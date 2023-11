Como melhorar a MEMÓRIA? Aumente suas habilidades com dicas simples

Durante a realização das atividades, é importante criar e aprimorar habilidades, como melhorar a memória. Assim, você consegue elaborar suas funções de forma mais eficaz, e aumentar cada vez mais o rendimento no trabalho, estudos ou dia a dia.

Portanto, se quiser entender formas simples de aumentar suas habilidades de memória, é só continuar por aqui. Afinal, separamos algumas dicas importantes de especialistas para conseguir trabalhar o cérebro sem esforço e incluir isso na rotina.

Por que perdemos a memória?

Perder a memória, algumas vezes, pode ser um processo natural do envelhecimento. Porém, existem outros fatores atípicos que também acabam influenciando nesse aspecto. Confira algumas causas simples que podem afetar sua capacidade:

Problemas de saúde;

Condicionamento ao longo do tempo (uso de tecnologias);

Falta de estímulo ou exercícios;

Processo normal de idade avançada;

Doenças hereditárias.

Assim, existem vários fatores que podem levar à perda de memória ao longo do tempo. Porém, alguns deles você pode adiar ou evitar, usando exercícios simples em sua rotina diária, que irão fortalecer sua capacidade de lembrar informações.

Como melhorar a memória com ações simples

Então, para te ajudar a melhorar sua memória de uma forma simples, separamos algumas dicas básicas. Elas são atividades que podem ser incorporadas no dia a dia, para garantir um aumento do seu rendimento, aproveite para conferir quais você ainda não conhece.

1.Troque sua rotina de tempos em tempos

Um dos problemas que podemos ter para a memória é a repetição de atividades exatamente iguais, todos os dias. Por exemplo, a disposição dos itens em sua mesa de escritório, ou a rotina de atividades que você realiza de forma automática em seu dia.

Assim, o cérebro entra nas atividades automáticas, sem ter que pensar muito ou trabalhar para realizar ações. Com isso, existe um prejuízo para a memória e o raciocínio, como se o organismo se acostumasse sempre com uma sequência de ações.

Então, uma boa dica é alterar a disposição dos itens em sua mesa, cozinha e até mesmo a ordem em que realiza atividades. Assim, você “obriga” seu cérebro a entender a nova sequência, trabalhar e estimula o desenvolvimento dele ao longo do tempo.

2.Faça exercícios – como melhorar a memória

Os exercícios são um tipo de atividade que libera hormônios importantes para o funcionamento do corpo, como as endorfinas. Elas geram a sensação de bem-estar, reduzem a ansiedade e melhoram a qualidade do sono.

Por isso, podem facilitar também o processo de melhoria da memória e da concentração. Portanto, mantenha sempre um tempo para realizar atividades físicas de forma regular, garantindo uma rotina mais saudável e eficiente para seu dia a dia.

3.Evite usar o celular para tudo

A tecnologia é uma ferramenta excelente para facilitar as atividades diárias, mas pode prejudicar o desenvolvimento cerebral a longo prazo. Afinal, acabamos dependendo dela para tudo, sem precisar exercitar o cérebro.

Portanto, sempre reserve um tempo ou algumas ações longe dos dispositivos eletrônicos. Assim, você garante a melhoria da memória, e também incluir atividades relaxantes e prazerosas em sua vida.

4.Aproveite as oportunidades – como melhorar a memória

Ainda, toda oportunidade é uma forma de conseguir aproveitar para melhorar sua memória. Por exemplo, ao invés de anotar números, índices e outros dados, tente memorizar esse tipo de informação de forma eficaz.

Outro exemplo bom é tentar lembrar das senhas de aplicativos e outros conteúdos personalizados. Aproveite todas as oportunidades sempre que puder para lembrar e exercitar sua habilidade de lembrar informações que sejam úteis ou necessárias.

Alguns aplicativos também podem ajudar a melhorar a memória, como o Lumosity. Ele é um app para treinamento do cérebro, que vale a pena baixar e utilizar, aproveitando a tecnologia como forma de aprimoramento.

5.Tenha uma rotina saudável

Ter uma rotina saudável também é uma das melhores dicas para melhorar a memória de forma eficaz. Ainda, ajuda também em outras áreas: disposição, raciocínio, concentração, elaboração de atividades e muito mais.

Portanto, mantenha sempre uma rotina com alimentação, sono, exercícios, equilibrando com lazer e atividades prazerosas. Organize seus horários de forma saudável, sempre valorizando a qualidade de vida e bem-estar durante suas ações.

6.Cuidado com o acúmulo de tarefas

Se sobrecarregar é uma ação que pode gerar muito estresse e cansaço. Com isso, acaba afetando outros pontos importantes da vida, como a concentração, raciocínio e a habilidade de lembrar de conteúdos, dados e informações.

Portanto, outra dica para melhorar a memória é evitar os excessos em seu dia a dia. Cuidado com a sobrecarga de tarefas, ou mesmo física. Organize sua rotina com cronogramas, para evitar o acúmulo de funções.

Além disso, sempre reserve um tempo para realizar atividades que te tragam conforto. Pode ser a leitura de um livro, jogar games, fazer atividades físicas, ouvir música, ou qualquer outra ação que te traga a sensação de relaxamento e seja prazerosa.

7.A alimentação é fundamental – como melhorar a memória

Um dos fatores que afeta a habilidade de lembrar de informações importantes é a alimentação. Alguns ingredientes podem potencializar sua memória, além de ajudarem a manter o corpo mais saudável, como:

Azeite de oliva

Sálvia (ajuda também na concentração)

Peixe e frutos do mar (devido ao ômega 3)

Verduras de folhas escuras (contém vitamina B12)

Chá verde

Abacate

Assim, incluir esses ingredientes em sua dieta pode fortalecer a maneira como você exercita sua memória. Além disso, lembre sempre de manter uma alimentação saudável e regular, com intervalos entre uma refeição e outra, evitando o consumo alto de gorduras e açúcares.

8.O sono é item de primeira necessidade

Outra dica importante para ter como melhorar a memória é ter noites de sono tranquilas. Afinal, dormir bem regula diversos hormônios no corpo, ajuda a ter mais disposição, melhora o raciocínio, capacidade de concentração e memória.

Portanto, vale a pena sempre melhorar sua qualidade do sono, inclusive para outros aspectos da vida e saúde. Então, confira algumas dicas importantes para ter um repouso mais tranquilo:

Evite o uso de celulares pelo menos uma hora antes de dormir;

Não faça refeições pesadas antes do sono;

Verifique se sua cama e travesseiros estão confortáveis e adequados;

Evite conteúdo intenso (filmes, séries, jogos) antes de dormir;

Faça exercícios regulares.

Dessa maneira, você consegue equilibrar suas atividades de forma eficaz, sempre valorizando atitudes e hábitos positivos. Então, com certeza isso irá impactar de forma direta no rendimento da memória.

9.Procure um médico – como melhorar a memória

Então, se mesmo com todas essas ações, você ainda sentir que sua memória não está tão bem, talvez seja a hora de procurar um médico. Algumas condições podem influenciar na maneira como você se lembra das coisas, e é importante manter a atenção em alta.

Por isso, além dos check-ups tradicionais, se você sentir que precisa de mais ajuda, não hesite em procurar seu médico de confiança. Afinal, sua saúde impacta de forma direta em todo organismo, e isso também inclui a memória.

Ainda, aproveite para conferir outras dicas incríveis e úteis para aumentar e melhorar suas habilidades. Assim, você consegue ampliar ainda mais seus conhecimentos, se tornar um profissional mais essencial para o mercado de trabalho.