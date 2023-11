Como USAR o AR-CONDICIONADO? Confira a maneira correta de usar e fazer a MANUTENÇÃO do equipamento

Durante a época de calor, ter como usar o ar-condicionado é um luxo que traz bastante conforto. Porém, a maior parte dos usuários não sabe como aproveitar o equipamento da maneira correta, e acabam tendo problemas por conta disso.

Portanto, se você quer utilizar seu equipamento de forma otimizada, separamos algumas dicas importantes. Então, continue acompanhando este conteúdo para entender como economizar na conta, garantir a vida útil do ar-condicionado e deixar sua casa fresquinha.

Dicas para aprender como usar o ar-condicionado

Ainda, separamos algumas dicas importantes para te ajudar a entender como usar seu equipamento de forma eficaz. Assim, ele estará funcionando da maneira adequada, sem excessos e de um jeito seguro.

Afinal, uma instalação elétrica e uma boa configuração do ar-condicionado podem fazer uma grande diferença para o uso doméstico. Então, separamos dicas de especialistas para te ensinar como aproveitar a climatização sem gastar muito com isso.

1.Verifique a voltagem e instalação

Praticamente todos os equipamentos eletrônicos possuem uma voltagem específica para operarem bem. Por isso, a primeira dica para aprender como usar o ar-condicionado é mantê-lo no circuito elétrico correto, sem improvisar a fonte de energia.

Além disso, é fundamental realizar a instalação da forma correta, para evitar perda de componentes importantes, como o gás refrigerado. Ainda, esse procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado e competente.



2.Aprenda sobre o equipamento – como usar o ar-condicionado

Seu ar-condicionado, quando comprado novo, conterá dentro da caixa um manual com instruções sobre os componentes, funcionamento e principais funções. Porém, cada modelo possui atributos diferentes, e variam de um para outro.

Então, a principal dica é entender como seu aparelho funciona, para garantir um uso mais adequado. Conheça as principais funções, como usar o controle, como as configurações operam e como realizar a instalação da forma correta.

Ainda, outro ponto importante para conhecer é a lista de restrições de cada tipo de ar-condicionado. Normalmente, os manuais apresentam as ações que podem colocar a segurança em risco, e o que evitar durante a manutenção.

3.Evite os excessos

De maneira geral, é importante lembrar que todo excesso pode causar problemas sérios, ou diminuir a vida útil do ar-condicionado. Por exemplo, manter o equipamento ligado durante dias a fio, sem dar um respiro ou desligar para descansar.

Além disso, manter o ar a uma temperatura extremamente fria em dias muito quentes também exige uma capacidade maior do equipamento. Portanto, sempre avalie sua real necessidade e mantenha o equilíbrio no uso do aparelho.

4.Cuidado com o ambiente – como usar o ar-condicionado

Ainda, é fundamental avaliar bem o ambiente onde você está com o ar-condicionado inserido. Por exemplo, locais com uma incidência de luz solar maior pode acabar prejudicando o desempenho. Então, siga as nossas dicas:

Mantenha portas e janelas fechadas quando o ar estiver ligado;

Evite instalar em locais com alta incidência de luz do sol;

Mantenha a manutenção em dia;

Evite apoiar objetos sobre o equipamento;

A instalação deve ser feita em lugares altos;

Feche as persianas para diminuir os efeitos da luz solar.

Além disso, é importante evitar manter em locais com muitos equipamentos que geram calor. Assim, você consegue aproveitar o ventinho frio, sem causar nenhum tipo de prejuízo ou fazer o equipamento trabalhar muito mais do que o necessário.

5.Observe a capacidade do equipamento

Outra dica para aprender como usar o ar-condicionado é verificar a capacidade de cada um deles. Existe uma medida, chamada de BTU, que indica a potência do aparelho. Quanto mais btus, maior a capacidade de refrescar ambientes cada vez maiores.

Além disso, existem alguns sites que utilizam calculadoras para verificar quantos btus cobrem o metro quadrado. Dessa maneira, você consegue entender qual o dimensionamento do equipamento necessário para sua residência.

6.Faça a configuração certa

Para garantir a eficiência do equipamento, é importante colocar a configuração para aumentar o rendimento do ar-condicionado. Algumas opções também podem ser mais econômicas, como o modo de desligamento.

Nessa situação, o aparelho resfria o ambiente até certa temperatura. Quando atinge o nível certo, ele desliga de forma automática, economizando energia e mantendo o ambiente sempre fresquinho, sem excessos.

7.Faça a limpeza correta

Outra dica importante sobre como usar o ar-condicionado é manter a limpeza sempre em dia para evitar problemas. Ao longo do tempo de uso, o equipamento acaba acumulando poeira, pelos e outras partículas no filtro, algumas vezes até bloqueando o fluxo.

Portanto, se estiver muito sujo, pode começar a soltar esse tipo de conteúdo no ambiente. Assim, acaba prejudicando a limpeza do local, principalmente para quem possui problemas respiratórios ou alergias leves, moderadas e severas.

Então, o tempo correto para realizar a manutenção é a cada 15 dias, fazendo a limpeza e verificação de todas as peças. Porém, muito cuidado durante esse procedimento, já que existe certo conhecimento da mecânica do equipamento.

8.Procure assistência – como usar o ar-condicionado

Além disso, não deixe de procurar assistência para os seus equipamentos sempre que precisar. Ter um suporte técnico de qualidade ajuda a garantir que seu ar-condicionado esteja sempre funcionando da forma correta e ser gastos excessivos.

Porém, mas não esqueça de procurar uma assistência técnica que realmente seja boa e confiável. Mantenha em mente que é um equipamento bastante caro, um investimento que precisa de cuidado e atenção para render bem.

Como conservar melhor o ar-condicionado?

Além de aprender como usar o ar-condicionado, é importante descobrir de que maneira manter o equipamento funcionando mais tempo. Portanto, separamos algumas dicas importantes para aumentar a vida útil do seu condicionador de ar:

Mantenha a manutenção sempre em dia;

Evite usar produtos que não são próprios para o equipamento;

Mantenha a manutenção da sua instalação elétrica na forma correta;

Realize sempre avaliação periódica com um técnico;

Siga as instruções do fabricante;

Utilize sempre produtos originais e evite paralelos.

Além disso, temos outros conteúdos úteis e dicas incríveis para te ajudar a otimizar sua rotina e equipamentos em casa. Aproveite para entender como eles funcionam e de que forma você pode aproveitar sem riscos e de forma eficiente.