Nem sempre é fácil fazer a compra do mês render até o último dia, porém, sabemos o quanto isso é necessário no dia a dia de milhares de famílias. Por isso, neste texto, nós reunimos algumas dicas práticas que podem ajudar, em muitos casos, a conquistar um rendimento maior para a compra do mês. Confira ao longo deste conteúdo e veja o que pode ser realmente adaptado à sua rotina.

Como fazer a compra do mês render?

Apesar de não haver um método infalível ou mágico que faça a compra do mês render, há boas práticas que contribuem para um maior aproveitamento daquilo que compramos todos os meses. Vejamos algumas dessas práticas:

1. Considere criar um cardápio semanal

Você já pensou em montar um cardápio semanal para as refeições da sua família? Nesse cardápio, você pode incluir o tanto de carne, de vegetais e de carboidratos que irá consumir no dia a dia, separando por refeições diárias. Assim, consegue ter uma visão mais clara do consumo semanal e, claro, mensal.

Se perceber que alguma refeição está consumindo alimentos demais, ou até mesmo desperdiçando, é hora de pensar em alternativas inteligentes.

2. Aprenda a usar tudo

Usar tudo de cada alimento também pode ser uma forma de fazer a compra do mês render. Você já parou para pensar em quanta comida jogamos fora por simplesmente não saber o que fazer com ela? Um exemplo clássico são as cascas de muitos vegetais que, quando bem preparadas, podem render sopas e refogados saborosos e nutritivos.

Buscar receitas inteligentes na internet pode te ajudar nesse tipo de objetivo.



3. Reinvente com as sobras

As sobras também podem nos ajudar a fazer a compra do mês render. O arroz amanhecido pode virar um bolinho de arroz, e o resto de carne pode ser usada para um patê ou um sanduíche.

Aqui, o que devemos ter em mente é que a criatividade será a nossa maior aliada na hora de usarmos tudo, tanto de cada alimento em si quanto dos restos de cada refeição.

No agregado, isso pode nos ajudar a poupar e a ter mais comida na mesa todos os dias.

4. Substitua ingredientes e adapte receitas

Não deixe de fazer uma receita que você gosta muito por faltar apenas um ingrediente… Às vezes, fazer substituições e adaptar receitas conhecidas, considerando o que você tem em casa, pode ajudar – e muito – na economia doméstica.

Um exemplo muito comum, e que possivelmente você já segue, é o de substituir a manteiga pelo óleo de soja em alguns preparos. Trata-se de uma substituição mais econômica, e que pode tornar a rotina de preparo de alimentos mais simples.

Pense nas possibilidades disponíveis nesse sentido de acordo com a sua família.

5. Fique atento à refrigeração dos alimentos

Por fim, para fazer a compra do mês render, é importante ficar atento à conservação dos alimentos. Para isso, é preciso se atentar à refrigeração, sempre armazenando os alimentos da forma correta, para evitar que estraguem antes do tempo.

Dessa forma, é possível garantir que os alimentos permaneçam frescos por um período mais longo, fazendo as comidinhas renderem o mês todo.

Boa sorte na sua administração doméstica!