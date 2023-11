Compartilhar LOCALIZAÇÃO SEM baixar aplicativo SE FAZ ASSIM

Em 2022, um estudo realizado pela empresa de segurança cibernética Kaspersky descobriu que 19 nações, inclusive o Brasil, empregam aplicativos de controle parental em dispositivos móveis. Estes aplicativos são utilizados para supervisionar os locais que crianças e adolescentes frequentam tanto online quanto offline. Isso significa que, por meio do GPS, pais e responsáveis têm acesso à localização em tempo real.

Contudo, se você manifesta o interesse em partilhar sua localização ou receber a localização de um ente querido, não é preciso efetuar o download de um novo aplicativo no seu smartphone. Isso porque o Google já disponibiliza esse serviço. Assim como o WhatsApp, o Google Maps apresenta uma funcionalidade de compartilhamento de localização em tempo real – e por um período prolongado.

Como opera o recurso de compartilhamento de localização do Google Maps

Esse recurso opera mesmo se o histórico de localização estiver desativado, sabia? No ano de 2021, o Google enfrentou repercussões na Austrália devido ao uso de configurações confusas para rastrear a localização. Agora, não é mais assim.

Por meio dessa opção de compartilhamento, é viável optar por quem terá permissão para visualizar onde se está e ainda é possível determinar a duração dessa função. As pessoas autorizadas terão acesso ao seu nome e imagem de perfil, bem como à localização mais recente de onde seu dispositivo esteve.

De acordo com o Google, é possível até mesmo verificar o nível de bateria do aparelho e se ele está sendo carregado. Há também outras informações que dependem da forma de compartilhamento selecionada.

Entretanto, é relevante observar que o recurso não se encontra disponível no Maps Go e pode não ser funcional em algumas nações ou regiões. No que tange ao Google Workspace, é necessário solicitar ao administrador a habilitação desse recurso. Enquanto isso, no Family Link, os responsáveis podem gerenciar o compartilhamento de localização.

Como fazer para utilizar o recurso



Você também pode gostar:

Para compartilhar sua localização no Google no Android, você pode seguir os passos a seguir:

Adicione o endereço de e-mail da pessoa aos seus contatos do Google, caso ainda não esteja listado;

Em seu smartphone ou tablet Android, abra o Google Maps e faça login na sua conta do Google;

Toque na sua foto de perfil, que geralmente está no canto superior direito, e vá para a opção “Compartilhamento de Local” e depois em “Novo Compartilhamento”;

Escolha por quanto tempo você deseja compartilhar a sua localização;

Selecione o perfil das pessoas com quem deseja compartilhar sua localização e clique em “Compartilhar”.

É importante mencionar que também é possível compartilhar sua localização com pessoas que não possuem contas do Google seguindo o mesmo processo. No entanto, você precisará copiar o link de compartilhamento e enviá-lo por um aplicativo externo, como e-mail ou mensagem de texto. O período máximo de compartilhamento é de 24 horas.

Além disso, você pode interromper o compartilhamento a qualquer momento. Basta acessar o Google Maps, selecionar a opção “Compartilhamento de Local” e escolher o perfil da pessoa com quem deseja encerrar o compartilhamento.

Toque em “Parar” para encerrar o compartilhamento. Você também pode solicitar a um contato que compartilhe a localização com você novamente, caso eles já tenham feito isso anteriormente. Além disso, é possível ocultar a localização de alguém no mapa, basta clicar no perfil da pessoa quando desejar.

Por fim, ao se deslocar de carro, a pé ou de bicicleta, o Google também permite que os usuários compartilhem o trajeto com uma estimativa de horário. Para fazer isso, basta definir o destino e iniciar a navegação no Google Maps, compartilhando a viagem com a pessoa desejada. O compartilhamento se encerrará automaticamente quando você finalizar o trajeto no aplicativo, mas você pode suspendê-lo antes, se preferir.