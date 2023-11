Como fazer empréstimo consignado na Caixa Econômica? Confira todas as regras e como solicitar

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que oferece juros mais baixos e prazos mais longos para quem precisa de dinheiro. O seu pagamento ocorre por meio do desconto diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS, o que reduz o risco de inadimplência e facilita a aprovação.

A Caixa Econômica Federal é uma das instituições financeiras que oferecem o crédito para aposentados, pensionistas, servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda como fazer empréstimo consignado na Caixa, quais são as regras e as taxas de juros.

Regras do empréstimo consignado na Caixa

Para fazer empréstimo consignado na Caixa, é preciso atender a alguns requisitos, que variam de acordo com o perfil do cliente. Veja quais são:

Aposentados e pensionistas do INSS: devem ter até 80 anos, 11 meses e 29 dias na data da contratação, bem como receber o benefício pela Caixa ou fazer a portabilidade. Além disso, devem ter margem consignável disponível (até 35% do valor do benefício, sendo 5% para cartão de crédito consignado);

devem ter até 80 anos, 11 meses e 29 dias na data da contratação, bem como receber o benefício pela Caixa ou fazer a portabilidade. Além disso, devem ter margem consignável disponível (até 35% do valor do benefício, sendo 5% para cartão de crédito consignado); Servidores públicos: devem ter convênio ativo com a Caixa e margem consignável disponível;

devem ter convênio ativo com a Caixa e margem consignável disponível; Trabalhadores com carteira assinada: devem ter convênio ativo com a Caixa e margem consignável disponível. A idade mínima para contratação é de 18 anos e a máxima de 75 anos. Além disso, devem ter pelo menos 12 meses de vínculo empregatício.

As taxas de juros do empréstimo consignado na Caixa são definidas de acordo com o perfil do cliente e o prazo de pagamento. Em geral, elas são mais baixas do que as de outras modalidades de crédito, como o cheque especial ou o cartão de crédito rotativo. Segundo o site da Caixa, as taxas aplicadas variam a partir de 0,94% ao mês.

Vantagens do crédito da Caixa



O empréstimo consignado da Caixa é um dos melhores melhores do mercado financeiro. Assim, trazem muitas vantagens para os seus clientes. Confira a seguir:

Juros mais baixos do que outras modalidades de crédito, a partir de 0,94% ao mês;

Prazos mais longos para pagar;

Aprovação facilitada, uma vez que não faz consulta ao SPC ou SERASA;

Desconto direto na folha de pagamento ou no benefício do INSS, sem risco de esquecer ou atrasar as parcelas;

Não precisa de avalista para contratar essa modalidade de crédito;

As parcelas são fixas;

Possibilidade de contratar pelo internet banking, pelo aplicativo ou pela agência.

Como solicitar o empréstimo consignado na Caixa

O passo a passo para solicitar o empréstimo consignado na Caixa depende do canal escolhido pelo cliente. Em geral, é possível fazer a solicitação por meio do internet banking (canal exclusivo para correntistas), agência, correspondentes e autorizadas ou pelos canais de autoatendimento.

Além de todas as vantagens de um crédito consignado, os clientes da Caixa também podem ter mais tempo para o pagamento das parcelas. Confira os prazos:

Até 96 meses para servidores públicos federais;

Até 84 meses para beneficiários do INSS;

Até 48 meses para trabalhadores de empresas privadas.

Vale destacar que esses são os prazos máximos de parcelamento. Assim, é possível quitar o empréstimo em menos tempo. Mas quanto menor a quantidade de parcelas, maior será o valor mensal a ser debitado da sua conta todos os meses.

O empréstimo consignado na Caixa é uma ótima opção para quem precisa de dinheiro rápido e com juros baixos. Você pode usar o crédito para quitar dívidas, realizar sonhos ou investir no seu futuro.