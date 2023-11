Como ver se alguém verifica sua localização no iPhone 2024

Você já pensou se é possível saber quantas vezes alguém verifica sua localização no iPhone? Com a crescente popularidade dos serviços de localização e a facilidade de rastrear a localização de alguém através de aplicativos, as preocupações com a privacidade tornaram-se mais comuns. Se você também está pensando nisso, aqui está nosso guia para dizer se você consegue ver quantas vezes alguém verifica sua localização no iPhone.

Você consegue ver quantas vezes alguém verifica sua localização no iPhone?

Infelizmente, não existe um método direto ou oficial fornecido pelo iPhone para rastrear quantas vezes alguém verifica sua localização no iPhone.

O Encontre meu O recurso destina-se principalmente a fins práticos, como encontrar dispositivos perdidos ou rastrear o paradeiro de membros da família. No entanto, não oferece um registro detalhado ou sistema de notificação para rastrear quem verificou sua localização e quantas vezes.

Embora tenha havido um crescimento considerável no número de recursos que a Apple oferece com o lançamento do iOS 17, continua a haver certas limitações. Uma das limitações é a ausência da possibilidade de saber quantas vezes alguém verifica sua localização em um iPhone.

Alguém consegue ver quantas vezes você verificou a localização no iPhone?

Para usuários de iPhone que cuidam de familiares e amigos, essa é uma pergunta natural e compreensível. Porém, para aliviar algumas de suas preocupações, a resposta a esta pergunta também é NÃO.

Não há como a outra pessoa saber quantas vezes você verificou o iPhone dela para ver onde ela está. Ao usar o recurso Find My Friends para permitir que amigos próximos saibam onde você está, nem você nem seu amigo podem ver quantas vezes a outra pessoa o verificou.

Eles não recebem nenhuma notificação e não há nenhum banco de dados de pesquisa disponível para eles verem. Somente quando você solicitar especificamente a localização de seus amigos, você a receberá no dispositivo deles. Não há programação regular de transmissão para o local.

Encontrar minha notificação quando você vê a localização de alguém?

Uma pessoa pode localizá-lo sempre que quiser, se você tiver concedido acesso para isso. Eles podem optar por identificá-lo se tiverem acesso a ele ou podem optar por não fazê-lo. No entanto, Find My não informará se você visualizou a localização de outra pessoa mais de uma vez, se estiver usando a localização dela e tiver acesso a ela.

Para quem não sabe, o aplicativo Find My simplifica o controle do paradeiro de seus dispositivos Apple. Com Airtag, você pode manter contato com amigos e familiares e encontrar itens anexados a eles.

É especificamente compatível com Mac, iPad e iPhone. Mesmo que seus amigos, familiares e dispositivos estejam off-line, esse recurso ainda funcionará. Assim, você poderá localizar alguém em ambos os casos.

O que acontece quando você vê a localização de alguém várias vezes?

Se você verificar repetidamente a localização de alguém, nada será preciso. Se você já acessou a localização de um indivíduo anteriormente, os dados são armazenados no banco de dados do seu dispositivo. Isso pode ser acessado através das configurações do seu dispositivo.

Este cenário é comum quando outra pessoa usa seu dispositivo iOS e viaja com ele. Nesses casos, você pode visualizar os locais visitados por essa pessoa usando seu dispositivo.

Agora, para recuperar essas informações no seu dispositivo iOS, abra o Configurações aplicativo e role para baixo para localizar o Privacidade seção. Em Privacidade, toque em Serviços de localização. Verifique se os Serviços de Localização estão ativados.

Se os Serviços de Localização estiverem ativos, continue rolando para encontrar Serviços do sistema. Nos Serviços do Sistema, localize e toque em Locais Significativos para visualizar o histórico de localização. Desativar Locais Significativos impede o rastreamento contínuo de sua localização.

Este método permite que você revise o histórico de localização do seu dispositivo sem registrar cada verificação individualmente, oferecendo uma maneira de gerenciar facilmente as informações de localização.

Proteja sua privacidade

Embora você não consiga ver quantas vezes alguém verifica sua localização, existem etapas que você pode seguir para proteger sua privacidade no seu iPhone.

Controlar o compartilhamento de localização

Para manter o controle sobre suas informações de localização, você pode limitar quem pode rastrear sua localização usando o recurso “Find My”. Nas configurações do seu iPhone, navegue até Privacidade > Serviços de localização > Compartilhar minha localização. A partir daqui, você pode escolher quem pode ver sua localização e até mesmo remover pessoas da sua lista de compartilhamento.

Desativar serviços de localização

Outra opção é desabilitar totalmente os serviços de localização para aplicativos específicos ou para o seu iPhone como um todo. Isto pode ser feito no Privacidade configurações. No entanto, lembre-se de que isso limitará a funcionalidade de determinados aplicativos que dependem de dados de localização, como navegação ou lembretes baseados em localização.

Revise regularmente as permissões do aplicativo

Reserve um tempo para revisar e gerenciar as permissões concedidas a cada aplicativo no seu iPhone. É aconselhável permitir apenas as permissões necessárias e revogar o acesso a aplicativos que você não usa mais ou em que não confia.

