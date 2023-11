Como são determinados os vencedores do prêmio Billboard?

Tele Prêmio Billboard de Música de 2023 estão no horizonte e retornarão neste domingo, 19 de novembro, com um novo sistema para determinar quem ganhará os cobiçados prêmios.

As classificações de programas de premiação estão diminuindo na era moderna do consumo de entretenimento, à medida que as pessoas recorrem às plataformas de mídia social para obter suas soluções, e o BBMA decidiu se adaptar para sobreviver.

Este ano, os vencedores serão determinados nas plataformas de redes sociais, a fim de criar conteúdos mais rápidos, mais curtos e mais gratificantes para o público moderno que já não quer sentar-se e ver um programa durante horas a fio na era digital.

Ao conceituar um BBMAs recém-reimaginado, era importante para nós colocar os artistas e os fãs em primeiro lugar.” Maddy Mesevage, vice-presidente sênior, disse à Billboard. “Aproveitar os hábitos de visualização existentes do público de hoje para criar uma premiação que fale para uma nova geração.

“Da mesma forma que o consumo de música mudou, com 85% da música consumida digitalmente, a forma como os fãs se envolvem com os seus artistas favoritos e visualizam o conteúdo também mudou.

“Portanto, este ano, o BBMAs está encontrando fãs onde quer que estejam, e em todos os lugares onde já consomem música e conteúdo.”

Um novo BBMA

Através do BBMA.watch, os produtores farão parceria com o Spotify para permitir que os fãs estejam próximos de seus ídolos e artistas, com celebrações acontecendo em todo o mundo para o famoso evento musical.

Serão também introduzidas nove novas categorias, como K-pop e Afrobeats, à medida que as honras da música ocidental se expandem para abranger categorias mais globais e diversas.

“O novo conceito ressoou tanto nas equipes de artistas quanto na comunidade criativa”, Alexi Mazareas, vice-presidente do DCP, disse à Billboard. pois permite uma flexibilidade sem precedentes para uma apresentação em uma premiação.”