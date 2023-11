O primeiro dia de provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece neste domingo, dia 05 de novembro. O ENEM é uma das provas mais importantes de todo o país e é por isso que, em 2023, milhares de estudantes irão fazer o exame em um dos diversos centros de aplicação no Brasil.

O maior medo de muitos estudantes é chegar atrasado no dia do ENEM e perder a prova por esse motivo. Dessa forma, uma pergunta muito comum entre os candidatos inscritos é: como não se atrasar para a prova do ENEM 2023?

Para te ajudar a responder essa pergunta, separamos um resumo completo com algumas dicas para que você entenda como pode evitar qualquer tipo de atraso no dia do ENEM 2023. Confira!

ENEM 2023 acontece neste domingo (05): veja os horários

Como sabemos, o primeiro dia de provas do ENEM 2023 acontece neste domingo, 05 de novembro.

Neste primeiro dia, os portões dos locais de prova serão fechados às 13h, enquanto as provas irão começar às 13h30 e e terminar às 19h.

O Inep recomenda que todos os candidatos cheguem com antecedência ao local de prova para evitar qualquer tipo de problema. Essa dica é muito valiosa, principalmente se você nunca foi ao local em que a sua prova será aplicada e precisará de tempo para encontrá-lo.

Além disso, tenha em mente que o trânsito de muitas cidades brasileiras pode ficar bem complicado nos dias de aplicação da prova do ENEM. Assim, é fundamental que você não considere o tempo usual que você costuma demorar para chegar até um lugar, uma vez que ele pode ser diferente no dia do ENEM. Se, por exemplo, você demora meia hora para realizar um determinado trajeto em dias comuns, considere que você poderá levar 1 hora para fazer o mesmo percurso no dia do ENEM.

Dicas para não se atrasar no primeiro dia do ENEM 2023



Você também pode gostar:

Para que você não perca a prova por motivos de atraso, separamos algumas dicas valiosas que irão te ajudar a evitar qualquer tipo de atrasos no primeiro de prova do ENEM. Veja quais são elas:

Verifique o seu local de prova na véspera

Lembre-se de que você não deve deixar para verificar o local em que você irá realizar a prova do ENEM somente na véspera do exame. É muito importante que você confira o seu local de prova desde já, na véspera do primeiro dia de provas do ENEM.

Tenha em mente que verificar o local de prova somente no dia de aplicação dos exames pode ser muito arriscado.

Depois de verificar o local, é importante que você descubra qual é o meio de transporte mais rápido pra chegar até o lugar em que a prova irá acontecer. Caso você decida ir usando algum meio de transporte público, é importante que você pense em mais de uma opção de translado, uma vez que imprevistos podem acontecer e você pode estar preparado.

Tome cuidado com as condições do trajeto

É importante que você planeje a sua rota com calma, levando em consideração as condições do trajeto no dia da prova. Muitas cidades brasileiras podem fazer modificações nos trajetos ou fechar algumas ruas e avenidas no dia do ENEM. Assim, é importante que você tenha certeza que será possível realizar o trajeto que você pretende realizar no primeiro dia de provas do ENEM.

Planejamento

É muito importante, como dissemos, que você faça um planejamento para chegar no local de prova com antecedência em relação ao horário de fechamento dos portões.

Dessa forma, você pode usar os mais variados aplicativos para calcular o seu trajeto e fazer um planejamento para chegar com uma hora de antecedência no local.