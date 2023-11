Como usar a folha de rascunho de modo eficiente?

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das provas mais importantes para os estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior. Além das questões de múltipla escolha que avaliam conhecimentos em diferentes disciplinas, a redação é um dos componentes mais cruciais da avaliação.

Nesse sentido, uma redação bem elaborada pode ser o diferencial na busca por uma vaga na universidade dos sonhos.

A folha de rascunho, fornecida a todos os candidatos, é um espaço em branco onde os estudantes podem organizar suas ideias, estruturar argumentos e esboçar o texto final. Ela possui linhas e espaço suficiente para que o estudante possa planejar e rascunhar sua redação.

Ao contrário do que alguns podem pensar, essa folha não é apenas um espaço extra, mas sim uma ferramenta fundamental para o sucesso na prova de redação. Por isso, a seguir, apresentaremos dicas e estratégias para aproveitar ao máximo esse recurso.

A importância do planejamento na redação

Uma redação bem estruturada e coesa é um dos critérios fundamentais para obter uma boa pontuação no ENEM. Planejar é o primeiro passo para atingir esse objetivo. A folha de rascunho é o local apropriado para organizar as ideias, definir a estrutura do texto e criar um esboço que servirá como guia durante a escrita.

Quando você escreve na folha de rascunho, é mais fácil visualizar a ordem em que seus argumentos serão apresentados. Isso ajuda a evitar a falta de coerência e a confusão na redação final. Ao planejar, você também não perde tempo escrevendo e apagando trechos do texto principal. Isso permite que você se concentre na qualidade da escrita e evita a necessidade de correções constantes.

Além disso, ao rascunhar sua redação antes de passá-la para o caderno de respostas, você tem a oportunidade de revisar e corrigir erros gramaticais, ortográficos e de lógica.



Como usar a folha de rascunho de forma eficiente

Leia a proposta com atenção:

Antes de começar a escrever, leia atentamente a proposta da redação e entenda o tema e os pontos que devem ser abordados. Anote os principais pontos que você pretende incluir em seu texto.

Esboce um rascunho da introdução:

Comece sua redação com uma introdução bem elaborada na folha de rascunho. A introdução deve apresentar o tema, contextualizá-lo e apresentar a tese ou ponto de vista que você irá defender. Lembre-se de que a introdução é o primeiro contato do avaliador com seu texto, portanto, deve ser impactante.

Organize os parágrafos de desenvolvimento:

Em seguida, esboce os parágrafos de desenvolvimento na folha de rascunho. Cada parágrafo deve conter um argumento e evidências que o sustentem. Anote as ideias chave e a ordem em que você pretende apresentá-las. Certifique-se de que os parágrafos estejam interligados e sigam uma sequência lógica.

Planeje a conclusão:

A conclusão é o encerramento do seu texto e deve retomar os principais pontos apresentados. Esboce uma conclusão que reforce sua tese e faça uma síntese dos argumentos apresentados ao longo do texto.

Revise e corrija:

Depois de planejar toda a estrutura da redação na folha de rascunho, reserve um tempo para revisar e corrigir erros. Verifique a clareza das ideias, a coerência dos argumentos, a gramática e a ortografia. Certifique-se de que seu texto está bem articulado.

Transfira para o caderno de respostas:

Após o planejamento e revisão na folha de rascunho, você pode transferir o texto final para o caderno de respostas, seguindo a estrutura que delineou. Lembre-se de escrever com letra legível, para que o avaliador possa compreender facilmente o que você escreveu.

