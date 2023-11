Como escolher um celular? Aprenda a encontrar o melhor modelo para seu estilo de uso

Vai comprar um aparelho novo e está em dúvida sobre como escolher um celular? Então, é importante lembrar que existem diferentes marcas e modelos no mercado, que poder facilitar seu uso e incluir funções úteis para o dia a dia.

Por isso, se estiver com dúvidas e não sabe por onde começar, é só continuar acompanhando este conteúdo. Separamos algumas dicas básicas para te ajudar a encontrar o aparelho certo, e o que considerar antes de comprar seu novo modelo.

Dicas para aprender como escolher um celular

Assim, com uma variedade tão grande de marcas e modelos disponíveis no mercado, você pode ter uma certa confusão na hora de comprar o seu. Por isso, separamos alguns tópicos com dicas para entender como escolher um celular, confira quais são.

1.Tipo de uso

A primeira coisa que você precisa considerar na hora de decidir qual aparelho comprar é o tipo de uso que você terá. Afinal, pode ser que o celular seja para facilitar o trabalho, produzir conteúdo ou até mesmo com um bom desempenho para games.

Então, não deixe de levar esse fator em consideração quando analisar a ficha técnica de cada opção. Existem modelos com câmeras melhores, mais ou menos memória, processadores mais potentes.

Uma boa dica é observar as especificações dos apps que costuma usar, e o que eles recrutam de cada modelo. Assim, você consegue encontrar uma opção que realmente supra as necessidades que você possui no dia a dia ao escolher um celular.

2.Durabilidade – como escolher um celular

Depois de verificar qual seu tipo de uso, é hora de levar em consideração a durabilidade de cada aparelho. Afinal, sempre precisamos contar com imprevistos, como uma queda ou outro incidente de impacto que possa prejudicar o funcionamento.

Portanto, se você é dos usuários mais desastrados, sempre avalie a resistência do aparelho e as funções que ele oferece para reduzir ou eliminar os danos de impacto e exposição ao ambiente, como celulares a prova d’água ou com mitigação de poeira e calor.

3.Memória

A quantidade de memória disponível em um aparelho também precisa ser um fator a levar em consideração na hora de escolher um celular. Afinal, os apps, ferramentas e até mesmo sistema operacional possuem atualizações que requerem um bom armazenamento.

Por isso, verifique se o espaço disponível inicialmente comporta a quantidade de arquivos que você armazena, e as possíveis atualizações. Isso também influenciará na vida útil que o dispositivo terá enquanto estiver em seu uso.

4.Ficha técnica – como escolher um celular

Outra dica importante para aprender como definir qual seu novo aparelho é observar a ficha técnica. Assim, separamos alguns pontos essenciais para verificar nas marcas e modelos que mais chamarem sua atenção:

Processador do aparelho;

Quantidade de memória disponível;

Câmeras (frontais e traseiras);

Resolução das imagens;

Peças adicionais;

Tipo de tela (tela tradicional, tela infinita e outras).

Ainda, verifique o tipo de material que reveste o aparelho, e sua resistência. Também existem celulares que são mais duráveis, como os a prova d’água e até mesmo com a tecnologia de Gorila glass, que possui uma durabilidade maior contra impacto.

5.Assistência técnica

Um fator que quase nenhum usuário considera na hora de ter como escolher um celular é a assistência técnica. Afinal, você precisa se preparar para um uso muito bom do celular, mas também para possíveis imprevistos que acontecerem no percurso.

Por exemplo, imagine que você esteja usando o seu aparelho, e ele apresenta um erro de funcionamento. Então, você não consegue encontrar um canal eficaz para solicitar a manutenção, ou ter seu celular de volta.

Na hora de avaliar a eficácia da assistência técnica, é fundamental observar a quantidade de canais disponíveis. Além disso, outros fatores também podem ajudar a tornar sua decisão ainda mais simples:

Verifique se os canais estão acessíveis para seu tipo de busca;

Existe assistência em seu idioma e de forma simples;

Tempo médio de resposta;

Tempo médio de coleta e reparo do aparelho;

Qualidade da garantia segundo experiência dos clientes.

Além disso, veja também se o serviço é seguro, eficiente e se atende de forma ampla. Por exemplo, se existem assistências técnicas em sua cidade, ou se você precisará se deslocar muito para conseguir um reparo de emergência.

6.Experiência dos usuários – como escolher um celular

Uma das melhores formas de entender se um dispositivo é mesmo bom, é observar a opinião de quem já comprou e está usando. Assim, você pode entender se vale mesmo a pena adquirir esse modelo, ou não.

Existem alguns sites que servem basicamente para realizar resenhas de aparelhos, ou reclamações online, como o Reclame Aqui. Através dele, você consegue descobrir se o modelo que escolheu irá te dar problemas.

Dessa maneira, você evita surpresas incômodas, e até mesmo entende se vale a pena pagar um pouco a mais, na hora de escolher um celular. Aproveite para pesquisar bem a opinião dos usuários, em diferentes tipos de sites e plataformas.

7.Problemas mais comuns

Ainda, algumas marcas e modelos podem apresentar mau funcionamento em uma série de dispositivos. Por exemplo, o Redmi Note 10 pro, apresenta alguns aparelhos que perderam o uso do microfone, câmera e alto falante sem motivo aparente.

Portanto, quando for pesquisar um novo modelo, verifique se ele não apresenta esse tipo de mau funcionamento. Assim, você evita problemas futuros, ao encontrar uma série ou tipo de celular que irá ter uma vida útil mais curta.

8.Valor de mercado

Para os clientes que gostam de economia, o preço de um aparelho pode ser fator decisivo na hora de escolher um novo modelo. Afinal, alguns deles apresentam valores mais em conta, com praticamente a mesma configuração técnica.

Portanto, faça uma comparação de recursos em relação ao valor que os diferentes modelos apresentam para os usuários. Veja se realmente o modelo é atual e está com o preço dentro do que ele oferece em termos de ferramentas, configurações e até mesmo design.

9.Funções – como escolher um celular

Ainda, outro fator importante para considerar são as funções adicionais que cada marca ou modelo oferecem. Por exemplo, aplicativos integrados, configurações e até mesmo recursos nativos que podem facilitar o uso no dia a dia.

Portanto, além dos componentes físicos, pesquise também como ele pode incluir novas ferramentas para sua rotina. Assim, você garante um uso otimizado e opções úteis de aplicações para atividades comuns.

Por fim, se quiser ficar por dentro dos conteúdos e novidades no mundo da tecnologia, aqui é o lugar certo para se atualizar. Afinal, deixamos vários posts completos com as principais tendências, dicas incríveis e notícias sobre o universo digital.