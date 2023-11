Concorrentes do reality show Squid Game processarão showrunners por ferimentos sofridos

TOs participantes do reality show Squid Game não estão satisfeitos com o que aconteceu durante as filmagens do concurso e agora planejam processar a produtora após supostamente terem sofreu ferimentos graves.

Os competidores do Squid Game sofreram hipotermia e ferimentos

O futuro jogo distópico do Squid Game ganhou vida na televisão britânica fazendo os competidores competirem entre si para ganhar o enorme prêmio em dinheiro, no entanto, parece que os jogadores anônimos sofreram hipotermia e congelamento durante a gravação do clássico “Green Light, Red Light “evento.

De acordo com Entertainment Tonight, David Slade, CEO da Express Solicitors, “as produtoras precisam garantir que os padrões de saúde e segurança em seus programas não deixem as pessoas em risco de danos”. e “Pelo que nos disseram, eles ultrapassaram os limites da segurança em nome do” entretenimento “.

Um porta-voz da produtora mencionou que “bem-estar dos nossos concorrentes extremamente a sério.” e “Todos foram avisados ​​que ia fazer frio, tomamos todas as medidas necessárias para prepará-los para isso”.

A fonte também afirmou que “Sim, algumas pessoas anônimas ficaram descontentes com o fato de terem sido eliminadas e foi uma experiência fria e bastante longa. Mas não foi pior do que muitos programas improvisados… quando você está distribuindo um grande prêmio, sempre ficará claro para nós que será um show difícil de participar.”

No entanto, Slade falou ao The Sun e afirmou que “Os competidores pensaram que estavam participando de algo divertido e os feridos não esperavam sofrer tanto,

Um deles tinha as mãos roxas por causa do frio David Slade

Slade também mencionou que “Agora eles ficaram com ferimentos depois de passarem um tempo presos em posições dolorosas e estressantes em temperaturas frias. Um cliente descreve ter visto alguém desmaiar e depois pessoas gritando por médicos. Temos um caso em que alguém reclama de hipotermia. Um deles tinha as mãos roxas por causa do frio. Tais lesões podem ter implicações muito graves para a saúde a longo prazo. Um de nossos clientes reclama de receber roupas mal ajustadas, apesar do frio.”