Como obter desconto em serviços? Conheça o programa Bom Condutor

Você sabia que quem não tem multa de trânsito pode ter desconto em serviços? Essa é a nova realidade para motoristas conscientes que buscam benefícios ao aderir ao Programa Parceiros do Bom Condutor.

Essa iniciativa, lançada recentemente em todo o Brasil, visa recompensar condutores exemplares que conseguem manter-se 12 meses sem cometer infrações no trânsito.

Para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações.

Quem não tem multa de trânsito pode ter desconto em serviços

Conforme mencionado acima, quem não tem multa de trânsito pode ter desconto em serviços, graças ao Programa Parceiros do Bom Condutor. Aliás, que foi lançado como uma estratégia para incentivar a boa conduta no trânsito.

Sendo assim, a iniciativa busca envolver órgãos públicos e empresas privadas. Além disso, promover a criação de parcerias que resultem em descontos e benefícios para os motoristas registrados no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores).

Como participar do programa?

Para participar do programa, os motoristas interessados devem autorizar sua participação no RNPC. Ainda, que podem realizar de forma prática através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no portal de serviços da Senatran.

Assim, a adesão ao programa é simples e representa o primeiro passo para desfrutar dos benefícios oferecidos.

Quem não tem multa de trânsito pode ter desconto em quais serviços?

Motoristas cadastrados no programa que conseguirem manter-se sem cometer infrações de trânsito ao longo de 12 meses serão recompensados com descontos e isenção de taxas em diversos serviços.

Dessa maneira, entre os benefícios estão:

Descontos em estacionamentos;

Isenção de taxas de pedágio;

Tarifas vantajosas em seguros automotivos e;

Locação de serviços.

Como as empresas podem participar?

Empresas e instituições que desejam se tornar parceiras do Programa Parceiros do Bom Condutor precisam comunicar seu interesse à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Esse processo acontece de maneira eficiente através da conta gov.br.

Ademais, o cadastro inclui informações como:

E-CNPJ;

Razão social;

Nome comercial;

E-mail;

Número de telefone e;

O link onde os benefícios oferecidos estarão disponíveis.

Análise e inclusão na lista de benefícios

Após o cadastro, as empresas passam por uma análise pela Senatran. Assim, aquelas aprovadas constarão na lista de benefícios disponível no site da Senatran e no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

Além disso, receberão também o cobiçado selo de Parceiro do Bom Condutor, que pode ser utilizado em diversos meios de divulgação, como:

Portais;

Redes sociais;

Aplicativos e;

Ações promocionais.

Compromisso com os benefícios

No entanto, é importante destacar que as empresas e instituições participantes devem cumprir rigorosamente os benefícios anunciados. Acontece que a falta de observação desses compromissos pode resultar na remoção do nome da lista de benefícios, garantindo a integridade e confiança do programa.

Abertura do programa Parceiros do Bom Condutor em todo o Brasil

A fase de cadastro para órgãos, entidades públicas e empresas privadas que desejam fazer parte do Programa Parceiros do Bom Condutor está oficialmente aberta em todo o Brasil.

Assim, essa abrangência nacional amplia as oportunidades para motoristas e empresas participarem. Logo, promovendo uma maior adesão e alcance dos benefícios oferecidos.

Veja detalhes da portaria que regulamenta os benefícios

A portaria que torna possível a premiação da boa conduta no trânsito, e consequentemente a criação do Programa Parceiros do Bom Condutor, foi publicada no Diário Oficial da União.

Dessa maneira, essa regulamentação fornece as bases legais necessárias para a implementação do programa em todo o território nacional.

Descontos que fazem a diferença na vida do motorista

Os descontos que o programa oferece, abrangem estacionamento, pedágio, seguros e locação de serviços. Por isso, representam uma oportunidade real para os motoristas economizarem significativamente em suas despesas cotidianas.

Assim, essa economia adicional pode contribuir para um trânsito mais seguro e uma direção mais responsável.

Expectativas para o futuro do programa Parceiros do Bom Condutor

Por fim, vale ressaltar que o lançamento do Programa Parceiros do Bom Condutor marca um passo importante na promoção da segurança no trânsito. Bem como, na valorização daqueles que adotam uma conduta exemplar.

Contudo, o sucesso do programa dependerá da adesão massiva de motoristas e empresas. A propósito, contribui para um trânsito mais consciente e benefícios tangíveis para aqueles que optam por seguir as regras.

Dessa maneira, ao seguir as orientações para cadastro, motoristas e empresas têm a oportunidade de participar de uma iniciativa que não apenas recompensa a boa conduta. No entanto, contribui para a construção de um trânsito mais seguro e responsável em todo o país.

