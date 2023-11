Concurso anuncia VAGAS na PREFEITURA e CÂMARA para TODOS os níveis de escolaridade

Mais um concurso público aberto. Desta vez, as chances são para prefeitura e câmara com oportunidades para vários níveis de escolaridade.

Sobre o concurso público

A partir das 16h desta sexta-feira, 3 de novembro, começam as inscrições para o concurso em Miracema, no estado do Rio de Janeiro. Esta seleção visa preencher um total de 1.322 vagas, abrangendo diferentes níveis de escolaridade. Dessas, 119 vagas são para contratação imediata, e 1.203 são destinadas à formação de cadastro reserva (CR). As oportunidades estão distribuídas entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. Dentre as vagas disponíveis, 1.288 são destinadas para lotação na Prefeitura, das quais 118 são imediatas e 1.170 são para cadastro reserva. Cargos de concurso público As vagas abrangem diversos cargos, abertos a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam entre R$ 1.320 e R$ 4.029,65. Para candidatos com ensino fundamental, as opções incluem cargos como auxiliar de comunicação, auxiliar de laboratório, auxiliar de saúde bucal, ajudante de obras e serviços, bombeiro hidráulico, calceteiro, cantineiro escolar, carpinteiro, coveiro, eletricista, gari, jardineiro, marceneiro, motorista, motorista de ambulância, operador de máquinas pesadas, pedreiro, pintor e servente escolar.

Para aqueles com ensino médio e/ou curso técnico, as vagas contemplam cargos como agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, auxiliar de creche, cuidador social, guarda civil municipal (masculino e feminino), monitor de transporte escolar, mediador escolar, professor de educação infantil,

professor ensino fundamental 1º segmento, secretário escolar, técnico da corregedoria, técnico agrícola, técnico ambiental, técnico de administração, técnico de edificações, técnico de enfermagem, técnico de estradas, técnico de radiologia, técnico desenhista de projetos, técnico em tecnologia da informação e técnico saúde bucal. Já para candidatos deste concurso público com formação superior, as oportunidades abrangem cargos como: advogado, analista da corregedoria, arquiteto, auditor fiscal na área fazendária, assistente social, bioquímico, contador, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, fiscal ambiental, fiscal de obras e posturas, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, procurador municipal, psicólogo, pedagogo, professores, médicos, médico veterinário e terapeuta ocupacional. Este concurso representa uma excelente oportunidade para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho em Miracema, com uma ampla variedade de cargos disponíveis em diferentes áreas de atuação e níveis de formação.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever s até as 16h do dia 7 de dezembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), banca organizadora do processo de seleção.

Sobre os valores, podemos citar:

R$ 60 (ensino fundamental), R$ 85 (níveis médio e técnico) e R$ 100 (superior).

Vagas na Câmara



A Câmara Municipal de Miracema também oferece 34 vagas, das quais 1 é para contratação imediata e 33 para formação de cadastro reserva (CR). As oportunidades abrangem cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.945,15 a R$ 4.017,30. Confira as vagas disponíveis na Câmara Municipal:

Para candidatos com ensino fundamental completo: auxiliar de serviços gerais (8 vagas no CR) e motorista (8 vagas no CR).

Para candidatos deste concurso público com ensino médio: auxiliar legislativo (8 vagas no CR).

Para candidatos com formação superior: contador (1 vaga para contratação imediata e 9 vagas no CR).

Todos os candidatos inscritos no concurso de Miracema serão submetidos a uma prova objetiva, que possui caráter eliminatório e classificatório. A aplicação da prova está programada para ocorrer nos dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro de 2024, em locais e horários que serão comunicados posteriormente, por meio de edital de convocação.

A validade deste concurso público será de dois anos, contados a partir da data de homologação, com a possibilidade de prorrogação por mais um período igual, a critério da administração pública, conforme as disposições do edital. Este concurso oferece uma ampla gama de oportunidades para candidatos de diversos níveis de formação e é uma excelente chance para ingressar na Câmara Municipal de Miracema.