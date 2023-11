Como está o andamento do concurso CNU?

Os salários do concurso CNU podem chegar até R$ 22 mil

Se você tem interesse no concurso CNU – Concurso Nacional Unificado- veja a seguir todos os detalhes sobre o edital coletivo.

Concurso CNU

A expectativa dos concurseiros para o tão aguardado Concurso Nacional Unificado está prestes a se concretizar, com a definição interna da banca realizada pela comissão organizadora do certame. Composta por membros do Ministério da Gestão e Inovação, a comissão concluiu o processo de escolha, e a revelação do nome da empresa responsável deve ocorrer nos próximos dias.

Cebraspe, Fundação Getúlio Vargas e Fundação Cengranrio na Disputa

O suspense em torno da banca teve um breve atraso devido a análises da Advocacia-Geral da União (AGU). No entanto, o processo foi finalizado, e a divulgação do nome da empresa, entre Cebraspe, Fundação Getúlio Vargas e Fundação Cengranrio, está programada para ocorrer pelo site do governo e em uma edição extra do Diário Oficial da União.

Inovação no Recrutamento Público

O Concurso Nacional Unificado representa uma inovação no recrutamento público. Criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos em todo o país para o preenchimento de cargos efetivos em órgãos federais, autarquias e fundações.



A iniciativa visa proporcionar igualdade de oportunidades, padronizar procedimentos na aplicação das provas e aprimorar métodos de seleção, destacando as qualificações essenciais para o desempenho de funções públicas. Com previsão de oferta de 6.640 vagas e salários iniciais de até R$ 22 mil, o CNU promete ser um marco na seleção de talentos para o setor público.

Provas Programadas para Fevereiro a Março de 2024

O processo se encaminha para a etapa seguinte, com a aplicação das provas planejada para ocorrer entre fevereiro e março de 2024, oferecendo aos candidatos a oportunidade de concorrer a vagas em todo o país de maneira inédita e eficiente.

Vagas e órgãos

Veja a lista:

Órgão Vagas Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) 502 vagas Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 742 vagas Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) + Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 520 vagas Ministério da Gestão (MGI) e transversais 1.480 vagas Ministério da Saúde (MS) 220 vagas Ministério do Trabalho e Emprego (AFT) 900 vagas Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 30 vagas Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) 110 vagas Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 40 vagas Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 40 vagas Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 35 vagas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 895 vagas Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 130 vagas Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 296 vagas Ministério da Cultura (MINc) 50 vagas Advocacia Geral da União (AGU) 400 vagas Ministério da Educação (MEC) 70 vagas Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) – ATPS 40 vagas Ministério dos Povos Indígenas (MPI) 30 vagas Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) 60 vagas Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) 50 vagas

Desvendando as Etapas do CNU

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) enfrentarão um processo seletivo inovador, composto por duas etapas distintas

Provas Objetivas Gerais e Específicas

Na primeira etapa, os concorrentes encaram as provas objetivas gerais, com temas que permeiam conhecimentos essenciais, tais como:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico-Quantitativo;

Bases Constitucionais do Estado, Estrutura e Funcionamento da Administração Pública;

Fundamentos do Direito Administrativo;

Valorização do “ethos” público e Realidade Brasileira;

Políticas Públicas e Desenvolvimento Nacional.

A segunda etapa traz um diferencial intrigante: as provas objetivas e dissertativas específicas, abordando blocos temáticos relacionados aos respectivos concursos organizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI). A complexidade e abrangência dessas provas dependem da natureza do cargo almejado.

Comissão e Banca

A lista final de disciplinas, contudo, será oficializada pela comissão organizadora e pela banca escolhida para conduzir o CNU. O segredo está em aguardar a revelação desses detalhes, que moldarão o direcionamento dos estudos e a preparação dos candidatos.

O CNU surge como uma proposta desafiadora e inovadora no cenário de concursos públicos, promovendo uma seleção mais ampla e eficiente, alinhada às demandas da administração pública federal.