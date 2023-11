Como impedir que o Spotify abra na inicialização do Windows 2024

Você é um entusiasta apaixonado por música? Nesse caso, o Spotify provavelmente dispensa apresentações. Como uma das principais plataformas de streaming de música online, o Spotify oferece uma extensa biblioteca de milhões de faixas, atendendo a todos os gostos musicais. Quer você goste dos sucessos mais recentes ou de músicas clássicas, a vasta seleção do Spotify está a apenas um clique de distância. Mas há um problema – especialmente para usuários da versão gratuita.

Recentemente, muitos usuários notaram um problema incômodo: o Spotify é iniciado automaticamente quando você inicializa o computador. Isso pode ser particularmente incômodo se você não estiver com vontade de ouvir música imediatamente ou se isso retardar o processo de inicialização. Você não está sozinho se está enfrentando esse inconveniente. As boas notícias? Existe uma solução!

Embora a causa exata desse problema de inicialização automática ainda não esteja clara, ele geralmente ocorre após uma atualização automática do aplicativo. Mas não se preocupe – resolver isso é mais simples do que você imagina. Compilamos uma lista de métodos simples para evitar que o Spotify seja iniciado automaticamente quando você inicia seu PC com Windows.

Como impedir que o Spotify seja iniciado automaticamente na inicialização?

Mostraremos alguns métodos pelos quais você pode resolver esse problema. Siga as etapas fornecidas.

Desative a inicialização automática do Spotify

Desativar a opção de inicialização automática pode resolver seu problema. Este método pode ser usado por usuários de Windows e Mac. Portanto, desative a configuração seguindo as etapas abaixo.

Primeiro, abra o Spotify aplicativo

aplicativo No canto superior direito clique na seta

Vá para CONFIGURAÇÕES

Role para baixo e pesquise MOSTRAR CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Procurar por Inicialização e Windows comportamento



comportamento Agora, clique em Abrir Spotify automaticamente depois de fazer login em um computador

Selecione NÃO do cardápio.

É isso! As configurações são salvas automaticamente.

Desative o início automático do Spotify por meio do gerenciador de tarefas (para Windows)

Se você desativou a inicialização automática do aplicativo Spotify, mas o problema ainda persiste, tente este método. Você pode alterar os programas de inicialização no Gerenciador de Tarefas e se livrar desse problema. Siga as etapas fornecidas e resolva este problema:

Se você for um usuário do Windows, siga as etapas fornecidas:

No Menu Iniciar ícone fazer Clique com o botão direito

ícone fazer Clique com o botão direito Agora, escolha Gerenciador de tarefas

Clique no Guia de inicialização

Agora, verifique a lista de programas que podem ser executados durante a inicialização

Procurar Spotify aplicativo na lista



aplicativo na lista Clique com o botão direito e selecione “ Desativar “

“ Agora, você pode parar de abrir o Spotify sempre que iniciar o PC.

Para usuários de Mac

Usuários de Mac precisam remover o Spotify da inicialização em Usuários e Grupos. Siga as etapas fornecidas:

Vou ao Cardápio de maçã no canto superior esquerdo do seu Mac e abra PREFERÊNCIAS DO SISTEMA

no canto superior esquerdo do seu Mac e abra PREFERÊNCIAS DO SISTEMA Procurar “ Usuários e grupos “

“ Escolha o “ Item de login” aba

aba Haverá uma lista de itens que serão abertos automaticamente quando você fizer login

Procurar Spotify na lista

na lista Agora, clique no menos – sinal

– sinal Ele será removido da lista e deixará de abrir na inicialização.

Da mesma forma, você pode adicionar um aplicativo clicando no sinal de mais + ícone e altere as configurações.

Pare a inicialização do Spotify no computador Mac

Inicie o aplicativo Spotify em seu Mac

Pesquise o aplicativo usando Holofote (Cmd + Espaço) ou vá para Localizador e então Formulários

(Cmd + Espaço) ou vá para e então No menu superior, escolha Spotify

Agora, clique em Preferências

Na página de preferências do Spotify, role para baixo e selecione “ Mostrar configurações avançadas “

“ Role para baixo novamente e procure Inicialização e comportamento do Windows

Use o menu suspenso e selecione NÃO.

Se algum dos métodos fornecidos acima não funcionar, você precisará usar algumas ferramentas de limpeza que ajudam a gerenciar os aplicativos de inicialização. Existem tantos aplicativos gratuitos e populares que podem limpar itens de inicialização. Aqui estamos pegando um exemplo do CCleaner. A ferramenta CCleaner limpa tudo e também permite excluir as entradas do arquivo de inicialização.

Siga as etapas e gerencie a inicialização automática via CCleaner.

Download CCleaner no seu dispositivo

no seu dispositivo Agora, clique no ícone Ferramentas que está no lado esquerdo

Clique no botão Iniciar

Aqui você verá uma lista de todos os itens configurados para iniciar automaticamente com o Windows

Os que estão desativados são cinza e dirão “ NÃO ”Na coluna Habilitado.

”Na coluna Habilitado. Selecione o programa e clique em Desativar.

Pensamentos finais

Então, é assim que você pode impedir que o Spotify abra na inicialização. Todos esses são os métodos que irão ajudá-lo se o Spotify estiver abrindo na inicialização. Experimente qualquer método e livre-se do problema. Fique ligado em nós para saber mais e as últimas atualizações. Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Além disso, se você tiver alguma dúvida sobre este artigo, informe-nos na seção de comentários localizada abaixo. Sinta-se sempre à vontade para dar sugestões e ideias valiosas para melhorar nosso site. Muito obrigado pela leitura. Saúde!

