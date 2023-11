Concurso BACEN deve ter provas até maio, confira

Novidades sobre o concurso Bacen, ou seja, o certame do Banco Central! Segundo informações da assessoria do órgão, estima-se que a prova ocorra 120 dias após a divulgação do edital de abertura, programada para até 19 de janeiro de 2024.

Com isso, a data limite para a realização do exame é até maio de 2024.

Quer saber mais detalhes sobre esse concurso tão esperado? É só ler até o final e conferir!

Concurso BACEN: cenário geral até agora

Veja a seguir um resumo geral do concurso do Banco Central do Brasil até agora:

Situação: Banca definida

Banca organizadora: CEBRASPE

Cargos: Analista;

Escolaridade: Nível Superior;

Carreiras: Bancária;

Lotação: Nacional;

Número de vagas: 100;

Remuneração: R$ 20.924,80.

Concurso BACEN: salário e benefícios

Os aprovados no próximo concurso do BACEN para a posição de Analista ingressarão na Classe A padrão I. No entanto, além dessa classe, há a possibilidade de obter um título adicional dentro da mesma classe.



Exceção feita ao cargo de procurador, que ingressará na segunda categoria. Dessa forma, os salários dos servidores que passarem no concurso para Analista vão de R$ 20.924,80 a R$ 29.832,84

Ademais, os servidores também recebem auxílio alimentação no valor de R$ 658 mensais e aqueles que têm filhos podem solicitar o auxílio-creche.

Vale lembrar que o déficit de servidores do Banco Central do Brasil continua crescendo. Atualmente, o órgão possui 3.108 cargos vagos, conforme dados de abril de 2023.

Por isso, além desse concurso BACEN para o provimento de vagas de Analista, espera-se que em breve sejam lançados novos editais.

Lotação

Os servidores do Banco Central podem ser alocados em 10 municípios distintos. De acordo com os dados de abril de 2023, 44,7% dos servidores trabalham em Brasília, enquanto apenas 1,2% atuam em Belém.

Além destas cidades, os aprovados podem ser designados para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza e Salvador.

Saiba mais sobre o concurso do Banco Central

O Banco Central do Brasil (BACEN) foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com sede em Brasília. Além disso, o BACEN possui representações nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará.

A saber, o ingresso no BACEN ocorre majoritariamente por meio de concursos públicos.

O que fazem os servidores aprovados no concurso BACEN

O Banco Central é um dos mais importantes órgãos do poder público brasileiro. Dentre outras coisas, essas são suas atribuições:

Emissão de papel-moeda e moeda metálica;

Execução dos serviços do meio circulante;

Recebimento de recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras;

Realização de operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras;

Regulação da execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis;

Efetuação de operações de compra e venda de títulos públicos federais;

Controle de crédito;

Fiscalização das instituições financeiras;

Autorização do funcionamento das instituições financeiras;

Estabelecimento das condições para o exercício de cargos de direção nas instituições financeiras;

Vigilância da interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais;

Controle do fluxo de capitais estrangeiros no país.

Como foi a última edição do concurso BACEN

O último concurso BACEN, realizado em 2013, teve duas etapas, sendo a primeira para provas objetivas e discursivas, aplicada apenas aos candidatos a analista. Enquanto isso, a segunda etapa, válida para todos os cargos, consistiu em um programa de capacitação, sendo eliminatória e classificatória.

Prova Objetiva

As provas objetivas para o cargo de Analista tiveram duração de 3 horas e 30 minutos.

Para o cargo de Técnico, por sua vez, as provas objetivas e discursivas tiveram duração de 4 horas e 30 minutos.

Prova Discursiva

As provas discursivas para o cargo de Analista tiveram duração de 4 horas, com aplicação no período vespertino. Ademais, a etapa discursiva para o cargo de Técnico ocorreu no mesmo período da prova objetiva.

Programa de Capacitação

No último concurso BACEN, o programa de capacitação teve carga horária de 120 horas em tempo integral. Sendo assim, ao longo do programa, os candidatos receberam auxílio financeiro e foram avaliados por meio de prova ao final.

Concorrência do concurso BACEN

Os concursos BACEN para os cargos de técnico, analista e procurador costuma ter uma alta disputa. No concurso de 2013, por exemplo, que ofereceu 500 vagas, foram 89.052 inscritos, resultando em uma concorrência geral de 178 candidatos por vaga.

Aliás, para o cargo de técnico, a concorrência foi ainda maior, com 47.800 inscritos disputando 100 vagas.

Por isso, se você pretende participar do próximo concurso BACEN, precisa se preparar com o máximo de afinco e antecedência. Afinal, essa edição também deve ter uma alta concorrência. Boa sorte!