Como sacar o dinheiro do PicPay? Confira o passo a passo completo

O PicPay é um aplicativo que permite fazer pagamentos, transferências e compras online com facilidade e segurança. Mas você sabe como sacar o dinheiro do PicPay?

Por ser uma conta digital, ou seja, não possuir agência física para acesso aos serviços, muitas pessoas têm dúvidas sobre como fazer saques da sua conta PicPay.

Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e aprenda o passo a passo completo para retirar o saldo da sua conta bancária.

Como sacar o dinheiro do PicPay?

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, para fazer saque da conta PicPay é necessário ter saldo disponível na sua carteira digital. O app oferece três opções de saque para os seus usuários: PIX, TED e caixa eletrônico. A seguir, veja o passo a passo para cada um deles.

1 – Saque com PIX

Para sacar dinheiro do PicPay utilizando o Pix, é preciso ter uma conta em outro banco, seja no nome de terceiros ou do próprio titular. Isso porque o dinheiro será transferido para esta conta e o cliente poderá fazer o saque na agência bancária correspondente. Confira o passo a passo:

Primeiro, acesse o aplicativo PicPay e na tela inicial toque em “Pix”; Depois, escolha uma das opções para fazer o Pix (chave Pix, QR Code, Pix Copia e Cola ou dados bancários); Assim, siga as instruções, conforme a opção escolhida; Por fim insira o valor que deseja transferir e confirme a operação.



Vale lembrar que o usuário pode alterar os limites de transferência Pix no aplicativo. No entanto, durante a noite o limite permanecerá de até R$ 1 mil, segundo determinação do Banco Central (BC).

2 – Saque com TED

O saque por meio do TED segue o mesmo raciocínio da transferência por Pix. Assim, será necessário outra conta bancária para receber o dinheiro. Dessa forma, basta seguir os seguintes passos:

Primeiro, acesse seu aplicativo do PicPay e toque em Carteira; Em seguida, toque em “Transferir”; Depois, preencha os dados da conta de destino; Por fim, digite o valor que deseja transferir e clique em “Confirmar transferência” para finalizar.

Diferente do Pix, que funciona 24 horas por dia durante 7 dias na semana, o TED só está disponível nos dias úteis, das 10h às 17h. Além disso, não há um limite por transferência. No entanto, existe um limite máximo diário de R$ 80 mil.

3 – Saque no caixa eletrônico

Como o PicPay é uma carteira digital e não possui agência, o saque nos caixas eletrônicos pode ser feito nos terminais de Banco 24Horas. Para ter acesso aos recursos não é necessário ter o cartão da conta. Assim, basta seguir o passo a passo:

Primeiro, acesse seu aplicativo do PicPay e toque em Carteira; Depois, selecione “Mais opções” e em seguida toque em “Sacar”; Na sequência, selecione Saque no Banco24Horas e escolha o valor do saque; Confirme o valor do saque com a sua senha ou digital; Agora, na tela de um caixa do Banco24Horas, acesse Saque Digital e selecione a opção QRCode; Assim, com o aplicativo do PicPay, escaneie o QR Code que aparece na tela do caixa eletrônico; Por fim, basta aguardar para retirar as notas.

É possível fazer o saque mínimo de R$ 20 até o limite de R$ 1 mil nos terminais de Banco 24Horas. Além disso, o limite de saque diário não pode ultrapassar R$ 1 mil.

Taxa de saque no PicPay

O PicPay não cobra taxa de saque para as opções Pix e TED, sendo inteiramente gratuita para todos os usuários. Porém, para fazer o saque nos terminais de Banco 24Horas, é necessário pagar uma taxa de R$ 6,90 por cada transação.

Além disso, os usuários podem fazer quantos saques forem necessários, pois eles são ilimitados. Apenas quando o cliente escolher o Pix Saque ou Pix Troco e sacar no caixa eletrônico, terá o limite de 8 saques mensais. Nesse caso, se passar do limite da gratuidade, será cobrada uma taxa de R$ 6,90 por cada operação excedente.