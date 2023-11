Concurso ALE TO tem edital em breve, veja detalhes

Atenção concurseiros: o concurso ALE TO deve ter seu edital publicado em breve! Isso conforme as informações fornecidas por Júnior Braga, Diretor Administrativo e membro da comissão organizadora do Concurso da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins (ALE TO).

A saber, o edital para a seleção está programado para ter divulgação até o dia 15 de novembro. Enquanto, a entidade responsável pela organização do certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que já foi contratada para essa finalidade.

Concurso ALE TO

O concurso ALE TO visa preencher um total de 107 vagas, que devem se distribuir entre cargos de níveis médio e superior. Assim, as posições disponíveis abrangem:

Técnico Legislativo;

Analista Legislativo;

Policial Legislativo;

Procurador Jurídico.

As inscrições devem se iniciar em 1º de dezembro de 2023 e encerrar em 10 de janeiro de 2024. As provas, por sua vez, têm previsão para ocorrer até o final de fevereiro de 2024.

Quanto ganha os aprovados no certame?

Quanto à remuneração dos aprovados no concurso ALE TO, os salários variam de acordo com o cargo. Então, como era de se esperar, os cargos de nível superior possuem valores mais altos.



Veja a seguir os valores:

Agente Legislativo (Nível Fundamental): R$ 2.480,23;

Policial Legislativo I (Nível Fundamental): R$ 2.480,23;

Policial Legislativo II (Nível Médio): R$ 3.847,65;

Técnico Legislativo (Nível Médio): R$ 3.847,65;

Analista Legislativo (Nível Superior): R$ 5.684,72;

Procurador Jurídico (Nível Superior): R$ 32.228,69.

Como serão as provas do concurso ALE TO?

O processo seletivo da Assembleia Legislativa do Tocantins será composto por diferentes etapas de avaliação. Dessa forma, todos os candidatos passarão por uma Prova Objetiva, enquanto a aplicação da Prova Discursiva acontecerá exclusivamente aos cargos na área jurídica, revisores e jornalistas.

Além disso, a Prova Prática será destinada exclusivamente aos candidatos ao cargo de Polícia Legislativa.

Quanto ao conteúdo que deve cair na prova objetiva, a última seleção abordou conhecimentos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa/Espanhola, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Como se preparar para as provas?

Preparar-se antecipadamente para o Concurso da Assembleia Legislativa do estado do Tocantins (ALE TO) é uma estratégia inteligente para aumentar suas chances de sucesso. Assim, mesmo antes da divulgação do edital, existem algumas etapas cruciais que os candidatos podem seguir para uma preparação eficaz.

Veja a seguir algumas dicas nesse sentido.

1. Conheça o perfil da banca responsável pelo concurso ALE TO

Em primeiro lugar, é fundamental compreender o perfil da banca examinadora, no caso a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Afinal, analisar provas anteriores elaboradas por essa instituição pode fornecer insights valiosos sobre o estilo das questões, a abordagem dos temas e o nível de dificuldade.

Dessa forma, os candidatos ganham uma visão mais clara do que esperar no exame.

2. Foque nas disciplinas básicas primeiro

A antecipação na preparação permite que os candidatos foquem em disciplinas específicas que têm maior peso no concurso da ALE TO. Portanto, baseando-se em seleções anteriores, é possível identificar as matérias mais recorrentes e dedicar um tempo extra a esses temas.

Como vimos, exemplos dessas matérias são Língua Portuguesa, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais e Específicos são áreas-chave que merecem atenção especial.

3. Tenha um cronograma de estudos para se preparar para o concurso ALE TO

Outro ponto crucial é a criação de um cronograma de estudos personalizado. Mesmo sem o edital, é possível estabelecer metas semanais de estudo, abordando as disciplinas relevantes de maneira equilibrada.

Isso porque distribuir o tempo de estudo de forma consistente ao longo da semana, incluindo revisões periódicas, contribui para uma assimilação mais efetiva do conteúdo.

4. Aplique na prática seus estudos

A prática constante por meio de exercícios é uma estratégia comprovada para consolidar conhecimentos. Então, ainda que o edital não tenha saído, os candidatos podem utilizar material de estudo de concursos anteriores. Bem como, de bancas semelhantes para aprimorar suas habilidades em resolução de questões.

Isso não apenas fortalece a compreensão dos tópicos, mas também ajuda a desenvolver a resistência necessária para enfrentar a maratona de provas.

5. Opte por materiais de estudo de qualidade para se preparar para o concurso ALE TO

Usar materiais de estudo de qualidade é crucial. Assim, manuais, videoaulas e cursos preparatórios específicos para concursos legislativos podem ser recursos valiosos. Aliás, lembre-se de que investir em material atualizado e alinhado com as exigências do cargo desejado é essencial para uma preparação eficiente.

Gostou de saber que o edital do concurso ALE TO pode sair a qualquer momento? Agora, comece a se preparar e volte sempre aqui, pois traremos em primeira mão as atualizações!