Como negociar dívidas do Fies com desconto? Confira

Existem mais de 1,2 milhões de contratos inadimplentes relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil, conhecido como FIES, no Brasil. O saldo devedor total desses contratos atinge a marca impressionante de 54 bilhões de reais. Contudo, uma nova legislação veio para aliviar a situação dos estudantes endividados, trazendo uma oportunidade valiosa de quitar seus débitos com descontos significativos. Compreenda nesta matéria do Notícias Concursos como funciona a renegociação de dívidas do FIES e saiba como aproveitar!

O que é o FIES?

Criado pelo Governo Federal em 2004, o FIES tem como objetivo auxiliar estudantes de baixa renda a custear suas mensalidades em instituições privadas de ensino superior. Este programa oferece uma espécie de “empréstimo educacional”, que é quitado pelo estudante após um período de carência. O Fundo Garantidor do FIES é abastecido tanto pelo Governo Federal quanto pelas instituições de ensino.

O Problema da Inadimplência

A inadimplência é uma realidade para muitos estudantes que recorrem ao FIES. Segundo o Ministério da Educação, aproximadamente 1,2 milhões de contratos encontram-se inadimplentes, acarretando um saldo devedor total de 54 bilhões de reais.

A Solução: Renegociação de Dívidas

No dia 1º de novembro de 2023, o Presidente da República sancionou o Projeto de Lei nº 4172, que promove uma alteração significativa na Lei nº 10.260 de 2001, a Lei do FIES. Essa alteração cria condições mais favoráveis para os estudantes que possuem dívidas do FIES, incentivando o pagamento dos débitos contraídos para a formação superior.

Condições de Renegociação

O Projeto de Lei sancionado estabelece condições de amortização favoráveis para estudantes com contratos do FIES celebrados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. Dependendo da situação do estudante, é possível obter descontos de até 99% sobre o valor da dívida.



Formas de Pagamento

Os estudantes beneficiários que possuem débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023 podem liquidá-los por meio da adesão à transação, com opções de pagamento à vista ou parcelado. Dependendo do caso, é possível obter descontos de até 100% sobre encargos e de 12% sobre o valor financiado pendente.

Como Renegociar?

Os estudantes inadimplentes podem procurar a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para iniciar o processo de renegociação. O atendimento pode ser realizado tanto presencialmente quanto por telefone, através do número 0800 disponibilizado pelas instituições.

A Importância da Renegociação

A renegociação das dívidas do FIES é uma oportunidade valiosa para os estudantes e graduados. Além de aliviar a situação financeira desses indivíduos, essa iniciativa demonstra o comprometimento do governo em tornar o ensino superior mais acessível para todos.

Outras Oportunidades de Renegociação

Além da renegociação das dívidas do FIES, existem outras iniciativas que visam facilitar a quitação de débitos. Um exemplo é o Feirão Serasa Limpa Nome, evento que ocorre anualmente e permite a renegociação de dívidas com mais de 500 empresas participantes.

Como Participar do Feirão Serasa Limpa Nome

Os consumidores que desejam renegociar suas dívidas podem participar do Feirão Serasa Limpa Nome de diversas formas, seja presencialmente, em agências dos Correios ou de forma online, através do site ou aplicativo da Serasa. O evento oferece descontos de até 99% e opções de parcelamento de até 72 vezes.

Benefícios do Feirão Serasa Limpa Nome

O Feirão Serasa Limpa Nome traz diversos benefícios para os consumidores endividados. Além dos descontos e opções de parcelamento, é possível realizar o pagamento através de boleto ou Pix. No caso de dívida negativada, o pagamento pelo Pix remove a restrição na hora.

Mantenha-se Informado!

Nota: A renegociação de dívidas é uma decisão importante que deve ser tomada com cautela. Antes de se comprometer com um novo acordo, certifique-se de que as condições são adequadas à sua situação financeira. Em caso de dúvidas, procure aconselhamento profissional.

A renegociação de dívidas do FIES e a participação em eventos como o Feirão Serasa Limpa Nome são oportunidades que não devem ser desperdiçadas. Se você é um beneficiário do FIES e está em situação de inadimplência, não deixe de procurar o atendimento e aproveitar as condições favoráveis oferecidas.