Como não perder dinheiro e se proteger de golpes na Black Friday

A Black Friday é um evento de compras aguardado por muitos consumidores. Neste ano de 2023 a Black Friday que ocorrerá no dia 24 de novembro, promete ser um evento repleto de oportunidades para consumidores e empresários. No entanto, é crucial estar atento para evitar fraudes e golpes durante as compras. Esta postagem fornece dicas e estratégias para ajudá-lo a desfrutar de uma experiência de compra segura na Black Friday.

Identifique Ofertas Falsas em Grupos de Descontos

Recentemente, uma vulnerabilidade foi descoberta em grupos fechados no WhatsApp, onde usuários mal-intencionados podem postar. Para evitar cair em links falsos, siga as dicas abaixo:

Compre e interaja apenas com links enviados pelos administradores oficiais dos grupos do qual você participa.

Não negocie por conversas privadas. As compras devem ser realizadas através de links que direcionam o consumidor para os sites de lojas já tradicionais no e-commerce.

Verifique quais são os números dos administradores oficiais dos grupos e adicione-os à sua lista de contatos.

Monitore os preços

Não compre por impulso. Faça uma lista dos produtos que deseja adquirir com desconto na Black Friday e comece a monitorar e comparar com antecedência os preços em mais de uma loja.

Desconfie de promoções extremamente vantajosas

Desconfie de promoções extremamente vantajosas ou que estejam muito fora do preço encontrado no mercado. Criminosos podem tentar enganar o consumidor aproveitando a empolgação do momento da compra.

Verifique o site



Verifique se o site é seguro antes de preencher cadastros com informações pessoais e dados bancários. Dê preferência para os sites conhecidos e verifique se a URL está correta. Evite clicar em links de promoções recebidas por e-mail ou redes sociais.

Cuidados com o pagamento

Na hora do pagamento, se possível, opte pelo Pix. Caso for usar cartão de crédito, dê preferência para sites que usam sistemas bancários e não passe os dados do cartão para ninguém.

Conheça os direitos do consumidor

O Código de Defesa do Consumidor atende compras feitas pela internet também. O comprador, por exemplo, tem direito ao arrependimento.

Utilize plataformas de verificação de sites

Você pode conferir se o site é confiável ou não, pela plataforma do Site Confiável.

Evite compras por impulso

Faça uma lista dos produtos que deseja adquirir na Black Friday e comece a monitorar os preços com antecedência.

Evite clicar em links suspeitos

Evite clicar em links de promoções recebidas por e-mail ou redes sociais.

Verifique a autenticidade da página nas redes sociais

Se a compra for feita por meio de redes sociais, confira o selo de autenticação da página, número de seguidores e os comentários.

Consulte o CNPJ da empresa

Você pode consultar o CNPJ da empresa na Receita Federal e avaliar se ela não foi criada há poucos dias.

Verifique a política de troca e devolução da loja

Não esqueça de checar a política de troca e devolução da loja antes de realizar a compra.

Em suma, a Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para adquirir produtos desejados a preços mais baixos, mas é essencial estar atento para evitar golpes e fraudes. Siga as dicas acima e tenha uma experiência de compra segura e agradável na Black Friday.

Expectativa para Black Friday 2023

Segundo a Neotrust, especializada em análise de dados de e-commerce, é esperado um aumento de 12,6% nas vendas em relação à Black Friday de 2022. Isso indica um crescimento sustentável do evento no mercado nacional.

Aumento do Ticket Médio

O ticket médio, que é a média de gastos por cliente, deve chegar a R$ 473. Esse valor se aproxima do maior nível histórico registrado em 2021, que foi de R$ 475. Isso mostra que os clientes estão dispostos a investir mais em suas compras durante a Black Friday.

Maturidade do Mercado Brasileiro

Os consumidores brasileiros estão cada vez mais familiarizados com a temporada de promoções da Black Friday. Com o passar dos anos, a confiança no evento aumenta, e os clientes sabem como encontrar as melhores ofertas.

Digitalização do Varejo

A digitalização do varejo, impulsionada pela pandemia, tem contribuído para o sucesso da Black Friday. As compras pela internet se tornaram essenciais para a experiência de consumo dos brasileiros.

Diversidade de Produtos

Os varejistas estão diversificando seus estoques para atrair uma variedade de consumidores. A grande gama de produtos com desconto amplia o alcance do evento.