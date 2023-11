como pedir bloqueio ou desbloqueio do consignado

Aposentados e pensionistas do INSS que desejam ou não contratar empréstimos consignados têm a opção de solicitar o bloqueio ou desbloqueio desse tipo de crédito sem a necessidade de comparecer pessoalmente a uma agência. A operação é totalmente online, podendo ser realizada através do site ou aplicativo Meu INSS.

O Que é o Empréstimo Consignado INSS?

O empréstimo consignado é um tipo de crédito cujo pagamento é feito diretamente do benefício do pensionista ou aposentado. O INSS apenas executa os pagamentos e descontos, o contrato é firmado exclusivamente entre o beneficiário e a instituição financeira.

Como Bloquear ou Desbloquear Empréstimo Consignado INSS?

Para aqueles que não têm interesse na contratação desse crédito, o INSS disponibiliza a opção de bloqueio. Uma vez bloqueado, nem mesmo fraudadores conseguem realizar o empréstimo em nome do beneficiário.

Caso o beneficiário venha a mudar de ideia, o desbloqueio também pode ser feito no Meu INSS, online. Seguem os passos de como realizar o bloqueio ou desbloqueio:

Clique em “Novo Pedido” Digite “bloquear” ou “desbloquear” Selecione o serviço/benefício na lista Leia as instruções apresentadas na tela e avance conforme indicado

Vantagens do Empréstimo Consignado INSS

Os empréstimos consignados tendem a oferecer taxas mais atrativas que outras modalidades de crédito. Recentemente, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou uma nova redução nos tetos de juros para os beneficiários. O limite para o empréstimo com desconto em folha caiu de 1,91% ao mês para 1,84%. Nas operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,83% ao mês para 2,73%.



Consulta de Taxas de Juros

As taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras podem ser consultadas pelos interessados. Com essa informação, é possível realizar a portabilidade do consignado para outra instituição que ofereça condições mais vantajosas. Esses dados estão disponíveis no portal do INSS e também no aplicativo Meu INSS. Ao escolher o serviço “extrato de empréstimos”, o segurado deve clicar na opção “instituições e taxas” para realizar a consulta.

Denúncia de Empréstimos Não Solicitados

Se um empréstimo foi realizado em nome do beneficiário sem sua autorização, é possível registrar uma reclamação no Consumidor.gov. Além disso, recomenda-se que um boletim de ocorrência seja registrado em caso de suspeita de fraude.

Em resumo, o INSS oferece aos seus beneficiários a possibilidade de gerenciar seus empréstimos consignados de maneira prática e segura. Com a opção de bloqueio, é possível evitar a contratação não autorizada de empréstimos. E, caso o beneficiário mude de ideia, o desbloqueio também pode ser realizado de forma simples e rápida.

Mudanças na taxa de juros do INSS

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou um novo limite de juros para essas operações, que agora é de 1,84% ao mês.

Impacto do Novo Teto de Juros no INSS

O novo teto representa uma redução de 0,07 ponto percentual em relação ao antigo limite de 1,91% ao mês. Esta é uma mudança importante, pois afeta diretamente a quantidade de dinheiro que os aposentados e pensionistas terão que pagar em juros ao pegar um empréstimo consignado.

A Justificativa para a Redução

A justificativa para a redução foi a diminuição de 0,5 ponto percentual na Taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Essa taxa foi reduzida de 13,25% para 12,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Bancos que Terão que Reduzir as Taxas

Com o novo teto, alguns bancos oficiais terão que reduzir as taxas para o consignado do INSS. De acordo com os dados mais recentes do Banco Central, o Banco do Nordeste cobra 1,91% ao mês, o Banco da Amazônia cobra 1,9% e o Banco do Brasil cobra 1,86% ao mês. Entre os bancos federais, apenas a Caixa cobra mais baixo que o futuro teto, com taxa de 1,74% ao mês.