Como pedir bloqueio do consignado do INSS?

Pedir bloqueio do consignado do INSS pode ser uma alternativa interessante para quem acredita que foi vítima de golpes. Contudo, muitas pessoas têm dúvidas sobre qual é a melhor forma de fazer isso, e por isso, acabam correndo o risco de que terceiros solicitem o crédito em nome do segurado.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para solicitar bloqueio do empréstimo consignado, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanha a leitura até o final e confira!

O que é o bloqueio do consignado do INSS?

Primeiramente, antes de mergulharmos nos detalhes de como solicitar o bloqueio, é importante entender o que essa opção significa.

Dessa forma, o bloqueio do consignado do INSS é um serviço que o Instituto Nacional do Seguro Social oferece para aposentados e pensionistas que impede que terceiros realizem empréstimos consignados em seu nome, oferecendo uma camada adicional de proteção financeira.

Assim, esta opção é muito importante para a segurança financeira dos segurados, pois permite-lhes evitar fraudes e golpes.

Quem tem direito de pedir o bloqueio?

Ademais, cabe observar que o bloqueio do consignado do INSS está disponível para todos os aposentados e pensionistas do instituto.

Dessa maneira, isso significa que você, como titular do benefício, tem o direito de solicitar o bloqueio a qualquer momento. Essa medida é particularmente útil para evitar situações de fraude e garantir a utilização responsável de seu benefício.

Veja os benefícios do bloqueio do consignado

Assim como é de se esperar, ao bloquear o consignado do INSS, você desfruta de várias vantagens, incluindo:

A redução do risco de fraudes e;

A proteção de sua renda.

Além disso, com o bloqueio, você pode ter mais controle sobre quem pode acessar seu benefício para fins de empréstimo consignado.

Mudanças nas taxas de juros do empréstimo em 2024

É importante estar ciente das mudanças nas taxas de juros para empréstimos consignados do INSS. Acontece que para 2024, houve uma redução nas taxas máximas de juros, o que afeta diretamente os segurados.

As novas taxas entram em vigor em breve, e você deve estar informado sobre essas mudanças.

Veja algumas informações que você precisa saber ao solicitar o bloqueio do empréstimo consignado

Ao solicitar o bloqueio do consignado do INSS, é essencial que você saiba quais informações devem ser comunicadas a você, o segurado. Isso inclui:

As taxas de juros mensal e anual;

A data do primeiro desconto;

O Custo Efetivo Total (CET) mensal e anual, e muito mais.

Portanto, estar bem informado é fundamental para garantir sua segurança financeira e evitar problemas futuros com o crédito.

Como solicitar o bloqueio do consignado do INSS?

Agora que você compreendeu a importância do bloqueio e as informações essenciais, vamos abordar o processo de solicitação.

Sendo assim, confira abaixo o passo a passo de como pedir bloqueio do consignado do INSS:

Entre em contato com o INSS

Primeiramente, inicie o processo entrando em contato com o INSS por telefone ou pessoalmente.

Informe sua solicitação

Então, comunique sua intenção de bloquear o empréstimo consignado ao atendente e forneça suas informações pessoais.

Apresente a documentação necessária

Além disso, é importante ter em mente que o INSS pode solicitar documentos que comprovem sua identidade e titularidade do benefício.

Dessa forma, é importante tê-los em mãos para agilizar o processo.

Acompanhe a solicitação

Finalmente, verifique regularmente o status da sua solicitação e forneça as informações necessárias conforme solicitado pelo INSS.

Qual o prazo para o bloqueio?

Além de todas as orientações passadas acima, é importante saber que o processo de bloqueio do consignado do INSS pode levar algum tempo.

Assim sendo, certifique-se de entender o prazo estimado e acompanhe sua solicitação para garantir que seja efetivada dentro do período desejado.

Desse modo, após a análise do INSS, o processo de bloqueio será concluído, e você receberá uma confirmação oficial. A partir desse momento, terceiros não poderão mais acessar seu benefício para empréstimos consignados.

Beneficiários do BPC/Loas também podem bloquear o consignado?

Por fim, cabe observar que além dos segurados do INSS, os titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) também têm o direito de solicitar o bloqueio do consignado para garantir sua segurança financeira.

Ademais, para garantir que sua proteção financeira seja contínua, é fundamental estar bem informado sobre as políticas e regulamentações do INSS em relação ao consignado. Fique atento a quaisquer mudanças nas taxas de juros e mantenha-se em contato com o INSS para esclarecer dúvidas e receber atualizações.

Agora que você já sabe como pedir bloqueio do consignado do INSS, siga as orientações e proteja-se contra golpes e fraudes!