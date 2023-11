Como Travis Kelce se sai com e sem Taylor Swift nos jogos do Kansas City Chiefs

Os chefes de Kansas Cityvencer o Golfinho de Miami21-14 em um jogo disputado em Frankfurt, Alemanha no Deutsche Bank Park, sede do Eintracht Frankfurt da Bundesligacom os Chiefs melhorando para um recorde de 7-2, embora tenha sido uma vitória instável, já que os Dolphins chegaram perto no final do jogo.

Apesar da vitória, Travis Kelce não teve seu melhor desempenho na Alemanha hoje, pois teve apenas 14 jardas em apenas 3 recepções, vindo casualmente sem Taylor Swift nas arquibancadas torcendo por ele, já que na semana passada ele também fez um jogo ruim contra os Broncos, perdendo por 24-9 sem a presença de Swift.

Performance de Kelce COM Taylor Swift presente

Embora Kelce afirme que não precisa de motivação extra para vencer jogos, fica claro que não só ele, mas os Chiefs como um todo têm melhor desempenho com a presença de Taylor Swift, já que estão 4 a 0 quando ela está nas arquibancadas.

Travis Kelce é questionado se ele está apaixonado por Taylor Swift… e esta foi sua resposta

De Kelce, ele tem uma média de 108 jardas recebidas por jogo quando Swift vai para os jogos do Chiefs, com 8,5 recepções e 0,5 touchdowns por jogo, sendo sem dúvida grandes números. Totalizando 34 recepções para 432 jardas e dois TDs.

Performance de Kelce SEM Taylor Swift presente

No entanto, as coisas mudam quando Swift decide não aparecer nos jogos, com o Chiefs tendo um recorde de 3-2 sem ela nas arquibancadas, principalmente na derrota da semana passada contra o Broncos.

Kelce também vê seu desempenho diminuindo, com média de apenas 41,3 jardas de recepção por jogo com 5,8 recepções com uma proporção de 0,5 TD, totalizando 23 recepções para 165 jardas e dois touchdowns.

Os números não mentem, Travis Kelce e os Chiefs jogam melhor quando Taylor Swift está por perto.