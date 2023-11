Como jogar NCAA no PC: Guia 2024

Baixe o jogo NCAA Football 14 para PC para PC com Windows. NCAA Football 14 emergiu como um dos melhores jogos de futebol americano lançados para PC com Windows. Este é um jogo que você irá gostar quando começar. Mas, como se trata de um jogo com quase uma década, não será fácil jogá-lo em nossos PCs modernos. Bem, é por isso que você precisa de ajuda especializada e é por isso que estamos aqui. Acredite em mim, não será muito difícil para você jogar o NCAA 14 no seu PC com este guia. Então, sem perder mais tempo, vamos direto ao assunto.

Quais são os requisitos de sistema para jogar NCAA 14 no PC?

Para executar o RPCS3, seu PC deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

Sistemas operacionais: Windows 7 SP1, Windows 8.1/10/11; Linux 5.4 (antigo LTS), Ubuntu 18.04 ou mais recente; macOS Big Sur 11.6 ou mais recente; FreeBSD 12.3 ou mais recente.

CPU: Processador AMD ou Intel x64 com quatro núcleos e oito threads

GPU: Série AMD HD 5000 ou série NVIDIA GTX 400

BATER: 4GB

Armazenar: 6GB

Na série NCAA Football da Electronic Arts, NCAA Football 14 é um dos jogos. O jogo foi lançado para PS3 e Xbox 360 em 2013. À luz de questões legais relacionadas ao uso de imagens de jogadores universitários no jogo, NCAA Football 14 será a última parcela da série NCAA Football até 1º de outubro de 2022.

O NCAA Football 14 está disponível para PC? Não existe uma versão para PC do NCAA Football 14. Não é possível baixar NCAA 14 para PC. É possível jogar NCAA Football 14 em um PC? Usar um emulador é a única maneira de fazer isso. É recomendado que você use um emulador de PS3, pois o desenvolvimento do emulador de Xbox não é tão bom. É mais provável que o RPCS3 seja usado pela maioria das pessoas.

Como baixar NCAA 14 em seu PC

Então, aqui estão algumas etapas necessárias que você pode tentar para baixar e jogar NCAA 14 em seu PC:

Vá para o site oficial do RPCS3 para obter o arquivo zip para a instalação do RPCS3. Você pode então iniciar o RPCS3 diretamente clicando duas vezes o rpcs3.exe arquivo na pasta descompactada. Para atualizar seus dados ou aceitar outras configurações, o RPCS3 precisa de acesso após ser iniciado. Vá para Playstation.com e selecione o Baixe a atualização do PS3 botão. Para instalar o Firmware, volte para RPCS3 e clique em Arquivo> Instalar Firmware. Você acabou de baixar um arquivo de firmware para o seu PlayStation 3. Depois que o firmware for instalado, clique em OK. O RPCS3 começará a pré-compilação dos módulos. Para jogar, você deve obter o arquivo ROM. Recomenda-se usar um arquivo PKG ou ISO para o jogo. É compreensível que algumas pessoas queiram baixar ISOs ou PKGs NCAA 14 online. Na maioria das vezes, eles receberão um arquivo zip. Você precisa descompactar esse arquivo. Vá para Arquivo> Adicionar jogos e selecione o pasta descompactada. Ele aparecerá então na sua biblioteca RPCS3. Certifique-se de que todas as configurações da CPU estejam corretas clicando em Configuração > CPU. Se você não vir o ícone Pads, clique em Configuração > Pads. Clique no Aba Jogador 1 no Configurações do gamepad janela. Ao jogar NCAA 14 no PC, você deve escolher Teclado sob Manipuladores se você usar teclado e mouse. Depois disso, você pode manter o relacionamento do mapa padrão ou remapear o teclado.

Você deve escolher um manipulador do controlador se você estiver usando um controlador. XInput significa Controladores Xbox. Para inicializar o NCAA 14, clique com o botão direito o programa e selecione Bota do cardápio. Depois que o NCAA Football 14 no PC for compilado pelo RPCS3, você poderá se divertir. Só é necessário compilar o jogo na primeira inicialização.

É isso. Agora, você poderá jogar NCAA 14 no PC. Portanto, vá e quebre os recordes.

Quando o novo jogo da NCAA será lançado?

Na situação atual, o lançamento do novo jogo da NCAA está sendo adiado por questões legais. A legislação também acabou com a liberação anual: os americanos estão gradualmente acordando para a desagradável verdade de que os jogadores de futebol universitário são funcionários universitários que devem receber remuneração.

Em particular, o julgamento O’Bannon v NCAA encerrou a execução do jogo, que alegou que a NCAA violou a lei ao proibir os jogadores de receberem compensação pela comercialização de suas imagens.

