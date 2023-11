Como jogar Ghost Of Tsushima no PC (2024)

Com sua cativante narrativa de samurai, design envolvente de mundo aberto e visuais de tirar o fôlego, Ghost of Tsushima da Sucker Punch Productions conquistou o mundo dos jogos como um exclusivo PlayStation.

Embora inicialmente exclusivo para jogadores de console, o jogo agora está disponível para PC, trazendo a bela ilha de Tsushima e abraçando o caminho do samurai para toda uma nova geração de jogadores. Então, se você deseja baixar e jogar Ghost of Tsushima em seu PC Windows ou Mac, você está no lugar certo. Assim, prepare-se para conhecer todo o procedimento para fazê-lo.

Você pode jogar Ghost of Tsushima no PC?

Não tenho dúvidas de que a resposta é sim. A Sony afirmou recentemente que trazer jogos para PC é bastante lucrativo e limitá-los a apenas uma plataforma não é mais viável devido à escassez do PS5.

É por isso que a Sony retirou repetidamente o rótulo PlayStation Exclusive no passado recente. Existem jogos exclusivos do PlayStation que também estão disponíveis para PCs.

Veja como fazer download do Ghost of Tsushima no PC hoje, 2024

Haverá uma versão para PC de Ghost of Tsushima disponível após a data de lançamento. No entanto, se você quiser jogar a versão Playstation no seu PC, tudo bem também. No entanto, pode depender das especificações do seu computador se você pode realmente jogar Ghost of Tsushima no PC. Basicamente, o seu PC deve atender aos requisitos mínimos do Ghost of Tsushima.

Enquanto isso, você pode usar as informações a seguir como orientação para determinar os requisitos de PC para Ghost of Tsushima.

Processador: Intel Core i5-4670 3,4 GHz/AMD FX-8370

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 8 GB

VRAM: 6GB

BATER: 8GB

Espaço livre em disco: 40 GB

Placa gráfica compatível com DirectX 11

Etapa 1: baixando e instalando um emulador

É necessário instalar um emulador de PS4 em seu PC antes de poder jogar Ghost of Tsushima. Este guia mostrará como baixar e instalar PCSX4, um dos emuladores mais renomados.

Você pode baixar o PCSX4 do site oficial ou de um site de download de software confiável. Encontre o link de download do emulador e inicie o download. Inicie o processo de instalação após a conclusão do download. Para instalar o emulador com sucesso em seu PC, siga as instruções na tela. Inicie o emulador após a conclusão da instalação.

Existem outros emuladores confiáveis ​​além do PCSX4, que é um emulador muito popular. Certifique-se de que o emulador escolhido esteja alinhado com as especificações do sistema e tenha uma reputação de usuário positiva.

Depois de instalar o emulador, é hora de baixar e instalar o firmware do sistema PS4.

Etapa 2: baixando e instalando o firmware PS4

Depois que o emulador PS4 estiver instalado em seu PC, a próxima etapa é obter o firmware PS4 necessário. O firmware do emulador gera um ambiente virtual do PlayStation 4 que roda neste sistema operacional. Veja como baixar e instalar o firmware do PS4:

No site oficial do PlayStation ou em outras fontes confiáveis, procure a versão mais recente do firmware do PS4. Certifique-se de que o arquivo de firmware baixado seja compatível com o emulador que você instalou. Usando seu PC, localize o arquivo de firmware após baixá-lo. Assim que o emulador for iniciado, navegue até as configurações ou opções do firmware em sua interface. Clique em “Instalar firmware”Ou uma opção semelhante e selecione o arquivo de firmware baixado. Para concluir a instalação do firmware no emulador, siga as instruções na tela.

Talvez seja necessário seguir um procedimento de instalação ligeiramente diferente dependendo do emulador que você está usando. Para garantir que você tenha um entendimento completo das instruções, é recomendável consultar a documentação ou guia do usuário que acompanha o emulador escolhido.

Etapa 3: obtenha uma cópia do Ghost Of Tsushima

É necessário obter uma cópia de Ghost of Tsushima para o seu PC antes de embarcar na aventura. Para jogar em um PC, você precisará de uma versão digital otimizada para PS4. Você pode obter uma cópia do Ghost of Tsushima das seguintes maneiras:

Compre uma cópia física: Você pode comprar Ghost of Tsushima para PlayStation 4 fisicamente visitando sua loja de jogos local ou comprando em varejistas online especializados em videogames. Certifique-se de que o jogo que você deseja comprar funcionará no PlayStation da sua região. Baixe uma cópia digital: Você pode comprar e obter o jogo diretamente na PlayStation Store se preferir uma versão digital. Para fazer isso, usar a PlayStation Store ou o console PlayStation 4 requer uma conta na PlayStation Network e acesso à PlayStation Store. Obtenha uma cópia de backup: Você poderá criar uma cópia de backup do jogo se tiver um disco físico do jogo ou acesso à cópia de um amigo. É importante observar que, em algumas regiões, criar um backup de material protegido por direitos autorais para uso pessoal pode não ser legal.

Etapa 4: definindo as configurações do emulador

Para garantir ótimo desempenho e compatibilidade, uma vez adquirido o Ghost of Tsushima, ele deve ser configurado no emulador PS4. Aqui está um guia para definir as configurações do emulador:

No seu PC, inicie o emulador PS4. Vou ao configurações menu ou menu de opções dentro do emulador. Os recursos do seu sistema determinarão o quanto você pode ajustar suas configurações gráficas, como resolução, modo de exibição e outras configurações gráficas. Para obter uma jogabilidade suave e qualidade visual, é recomendável encontrar um equilíbrio. Para jogar Ghost of Tsushima em seu PC usando um gamepad ou controlador, certifique-se de que ele esteja conectado corretamente e seja reconhecido pelo emulador. Pode ser necessário mapear os botões do controlador para corresponder aos controles do PS4. Para garantir a compatibilidade, pode ser necessário definir as configurações do BIOS em alguns emuladores. Para ativar as configurações necessárias do BIOS, consulte a documentação do emulador. Certifique-se de salvar as configurações do emulador depois de calibrá-las.

Etapa 5: inicie o Ghost Of Tsushima

É hora de carregar o Ghost of Tsushima e começar sua aventura agora que definimos as configurações do emulador. Você pode carregar o jogo dentro do emulador seguindo estas etapas:

Execute o emulador PS4 no seu PC se ainda não estiver em execução. Depois de obter o Ghost of Tsushima, localize o arquivo do jogo. Em ambos os casos, o download será digital ou o disco será físico. No caso de uma cópia digital, certifique-se de que o arquivo do jogo esteja facilmente acessível em seu PC. Você pode inserir uma cópia física do disco na unidade de CD do seu PC, se tiver uma. Na interface do emulador, selecione “Jogo” ou “Arquivo.” Para carregar ou abrir o jogo, selecione “Carregar jogo.” Para localizar Ghost of Tsushima, navegue até o arquivos do sistema do seu computador. Assim que o arquivo do jogo for selecionado, clique em “Abrir”Ou um botão semelhante para carregá-lo.

Ghost of Tsushima será carregado no ambiente virtual do PlayStation 4 quando o emulador estabelecer o ambiente virtual do PlayStation 4.

Dependendo do tamanho do arquivo do jogo e das capacidades do seu sistema; este procedimento pode demorar alguns minutos. Dentro do emulador, você será recebido pela tela inicial do Ghost of Tsushima após a conclusão do processo de carregamento.

