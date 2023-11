Concurso anuncia EDITAL com mais de 3 MIL vagas imediatas e CR

Salários do concurso podem ultrapassar R$ 5 mil

Este concurso é uma excelente oportunidade para quem deseja uma vaga no mercado de trabalho. Ficou interessado?

Veja a seguir todos os detalhes.

Concurso Público em Itapeva/SP- Oportunidades na Educação

A Prefeitura de Itapeva, no estado de São Paulo, lançou um novo edital de concurso público, trazendo excelentes oportunidades na área da educação. Vamos explorar os detalhes deste concurso que oferece um total de 30 vagas imediatas e 3.009 em cadastro de reserva, abrangendo diferentes níveis de escolaridade.

Nível Fundamental e vagas

Para o nível fundamental, destaca-se o cargo de Motorista de Transporte Escolar e Coletivo, com uma vaga imediata e 53 em cadastro de reserva. Esses profissionais desempenham um papel essencial na segurança e mobilidade, recebendo um salário de R$ 1.701,93.

Nível Médio e vagas do concurso

No nível médio, encontramos quatro cargos distintos, cada um contribuindo para a base da educação. São eles: Educador Social, Monitor de Educação Infantil, Orientador de Alunos e Secretário de Escola. Os salários variam de R$ 1.377,19 a R$ 2.183,66, proporcionando uma variedade de oportunidades para profissionais qualificados.



Nível Superior e concurso

Aqueles com formação superior têm a chance de ocupar cargos de liderança e orientação pedagógica. As oportunidades incluem Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Psicopedagogo, cada um desempenhando um papel crucial no desenvolvimento educacional. Os salários variam de R$ 4.960,60 a R$ 5.326,18.

Nível Superior – Professor

Os professores desempenham um papel vital na formação do futuro. O concurso oferece oportunidades para Professor Auxiliar e Professores PEB I e PEB II em diversas disciplinas. Além disso, há vagas para PEB II Auxiliar em Língua Portuguesa e Matemática. Os salários variam conforme as horas de trabalho e disciplinas específicas.

Inscrições e Oportunidades na Educação

Este concurso é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam contribuir para a educação em Itapeva. Com salários competitivos e uma variedade de cargos, os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e aos requisitos específicos de cada cargo. A educação é a chave para o desenvolvimento, e este concurso representa um passo importante nesse caminho.

Provas do concurso

O processo seletivo para os diversos cargos contempla diferentes etapas, cada uma projetada para avaliar habilidades específicas dos candidatos. Vamos explorar detalhadamente as etapas e os tipos de prova envolvidos:

Prova Objetiva – Todos os Cargos:

Nível Fundamental: Composta por 25 questões, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Específicos.

Composta por 25 questões, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Específicos. Nível Médio: Inclui 40 questões, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos Básicos de Informática e Conhecimentos Específicos.

Inclui 40 questões, divididas entre Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos Básicos de Informática e Conhecimentos Específicos. Nível Superior: Apresenta 50 questões, envolvendo Língua Portuguesa, Atualidades, Conhecimentos Básicos de Informática e Conhecimentos Específicos.

Prova Prática – Tratorista e Motorista:

Avaliação prática destinada aos cargos de Tratorista e Motorista, visando testar as habilidades específicas necessárias para essas funções.

Prova Dissertativa

Exclusiva para os cargos de nível superior, essa prova dissertativa busca avaliar a capacidade analítica e argumentativa dos candidatos.

Avaliação de Títulos

Etapa destinada aos candidatos de nível superior, onde títulos acadêmicos e experiências profissionais são avaliados, proporcionando pontuações adicionais.

Data Provável para as Provas Objetivas e Dissertativas

Cada etapa do processo seletivo tem um peso específico, proporcionando uma avaliação abrangente das habilidades e conhecimentos dos candidatos. É essencial que os concorrentes estejam preparados para cada fase, entendendo as particularidades e exigências de seu cargo específico.

Inscrição

Os interessados poderão se inscrever até 26 de dezembro de 2023 através do site da banca organizadora, CAIP.

O valor da taxa de participação varia conforme o grau cargo pretendido, sendo:

Fundamental: R$ 35,00

R$ 35,00 Médio: R$ 50,00

R$ 50,00 Superior: R$ 65,00

Como se preparar para as provas do concurso

Entender como se preparar para um concurso é fundamental para otimizar o processo de estudo. O primeiro passo é analisar detalhadamente o edital, compreendendo os requisitos, formato da prova, conteúdo programático e fases do processo seletivo.

Com base nessa compreensão, é possível elaborar um cronograma realista de estudos, considerando as atividades diárias. Distribuir o tempo de forma equilibrada entre as disciplinas é essencial para uma preparação eficaz.

A escolha do material de estudo é crucial. Utilize recursos confiáveis, como livros, apostilas, videoaulas e materiais específicos de concursos anteriores da mesma área. Isso proporcionará uma base sólida para o aprendizado.

É importante priorizar as disciplinas com maior peso na prova. Dedique mais tempo a essas áreas, sem negligenciar as demais. A prática com questões de concursos anteriores é uma estratégia valiosa para se familiarizar com o estilo das perguntas e aplicar o conhecimento de forma prática.