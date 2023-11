Como obter cartão do INSS para ter descontos de até 75% em serviços?

O cartão do INSS é uma ferramenta revolucionária destinada a aposentados e pensionistas da Previdência, pois permite que estes tenham descontos de até 75% em diversos serviços.

Dessa maneira, para que você conheça o processo de obtenção do cartão e também explore em detalhes como essa pequena peça de plástico pode traduzir-se em descontos substanciais, tornando-se uma fonte valiosa para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Veja detalhes sobre o cartão do INSS e suas parcerias

O Cartão do INSS, lançado recentemente, não é apenas um documento, mas sim uma parceria estratégica entre o Instituto Nacional do Seguro Social e renomadas instituições financeiras.

Desse modo, com alianças estabelecidas com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e Mercantil, este cartão abre as portas para descontos que transcendem o convencional, proporcionando aos aposentados e pensionistas uma variedade de benefícios exclusivos.

Como obter o cartão do INSS para ter descontos de até 75% em serviços?

A emissão do cartão do INSS, popularmente conhecido como Carteirinha do Beneficiário, é um procedimento acessível e ágil que os segurados podem realizar de maneira gratuita pela internet.

Ademais, vale ressaltar que este cartão não é apenas um meio para descontos, pois ele também atua como uma identificação oficial, sinalizando para o mundo que a pessoa é uma beneficiária legítima do Instituto Nacional do Seguro Social.



Dessa forma, para obter o cartão do INSS e ter até 75% de desconto em serviços, primeiramente, o segurado deverá acessar o aplicativo ou site do Meu INSS e fazer a solicitação.

Quais serviços o cartão Meu INSS+ abrange?

O Cartão Meu INSS+ abre as portas para descontos em uma variedade de serviços, incluindo:

Academias;

Assistência residencial;

Cinemas, exames médicos;

Farmácias;

Lojas;

Orientação nutricional;

Shows;

Telemedicina;

Viagens, entre outros.

Assim, a amplitude da cobertura demonstra como esse cartão se tornou uma ferramenta abrangente para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.

Vantagens exclusivas no Bradesco para aposentados e pensionistas

O Bradesco, como parceiro do Cartão do INSS, oferece vantagens exclusivas para seus clientes aposentados e pensionistas. Desse modo, dentre as principais estão:

O cartão de crédito consignado com benefícios exclusivos;

Seguro residencial;

Crédito consignado com taxas diferenciadas e;

Condições especiais para a abertura de conta.

Benefícios específicos na Caixa para beneficiários do INSS

Além disso, a Caixa Econômica também proporciona uma gama de benefícios para os beneficiários do INSS, incluindo:

Conta corrente;

Cartão de débito CAIXA Elo;

Seguro residencial fácil;

Seguro de vida sênior;

Cesta de serviços e;

Consignado INSS.

De acordo com a autarquia, esses benefícios visam proporcionar facilidades financeiras e proteção para os aposentados e pensionistas.

Banco do Brasil e suas ofertas especiais para aposentados e pensionistas

O Banco do Brasil contribui para a experiência positiva dos beneficiários do INSS ao oferecer:

Crédito benefício;

Empréstimo consignado;

Clube de vantagens;

Cashback e;

Serviços como prova de vida.

Assim, essas ofertas visam melhorar a vida financeira dos aposentados e pensionistas, proporcionando-lhes opções acessíveis e vantajosas.

Benefícios exclusivos no Mercantil para usuários do cartão do INSS

O Mercantil, parceiro do Cartão do INSS, destaca-se ao oferecer:

Cashback;

Descontos em empresas parceiras;

Frete grátis;

Empréstimo consignado com taxas pré-fixadas;

Empréstimo com 13º e;

Antecipação do FGTS.

Dessa maneira, esses benefícios adicionais ampliam as opções disponíveis para os beneficiários, proporcionando soluções financeiras personalizadas.

Veja o passo a passo para emissão da carteirinha do beneficiário do INSS

Para emitir a Carteirinha do Beneficiário do INSS, também conhecida como Cartão do INSS, os beneficiários podem seguir um processo simples:

Primeiramente, acesse o Meu INSS, seja pelo site ou aplicativo;

Então, selecione a opção “Do que você precisa?” e digite “carteira do beneficiário”;

Adicione sua foto e confirme as informações e;

Finalize clicando em “Baixar PDF”.

Veja quem pode emitir o cartão e exceções importantes

Todos os beneficiários do INSS podem emitir o cartão, exceto aqueles beneficiados pelo Seguro-Desemprego Pescador Artesanal.

Além do mais, cabe observar que trata-se de uma ferramenta acessível para a maioria dos beneficiários, proporcionando uma maneira eficaz de acessar descontos e benefícios exclusivos.

Aproveite o cartão do INSS para ter descontos em serviços

Por fim, o Cartão do INSS representa mais do que uma simples identificação de beneficiário, visto que é uma chave para descontos e benefícios que podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas.

Por fim, o Cartão do INSS representa mais do que uma simples identificação de beneficiário, visto que é uma chave para descontos e benefícios que podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas.