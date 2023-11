Compartilhe amor e lembranças com frases de saudades para mãe, pai e filhos

O Dia de Finados é uma data especial em que homenageamos nossos entes queridos que já partiram. É um momento de reflexão, saudade e amor. Neste dia, é comum enviar mensagens de saudades para aqueles que deixaram saudades em nossos corações. Se você está em busca de palavras reconfortantes para expressar seus sentimentos, você veio ao lugar certo. Neste artigo, vamos compartilhar uma lista de mensagens de saudades para o Dia de Finados, para que você possa enviar amor e memórias aos seus entes queridos.

O Significado do Dia de Finados

O Dia de Finados, realizado em 2 de novembro, é um feriado nacional no Brasil. Nesta data, as pessoas costumam visitar os túmulos de seus entes queridos, prestando homenagens, acendendo velas e deixando flores. É uma oportunidade para lembrar e homenagear aqueles que já partiram, relembrando suas vidas e o impacto que tiveram em nós.

A seguir, apresentamos uma seleção de mensagens de saudades que você pode enviar neste Dia de Finados. Essas palavras carregam amor, lembranças e a saudade que sentimos por aqueles que não estão mais fisicamente presentes, mas que continuam vivos em nossos corações.

1. “Sinto saudades de quem me deixou e de quem eu deixei! De quem disse que viria e nem apareceu; de quem apareceu correndo, sem me conhecer direito, de quem nunca vou sentir falta de ter a oportunidade de conhecer. Sinto dos que se foram e de quem não me despediu direito.” -Desconhecido