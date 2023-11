Como ser aprovado no Bolsa Família ainda em 2023?

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que visa combater a pobreza e a fome. Assim, garante uma renda básica às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa foi relançado em 2023 com mais proteção e benefícios para as famílias, que podem receber a partir de R$ 600 por mês, dependendo da composição e da renda familiar.

Mas como fazer para ser aprovado no Bolsa Família ainda em 2023? A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e confira quais são os requisitos e os passos necessários para se inscrever e receber o benefício.

Quem pode se inscrever no Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a principal regra é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família, por mês, dividida pelo número de pessoas da família, deve ser de, no máximo, R$ 218.

Além disso, o cadastro no CadÚnico deve estar sempre atualizado. De modo geral, a família deve atualizar a sua inscrição em duas ocasiões específicas:

Sempre que houver alguma mudança em suas informações, como renda e quantidade de membros, por exemplo;

A cada dois anos, mesmo quando não houver nenhuma mudança de informações.

O responsável familiar deve fazer a atualização cadastral do CadÚnico no CRAS do seu município quando ocorrer uma das situações acima.

Condicionalidade de permanência

Após ter o benefício aprovado, os inscritos devem, ainda, cumprir outras regras para garantir a continuidade dos pagamentos. Trata-se de exigências na área da saúde e educação que melhoram a qualidade de vida das famílias. Confira quais são:

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

É importante lembrar que o descumprimento das condicionalidades pode acarretar em advertências, bloqueios, suspensões ou cancelamentos do benefício, dependendo da gravidade e da frequência da situação.

Como receber o Bolsa Família ainda em 2023?

Vale destacar que o Bolsa Família aprova novos beneficiários periodicamente. Nesse sentido, para fazer parte do programa, é necessário cumprir todas as suas regras e aguardar uma nova seleção do Governo Federal.

O Governo Federal, por sua vez, não confirmou se haverá uma nova seleção ainda este ano. Porém, a possibilidade não pode ser descartada.

Sendo assim, se você deseja fazer parte do maior programa de distribuição de renda do país, basta se enquadrar nas exigências e aguardar a próxima concessão.

Como receber o Bolsa Família?

Os beneficiários que já participam do Bolsa Família podem receber o pagamento por meio da Caixa Econômica Federal.

O banco fornece os seus canais de atendimento para saque do benefício, como agências, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas. Assim, é possível fazer o saque mensal utilizando o cartão do benefício.

No entanto, os beneficiários também têm acesso ao aplicativo Caixa Tem. O app é destinado para o pagamento de programas sociais do Governo Federal e benefícios trabalhistas.

Dessa maneira, quem participa do Bolsa Família consegue movimentar o seu pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível fazer pagamento de boletos, transferência bancária, PIX, recarga de celular, bem como ter acesso a diversos serviços bancários da Caixa.

Saque sem cartão com o app Caixa Tem

Uma funcionalidade do aplicativo Caixa Tem que muitas pessoas ainda não conhecem é o saque sem cartão. Através dele, o usuário pode sacar o Bolsa Família em um caixa eletrônico da Caixa ou na lotérica.

Para isso, basta entrar no app e gerar um código para saque. Depois, basta ir ao caixa eletrônico e escolher a opção “saque sem cartão”, seguindo as orientações da tela e informando o código gerado no Caixa Tem.

Para saque a lotérica, basta informar o código para o atendente e receber o pagamento em mãos.