Como organizar o orçamento familiar? Veja o passo a passo da gestão financeira

Em tempos de crise e recessão, uma das maiores dificuldades é manter as contas em dia. Por isso, nessa hora, aprender como organizar o orçamento familiar pode ser fundamental para não ficar no vermelho.

Então, se você quer aprender como pagar as contas, guardar dinheiro e ainda investir, continue lendo este artigo até o final. Vamos te dar as principais dicas de como organizar seus rendimentos e despesas.

Aprenda sobre composição de renda

Você sabe a diferença entre renda e salário? Salário é um pagamento que você recebe por um serviço, normalmente durante a semana ou o mês. Assim, renda é a soma de tudo o que você ganha no período mensal.

Dessa maneira, a sua renda é todos os pagamentos que você recebe. Ou seja, pode ser uma hora extra, um pagamento informal, ou a soma dos salários de todas as pessoas que trabalham em sua casa.

Então, na hora de contar sua renda, você precisa incluir todos os ganhos. Isso também inclui outras fontes de valores, como casas de aluguel, investimentos e salário de quem mora com você.

Assim, para você organizar sua renda, precisa colocar na ponta do lápis todos os ganhos do seu mês. É importante que você saiba o que ganha, principalmente se sua fonte de renda é informal, e ela varia mês a mês.

Estude sobre educação financeira

Outra forma fundamental para aprender como organizar o orçamento familiar é estudando a educação financeira. Afinal, ela é um dos pilares para o desenvolvimento de uma economia doméstica saudável.



Além disso, você também aprenderá como investir, quais erros evitar, e de que forma ter gastos mais conscientes. Nunca perca o hábito de sempre procurar por novos conteúdos nesse segmento, algumas plataformas como a do Sebrae podem ajudar.

Organize suas contas

A primeira parte de organizar um orçamento familiar é colocar as contas em dia. Se você ainda tem contas atrasadas, ou mesmo o nome com restrição, essa é sua prioridade. Não existe outra forma de normalizar a gestão econômica antes disso.

Por isso, você deve entrar em contato com os responsáveis por duas dívidas e tentar fazer acordos. Lembre de consultar também seus direitos como consumidor endividado antes de começar a negociar.

Porém, não saia fazendo qualquer tipo de acordo só para se livrar da dívida. As parcelas do acordo precisam caber na sua renda, ou você não terá condições de pagar e vai se enrolar de novo.

Veja as melhores oportunidades de pagamentos. Várias empresas fazem feirões de dívidas com descontos ótimos para você conseguir quitar. Se você precisa de ajuda na hora de conhecer suas contas, não deixe de pesquisar seu histórico.

Elabore o orçamento familiar

Toda organização começa à partir deste ponto. Você pode usar uma planilha em seu computador ou mesmo aplicativos de celular para ter como organizar o orçamento familiar. Esse é um ponto fundamental do processo.

Afinal, você precisa conseguir enxergar todas as suas despesas, para entender onde seu dinheiro está indo embora. Além disso, é necessário entender como funciona o seu estilo de compras e possíveis compulsões.

Portanto, o mais importante é que você escreva tudo o que ganha e o que gasta. Mesmo as pequenas compras são fundamentais para você conseguir visualizar sua economia doméstica.

Assim, você tem condições de saber onde é que seu dinheiro está sendo mal ou bem utilizado. Você pode observar como controlar as despesas, quais gastos são desnecessários e porque sua renda não está cobrindo todas as contas.

Também coloque toda sua renda e das pessoas de sua família que colaboram com as contas. Dessa maneira, você consegue até ter noção se precisa de um dinheiro extra para conseguir sair do vermelho.

Corte os gastos na hora de organizar o orçamento familiar

Uma das partes mais difíceis de organizar o orçamento familiar é o corte de gastos. É difícil desapegar de algumas coisas, mas essa parte pode fazer toda a diferença para sua saúde financeira.

Assim, hábitos simples dentro de casa podem ajudar na hora de diminuir as contas básicas. Para te ajudar a entender como funcionam, listamos alguns deles aqui para você:

Evite desperdícios de energia, mantenha luzes e equipamentos desligados quando não estiver usando;

Desligue o chuveiro ao se ensaboar, evite o gasto de água;

Organize sua cozinha e despensa para evitar desperdício de alimentos;

Otimize sempre sua rotina para gastar o mínimo possível em casa.

Dessa maneira, você pode contribuir para diminuir as contas de água, luz e com alimentos. Porém, você precisa avaliar todas as suas despesas e verificar quais delas não são necessárias.

Você gasta com Internet e TV a cabo? Hoje em dia a maioria dos filmes você consegue assistir pela internet, fazendo da assinatura de satélite um gasto desnecessário se você quer conter despesas e organizar o orçamento familiar.

Gosta de pedir lanches em aplicativos de delivery? Cozinhar em casa pode sair muito mais barato do que comprar comida fora. Além disso, você também economiza nos gastos com alimentos mais saudáveis, e ainda cuida do seu corpo.

Assim, você pode continuar pesando o que realmente é necessário dentro das suas contas e o que você pode excluir. Entenda que pode ser uma exclusão temporária, até que você esteja com o seu orçamento bem organizado.

Guardando dinheiro e investindo

Por último, mas não menos importante, uma parte da sua renda precisa ser usada para investimentos. Você precisa saber como quer curtir sua aposentadoria e qual a qualidade de vida você merece no futuro.

Por isso, é importante destinar uma parte dos seus ganhos para o investimento. Além disso, bons investimentos podem te trazer lucro imediato e ajudar também na composição da sua renda.

Hoje, existem vários tipos de investimentos disponíveis no mercado. Você precisa analisar quais os riscos de cada um, a porcentagem de lucro e em quanto tempo você quer resgatá-los. Isso também faz parte de organizar o orçamento familiar.

Se você ainda não sabe no que investir, aqui no blog temos um artigo alguns tópicos sobre investimentos, vale a pena conferir. Além disso, saiba mais sobre finanças pessoais e como economizar dinheiro, fique sempre por dentro das novidades.