Comparação de monitores de 60 Hz vs 144 Hz vs 240 Hz: diferenças

Se você é um entusiasta de videogame ou gosta de assistir vídeos em alta resolução, provavelmente já encontrou termos como monitores de 144 Hz ou 240 Hz. Seu monitor atual provavelmente foi escolhido com base em suas necessidades e orçamento da época. O monitor padrão de 60 Hz é comumente usado, mas com a crescente popularidade dos jogos, muitos estão migrando para monitores de alta frequência para obter vantagem competitiva.

Se você está pensando em atualizar para um monitor de alta frequência, mas não tem certeza de qual escolher, este artigo irá ajudá-lo. Ao final, você entenderá as diferenças entre os monitores de 60 Hz, 144 Hz e 240 Hz e poderá decidir qual é o mais adequado às suas necessidades. Mas primeiro, vamos explorar o que realmente significa o termo “Hz”.

O que é Hertz (HZ)?

Em termos científicos, Hertz (Hz) é a unidade de frequência. Indica quantas vezes sua tela é atualizada a cada segundo. Simplificando, um monitor de 120 Hz atualiza a imagem exibida 120 vezes por segundo, enquanto um monitor de 60 Hz atualiza e renderiza 60 imagens por segundo.

Diferença entre monitores de 60 Hz, 144 Hz e 240 Hz

Quanto maior a taxa de atualização, mais informações visuais atualizadas você obterá.

Exibição de 60 Hertz

As telas mais difundidas utilizadas em monitores têm uma taxa de atualização de 60 vezes por segundo, por isso são conhecidas como unidades de exibição de 60 Hz.

Não podemos ver os frames sendo alterados, pois estamos preparados para assistir no máximo 5 frames por segundo sendo alterados por causa da percepção da visão.

Como um vídeo é quase uma série de imagens (ou quadros), uma taxa de atualização mais alta pode resultar em uma experiência mais suave e sem falhas. Isso é particularmente verdadeiro em cenários em que há movimento rápido ou em que você está manipulando objetos na tela, como jogos ou rolagem pelo conteúdo da tela.

A maioria dos filmes e conteúdo de TV são filmados a 24FPS (quadros por segundo), o que significa que tecnicamente você não precisa de uma tela acima de 24Hz. Mas, conforme a demanda, o fabricante começou a fornecer saída a 60FPS – tornando 60 Hz o mínimo que todos os fabricantes de monitores oferecem atualmente.

Por que houve necessidade de monitores com unidades de atualização superiores a 60 Hz?

Inicialmente, os consoles de jogos ofereciam uma saída padrão de 60 Hz. Mesmo naquela época, a maioria dos jogos só conseguia entregar metade dos quadros por segundo.

Com a enorme melhoria na operação de hardware desta geração de consoles, começando com Sony PS5 e X-Box com consoles da série X, estamos praticamente deixando o desempenho abaixo ao não combiná-lo com uma tela de alta taxa de atualização. Se o seu monitor tiver alguns anos, é provável que ele não suporte a especificação HDMI 2.1 e volte a exibir 4K a 60 Hz.

Tela de 120 e 144 Hertz

120 Hz equivale a 120 vezes por segundo. Portanto, uma tela de 120 Hz é atualizada duas vezes mais rápido que um painel de 60 Hz e 4x mais rápido que 30 Hz.

A tela do monitor de 144 Hz oferece 144 quadros por segundo e é preferida pelos jogadores competitivos. Termos de atualização mais rápidos também significam menor latência e desfocagem porque os pixels estão sendo mais atualizados. O conteúdo HDR 10+ é melhor visualizado em telas de alta atualização.

Como usuário padrão, 144 Hz não é necessário, a menos que você seja um jogador pesado, portanto, os monitores de 120 Hz estão em uso atualmente porque esses monitores de 120 Hz não sobrecarregam muito seus olhos.

Tela de 240 Hertz

240 Hz equivale a 240 vezes por segundo. Portanto, uma tela de 240 Hz é atualizada duas vezes mais rápido que um painel de 120 Hz e 4x mais rápido que 60 Hz.

Embora haja uma briga entre telas de 120 Hz, 144 Hz e 240 Hz no caso dos jogadores, não há necessidade de um monitor de 240 Hz, a menos que você queira preparar seu sistema para o futuro. Resumindo, o salto de 144 Hz para 240 Hz não é perceptível.

240 Hz não lhe dará uma vantagem sobre seus concorrentes, nem fará de você um jogador mais importante. Ainda assim, tornará a jogabilidade mais desejável e envolvente.

Perguntas frequentes

240 Hz é muito melhor que 144 Hz?

Bem, ao comparar esses dois, você não verá muita diferença em seus olhos. O monitor de 240 Hz proporcionará uma experiência de jogo tranquila. Ainda assim, não há necessidade de comprar um se você não puder utilizar completamente o seu monitor atual de 144 Hz. Você também terá que atualizar seu PC para usar totalmente o monitor de 240 Hz se planeja comprar um.

Existe uma grande diferença entre monitores de 60 Hz e 144 Hz?

Sim, você verá uma enorme diferença na qualidade da imagem e na fluidez dos jogos ao comparar esses dois monitores.

O olho humano consegue notar a diferença entre as telas de 144 Hz e 240 Hz?

Como dito anteriormente, não podemos ver muita diferença entre os dois, mas é perceptível. No entanto, a diferença não é muito clara.

GUIAS RELACIONADOS:

Conclusão

Esperançosamente, este artigo descreveu a diferença crítica entre os vários tipos de monitores com diferentes taxas de quadros. Agora você pode escolher facilmente aquele que melhor se adapta às suas necessidades. Em última análise, esta é a escolha de cada um para selecionar qual monitor deve comprar. Suponha que você tenha um orçamento restrito ou jogue casualmente.

Nesse caso, um monitor com taxa de atualização rápida provavelmente não fará muita diferença na sua experiência de jogo. Por outro lado, se você é um jogador competitivo e não suporta nenhum lapso visível, você deve optar por um monitor com alta taxa de atualização e ter em mente que seu PC pode suportar a atualização e utilizar totalmente a tela.