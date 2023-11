Como ver fotos no Pinterest sem criar uma conta 2024

Se você está com pressa e quer ver fotos no Pinterest sem criar uma conta, aqui estão alguns métodos rápidos: Use um mecanismo de pesquisa : procure a imagem no Google digitando a descrição seguida de “site:pinterest.com”. Isso mostrará imagens do Pinterest nos resultados da pesquisa.

: procure a imagem no Google digitando a descrição seguida de “site:pinterest.com”. Isso mostrará imagens do Pinterest nos resultados da pesquisa. Sites de terceiros : sites como Pinclone ou Pintaram permitem que você navegue no conteúdo do Pinterest sem uma conta.

: sites como Pinclone ou Pintaram permitem que você navegue no conteúdo do Pinterest sem uma conta. Links diretos: se você tiver um link direto para um pin ou quadro do Pinterest, poderá visualizá-lo sem fazer login. Para um guia mais detalhado, continue lendo!

O Pinterest é uma das maiores plataformas onde você pode facilmente encontrar ótimas inspirações para trabalhar. Existem milhares de usuários que estão lá com suas ideias únicas para ajudar outras pessoas a fazer grandes coisas. O Pinterest é usado por milhões de usuários.

Muitos usuários usam a plataforma para compartilhar sua criatividade na plataforma, enquanto milhares de usuários a usam para obter conhecimento para fazer coisas diferentes. Porém, muitos usuários não querem usar a plataforma e desejam acessá-la há algum tempo. Mas não é possível devido a algumas restrições. Neste guia, vamos explicar para você “Como ver fotos no Pinterest sem criar uma conta.”

Por que não consigo ver fotos no Pinterest sem criar uma conta?

Muitos usuários podem estar pensando por que não conseguem ver fotos no Pinterest sem criar uma conta. Isso porque o Pinterest foi desenhado de forma que os usuários cadastrados em sua Plataforma possam utilizá-la.

Pode haver diferentes razões para essas configurações. Isso pode ser feito para coletar dados, gerar receita, aumentar a plataforma e muito mais. Quando alguém compartilha fotos criativas, é óbvio que os usuários tentarão vê-las. Por isso é necessário cadastro para utilização da plataforma.

Como ver fotos no Pinterest sem criar uma conta

São muitos os usuários interessados ​​​​em ver as fotos que foram carregadas na plataforma. No entanto, existem algumas restrições devido às quais os usuários não poderão vê-lo. Mas existem muitas outras maneiras pelas quais você pode usar o Pinterest para ver as fotos que foram enviadas pelos usuários. Aqui estão algumas das formas de trabalho.

Usar extensão

Hoje em dia, há muitos desenvolvedores que estão sempre trabalhando para aprimorar suas habilidades e habilidades e tornar as coisas mais fáceis para eles. É por isso que existem muitas extensões disponíveis na Loja para você instalar.

Você pode usá-los para ver fotos sem criar uma conta. No entanto, certifique-se de usar a extensão correta, caso contrário, seus dados poderão ter problemas. Pinterest Guest é uma das extensões famosas que está sendo usada por muitos usuários. Mas certifique-se de testar se é confiável ou não.

Procure usuários

Se você tiver interesse em ver as postagens de alguns usuários específicos, pesquise sobre eles na internet e procure essas fotos na pesquisa do Google ou no Pinterest. Você poderá ver as fotos facilmente sem criar uma conta. Porém, você tem que fazer isso corretamente, caso contrário, começará a receber a notificação para criar a conta.

Login temporário

Sabemos que pode haver diversos motivos pelos quais você não está pensando em criar uma conta na plataforma. Mas será bom para você entrar temporariamente na plataforma, ver as fotos que deseja e sair daí. É um passo muito simples, pois você não precisa pesquisar extensões de terceiros ou usuários.

Além disso, o Pinterest é um site muito grande e custa para a empresa administrá-lo. Portanto, se você criar sua conta, isso os ajudará. Além disso, os desenvolvedores estão trabalhando duro para corrigir as brechas pelas quais os usuários podem ver as fotos sem criar uma conta. Então será melhor você criar uma conta e começar a ver as fotos dela.

Você pode verificar este guia se quiser excluir a conta do Pinterest.

O Pinterest é um site muito famoso e os usuários pesquisavam “Como ver fotos no Pinterest sem criar uma conta”. Listamos as informações importantes para você. Esperamos que isso ajude você.

LEIA TAMBÉM: