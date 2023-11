Como proteger o seu e-commerce durante a Black Friday

A Black Friday 2023 se aproxima e os brasileiros estão mais otimistas neste ano. Segundo pesquisa realizada pela Méliuz, com mais de mil usuários de sua base, 95,2% estão dispostos a aproveitar os descontos para fazer compras. O comércio eletrônico continua sendo a preferência de compra para 98% dos entrevistados.

Diante disso, os e-commerces precisam redobrar sua atenção para as fraudes, visto que, de acordo com a ClearSale, dois milhões de tentativas de golpes foram registradas no País durante o primeiro semestre.

LEIA MAIS: Cuidado com o FALSOS CUPONS de desconto na BLACK FRIDAY

A utilização de tecnologias avançadas reduz significativamente o risco de fraudes nessa época. A consultoria especializada em tecnologia keeggo diz que a implementação de soluções de Segurança da Informação desempenha um papel indispensável nas abordagens de defesa, seja proativa ou reativa, contra as ameaças advindas de lojas virtuais que aderem ao evento.

Entre elas, estão firewalls de rede, sistemas de detecção de intrusões, monitoramento em tempo real das atividades performadas nesses ambientes e planos de resposta a incidentes. Outra recomendação, considerada de extrema importância pela keeggo, é que sistemas de Multi-Factor Authentication (MFA) e políticas rigorosas de controle de acessos sejam implementados no ambiente, limitando práticas que permitem aos hackers encontrar brechas na rede.

Criptografia para proteção dos dados de clientes

Já a criptografia ganha destaque como recurso para proteger a privacidade de dados na internet, tanto de empresas quanto de consumidores. Caso haja alguma tentativa de invasão, o sistema protege os dados pessoais dos usuários, mantendo o sigilo das informações e garantindo que nenhum dado seja acessado por um terceiro não autorizado.

Esta tecnologia é fundamental para proteger os dados sensíveis de transações de e-commerce, garantindo que permaneçam confidenciais e inacessíveis a terceiros não autorizados.

Isso envolve a criptografia de ponta a ponta, como a do WhatsApp, que protege os dados tanto quando estão trafegando pela rede quanto parados no data center ou nuvem, com algoritmos robustos e chaves de criptografia seguras.



Você também pode gostar:

Além disso, o uso de certificados digitais e protocolos de segurança como o TLS (Transport Layer Security) garante a integridade e autenticidade das comunicações entre o cliente e o servidor, como explica a consultoria.

Já o Big Data funciona como uma extensão do olhar humano e também auxilia na segurança das plataformas. A tecnologia consegue rastrear informações, identificar padrões que não são comuns, apontar alterações e mapear por onde as mudanças foram feitas. Uma das técnicas utilizadas para garantir a proteção é o Machine Learning: uso de algoritmos de aprendizagem que ajudam a identificar padrões de fraudes antes que elas ocorram.

Monitoramento e prevenção

Outro ponto essencial é o monitoramento constante do site. A empresa deve se alertar às transações e ao comportamento dos usuários, atentando-se a condutas suspeitas e agindo no combate delas.

Esse é um elemento-chave na estratégia de defesa cibernética, permitindo a detecção precoce de atividades suspeitas e a aplicação de contramedidas imediatas. Isso inclui alguns termos técnicos, como a análise de logs de eventos e o uso de sistemas de detecção de anomalias e a implementação de SIEM (Security Information and Event Management), para correlacionar dados de várias fontes e identificar possíveis indicadores de comprometimento (IOCs).

Gerar um backup do site também traz tranquilidade para a temporada de descontos. Um backup é como uma “cópia instantânea” de todos os principais elementos da sua plataforma, como os arquivos e códigos, banco de dados, imagens, vídeos, entre outros. O mecanismo de segurança armazena as informações e facilita a recuperação dos dados caso ocorra uma fraude.

Por fim, é fortemente recomendável manter uma equipe de resposta a incidentes bem treinada, com protocolos de segurança bem definidos, para responder eficazmente a ameaças potenciais durante a Black Friday. Essa equipe de segurança deve estar preparada para responder a alertas de segurança de maneira ágil, realizando investigações detalhadas e mitigando ameaças de forma eficaz.

Isso envolve a designação de papéis claros e responsabilidades, a criação de planos de contingência detalhados e a realização de exercícios regulares de simulação de incidentes para garantir que a equipe esteja preparada para lidar com qualquer cenário de segurança.