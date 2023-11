Como o SMTV pode refletir nos concursos da área de segurança?

Explorando a Proposta Inovadora: SMTV nos Concursos Militares

Na última reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, uma proposta revolucionária ganhou destaque. O Projeto de Lei n° 3.907/2019, sob autoria do ex-deputado Expedido Netto, propõe a inclusão do Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV) como um título valioso para pontuação em concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

SMTV e os Novos Rumos nos Concursos Militares

Expedido Netto enfatiza que a licença após o SMTV vai além do simbolismo, representando uma mão de obra já formada. Essa visão é compartilhada por Cabo Gilberto Silva (PL PB), relator da proposta, que destaca os benefícios para candidatos e corporações nos concursos. Os concorrentes ganham uma vantagem competitiva, enquanto as corporações recebem profissionais prontos para as demandas do serviço.

A Experiência Militar como Diferencial

Cabo Gilberto Silva destaca a aprovação desse projeto como uma potencial mudança fundamental na segurança pública. Ele ressalta a importância de permitir que profissionais da segurança usem seu tempo de serviço militar como título nos concursos seletivos. O próximo passo? A análise nas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Constituição e Justiça e Cidadania. A revolução nos critérios de avaliação está em curso.