidades mais econômicas e que cabem no nosso bolso.

Fazer um mapeamento das opções disponíveis na sua região pode ser uma boa opção. Comece a pesquisar e verifique o que pode te agradar nesse sentido.

4. Considere a prática de trocas

Você tem peças de roupa que não servem mais? Ou um eletrodoméstico que não é mais tão útil? Que tal usar esses itens para fazer trocas? Você pode conversar com amigos e familiares que também têm itens que estão há muito tempo guardados, fazendo trocas para que todo mundo tenha algo novo e útil, sem ter que gastar por isso.

5. Faça uma lista de desejos antes de comprar

Uma listinha de desejos também pode ajudar a diminuir os gastos mensais.

Para isso, sempre que surgir a vontade de comprar algo, anote em uma lista de desejos. Deixe essa lista “descansar” antes de você realmente fazer a sua compra.

Mais tarde, cerca de uma semana depois, avalie se essa compra ainda faz sentido e se você tem os subsídios financeiros para ela agora.

Com base nisso, você pode decidir economizar o necessário para comprar com mais tranquilidade, ou descartar a compra que teria sido apenas por impulso. Faça o teste!