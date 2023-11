Como tirar VÍRUS do computador? Aprenda a se proteger e eliminar arquivos maliciosos

Hoje, os PCs estão presentes em praticamente todas as casas e empresas. Com a popularidade, vêm também os problemas e a necessidade de aprender como tirar vírus do computador para manter suas informações e dados protegidos.

Portanto, se você está com esse tipo de problema em seu computador, continue acompanhando nosso conteúdo por aqui. Assim, é possível descobrir diferentes maneiras de manter seu equipamento livre de ameaças.

Como os vírus funcionam?

Normalmente, as pessoas que inserem arquivos maliciosos para acessar computadores, inclui esses dados de forma oculta. Portanto, quando você acessa links, ou baixa algo em seu computador, esse tipo de vírus também vêm junto.

Então, uma vez que estão em seu computador, eles começam a trabalhar em suas informações. Alguns deles podem remover seus conteúdos pessoais, causar danos em componentes e até mesmo serem usados para aplicar golpes.

Quais os sinais de que meu computador está com vírus?

Para entender de que maneira agir e aprender como tirar vírus do computador, é importante saber o que esses arquivos causam. Portanto, confira alguns sinais básicos de que você pode estar passando por esse problema:

Lentidão para abrir programas e inicializar;

Janelas fechando de forma automática;

Mensagens de erros em diferentes idiomas;

Erros no sistema operacional durante a inicialização;

Mensagem que você não escreveu para seus contatos;

Sites que você não visitou abrindo de forma espontânea

Ainda, como existe uma grande quantidade de arquivos nocivos diferentes, pode ser que seu computador apresente um ou mais sinais. Além disso, você pode encontrar outros tipos de problemas por conta da ação dos vírus em sua máquina.

Dicas para aprender como tirar vírus do computador

Então, confira algumas dicas importantes para aprender como tirar vírus do seu computador, caso você identifique esses problemas. Aproveite para conferir soluções práticas e ver quais delas funcionam em sua situação.

1.Utilize a varredura do antivírus

Se você possui um programa de antivírus no PC, pode ser umas das principais formas de ter como tirar vírus do computador. Afinal, ele funciona realizando varreduras em seus arquivos e procurando por possíveis ameaças no HD.

Além disso, ele também oferece soluções para remover ou manter esses arquivos isolados do restante da máquina. Dessa maneira, é possível evitar que outros pontos do computador sejam infectados e comecem a apresentar problemas.

2.Exclua arquivos temporários – como tirar vírus do computador

Outra forma de tentar tirar os arquivos maliciosos do seu computador é excluindo os arquivos temporários do HD. Afinal, grande parte dos conteúdos nocivos podem estar salvos ali e continuarem causando danos ao seu equipamento.

Os arquivos temporários são conteúdos que você baixa quando visita sites ou usa alguns programas. Normalmente, eles ficam salvos dentro das pastas do sistema, e podem ser removidos sem nenhum tipo de prejuízo para a máquina.

3.Usando o Windows Defender

Para os usuários do Windows, a Microsoft apresenta uma maneira nativa de ter como tirar vírus do computador: o Windows Defender. Ele é o sistema de antivírus e proteção, que acompanha os computadores com sistema operacional acima da versão 10.

Normalmente, todas as máquinas com esses sistema operacional já possuem o antivírus funcionando de forma orgânica. Porém, se você tiver desativado o seu, não esqueça de manter a proteção ativa para garantir a integridade de seus arquivos.

4.Usando pontos de restauração – como tirar vírus do computador

Ainda, para quem usa o sistema operacional Windows, existem os pontos de restauração dentro do computador. Eles funcionam como backups do sistema, que armazenam momentos específicos em sua máquina.

Assim, quando você instala ou realiza configurações que não foram produtivas, pode usar esses pontos de restauração para voltar ao status antigo. Em casos onde seu computador está com vírus, pode ser uma forma eficaz de resolver o problema.

5.Desinstalando programas

Além disso, se você acabou baixando um conteúdo e acredita que seu computador contraiu arquivos maliciosos através dele, existe outra solução. Assim, desinstalar programas pode te ajudar a ter como tirar vírus do computador sem muitos problemas.

Dentro do gerenciador de programas você consegue desinstalar os conteúdos que baixar para tentar reverter a situação. Porém, em alguns casos, o arquivo com o vírus pode acabar ‘se espalhando” para outros conteúdos e esse tipo de procedimento não ser eficaz.

6.Formatando o PC – como tirar vírus do computador

Ainda, se as soluções anteriores não funcionarem, é hora de tentar formatar o seu computador. Esse é o processo onde você apaga todos os conteúdos de forma manual, fazendo com que a máquina fique como se tivesse acabado de sair da loja.

Porém, é uma situação onde todos os conteúdos serão perdidos, e você precisará ter uma cópia de segurança com os arquivos importantes. Além disso, é necessário ter o conhecimento básico para conseguir realizar a formatação de maneira otimizada.

7.Procure assistência especializada

Por fim, se nenhuma dessas alternativas para ter como tirar vírus do computador der certo, ainda existe uma solução. Em alguns momentos, é o caso de admitir que você precisa da ajuda de um técnico ou profissional da área da informática.

Portanto, procure uma pessoa de confiança para entregar sua máquina e realizar os reparos. Ainda, não esqueça de manter um backup de seus arquivos pessoais, e remover os conteúdos relacionados a senhas e outros dados importantes.

Como se proteger dos vírus no computador?

Além de entender como tirar vírus do computador, é fundamental saber como impedir que o problema aconteça. Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a evitar os conteúdos maliciosos para você entender como se proteger:

Evite clicar em links desconhecidos;

Cuidado com promoções e promessas milagrosas;

Não compartilhe senhas e informações pessoais;

Mantenha as defesas do computador em dia;

Não acesse seus perfis pessoais em computadores compartilhados;

Sempre verifique a integridade dos conteúdos que baixar;

Faça downloads de fontes oficiais.

Ainda, se quiser conhecer outras dicas incríveis sobre tecnologia, aproveite para continuar acompanhando os conteúdos por aqui. Afinal, separamos vários tópicos úteis para deixar o uso de suas máquinas muito mais otimizado, aproveite.