Concurso aberto para Conselho de Odontologia: vagas para diferentes cargos de nível médio e superior

Interessados em concorrer a uma das vagas devem realizar a inscrição até o dia 14 de dezembro.

Já estão abertas as inscrições para o novo concurso do Conselho Regional de Odontologia (CRO).

O certame visa contratação de profissionais em diversas áreas, com destaque para área administrativa.

O Instituto Quadrix é a banca responsável pela organização do concurso.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas ao Conselho Regional de Odontologia de Roraima (CRO RR). Ao todo, são oferecidas 170 vagas, sendo sete para contratação imediata e 163 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Agente de Fiscalização: 2 vagas + 43 CR;

Técnico Administrativo: 3 vagas + 52 CR..



O salário oferecido para os cargos de nível médio é de R$ 2.000,00 mais benefícios para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Nível superior

Agente de Contratação: 1 vaga + 34 CR;

Analista de Negócios: 1 vaga + 34 CR.

Já para os cargos de nível superior o salário é de R$ 3.000,00 mais benefícios por mês para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso público para o CRO – RR devem realizar a inscrição até o dia 14 de dezembro de 2023 diretamente pelo site do Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 68,00 a R$ 75,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e / ou que são doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Quadrix até o dia 16 de novembro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo Concurso CRO – RR

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área escolhida pelo candidato:

Agente de Fiscalização

Realizar análises, orientar e acompanhar as atividades executadas na área de atuação e emitir parecer e relatórios;

Conduzir veículos em inspeções de fiscalizações e eventos do CRO-RR;

Fazer viagens dentro da jurisdição do CRO-RR para promover fiscalização de pessoas físicas, jurídicas e estabelecimentos públicos que prestam serviços odontológicos;

Prestar, por telefone e pessoalmente, informações relacionadas com as atividades da entidade;

Confeccionar e redigir relatórios;

Acompanhar autoridades, inclusive a polícia, em fiscalizações em exercício da odontologia;

Entre outras atividadades.

Técnico Administrativo

Executar tarefas de suporte, realizando atividades tanto na área operacional, quanto na administrativa.

Receber, registrar, numerar, distribuir, expedir e guardar correspondências e documentos;

Atender ao público para requerimentos de inscrições, cancelamentos e pedido afins;

Imprimir dados nas cédulas de identidade profissional emitidas pelo CRO-RR;

Prestar, por telefone e pessoalmente, informações relacionadas com as atividades da entidade;

Receber e transmitir recados;

Efetuar atualizações de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas no sistema de informação do CRO-RR;

Registrar material recebido;

Guardar e distribuir o material referido no item anterior;

Entre outras atividades.

Agente de Contratação

Realizar análises, orientar e acompanhar as atividades executadas na área de atuação e emitir parecer e relatórios Realizar as atividades descritas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, n.º 14.133/21 que define o agente de contratação como: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

Entre outras atividades.

Analista de Negócios

Realizar análises, orientar e acompanhar as atividades executadas na área de atuação e emitir parecer e relatórios.

Reunir documentação e informações necessárias visando a elaboração, discussão e/ou apresentação de trabalhos e estudos;

Controlar usuários no Sistema de Informação;

Examinar, conferir e controlar os processos de inscrição de profissionais/entidades;

Supervisionar, conferir e controlar a confecções cédulas de identidade profissional emitidas pelo CRO-RR;

Entre outras atividades.

Etapas concurso CRO – RR

O concurso público para o CRO – RR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

Todas as fases do concurso público serão realizadas na cidade de Boa Vista/RR.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 14 de janeiro de 2024.

O concurso CRO RR terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pelo concurso CRO RR.