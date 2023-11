Como o vazamento da Prova do ENEM afeta o Concurso Unificado?

O concurso unificado está sendo um dos mais esperados até o momento. Entretanto, o primeiro dia da prova do ENEM 2023 – Exame Nacional do Ensino Médio- contou com vazamento e início da investigação da PF- Polícia Federal.

A situação pode impactar o Enem dos Concursos? Entenda tudo a seguir.

Sobre o vazamento das provas do ENEM

No centro das atenções, temos o incidente recente que envolveu a divulgação antecipada da imagem da página da prova de redação do Enem, que começou a circular nas redes sociais no domingo, 6 de novembro.

Contudo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) esclareceu que essa divulgação ocorreu após o início da aplicação da prova.

Uma informação importante é que o Inep assegurou que seus servidores públicos não estiveram envolvidos na disseminação das imagens.

O órgão responsável pelo Enem está conduzindo uma investigação minuciosa para entender as circunstâncias exatas desse vazamento e tomará as medidas cabíveis em resposta a essa situação. Vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa história.

Pronunciamento das autoridades

Sobre o assunto, o ministro da Educação, Carlos Santana, destacou:



Você também pode gostar:

“A PF já está investigando os fatos, inclusive fizeram duas diligências, uma em Pernambuco, onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou a imagem, e outra no Distrito Federal. A polícia está engajada para fazer a investigação e poderá fazer outras diligências nas próximas horas para a gente identificar essa divulgação”

Sobre abertura de investigação, o presidente do INEP– Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Manuel Palacios, afirmou:

“Não há a menor dúvida de que essas imagens passaram a circular depois do fechamento das provas, então não há nenhuma possibilidade de envolvimento de qualquer servidor do Inep, até porque eles não tiveram acesso a essas provas no momento de sua aplicação”

https://www.youtube.com/watch?v=SkAYwHIBoVk