Concurso Bombeiros PB saiu! Inicial de R$ 3,7 mil

Atenção concurseiros que sonham em seguir em uma carreira que traga salários atrativos, garantia de crescimento e muito prestígio social: o concurso Bombeiros PB saiu!

Assim, o aguardado edital para o cargo de Oficial do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes — QOBM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba acaba de ter publicação.

A saber, este concurso oferece um total de 9 vagas e promete ser muito concorrido. Quer saber mais detalhes para poder se preparar e conquistar uma dessas cobiçadas posições? É só ler até o final e conferir!

Concurso Bombeiros PB saiu: quem pode fazer?

Segundo o edital, para concorrer a uma vaga, é crucial que o candidato se inscreva nos Exames Complementares, de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba.

Além disso, é necessário que o candidato tenha realizado sua inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (ENEM 2023) segundo a Portaria n.º 50/GCG/2023-CG, publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba n.º 17.877 em 08/06/2023.

Cabe informar, ainda, que não serão aceitas inscrições daqueles que optaram pela modalidade “participante treineiro” no ENEM 2023.

Inscrições para o certame



É importante observar que as inscrições para os Exames Complementares serão realizadas de forma exclusiva através da Internet, utilizando o site oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (www.bombeiros.pb.gov.br). Recomenda-se aos candidatos interessados que acessem o site mencionado para obter todas as informações necessárias sobre o processo de inscrição, bem como as orientações detalhadas sobre os documentos e requisitos exigidos para participação nos Exames Complementares.

Dessa forma, o período de inscrição começa às 09h00min do dia 03/11/2023 e se encerra às 09h00min do dia 17/11/2023. Ademais, é preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20/11/2023 para que sua inscrição seja efetivada.

Remuneração e benefícios no concurso Bombeiros PB

Conforme mencionado anteriormente, é importante ressaltar que os salários oferecidos aos candidatos aprovados neste concurso são bastante atrativos. Para entender melhor a estrutura salarial, é fundamental analisar a remuneração de acordo com a hierarquia estabelecida pela instituição. A seguir, apresentaremos uma visão detalhada sobre como funciona o sistema de pagamento para os aprovados, proporcionando uma compreensão abrangente sobre as oportunidades financeiras oferecidas neste certame.

Cadete BM:

R$ 3.068,761 (1º ano);

R$ 3.368,532 (2º ano);

R$ 3.733,373 (3º ano) (Soldo de 3º Sargento, 2º Sargento e 1º Sargento BM, respectivamente, auxílio alimentação e Bolsa Desempenho)

Aspirante a Oficial BM:

R$ 6.534,46 (Soldo, Gratificação de Habilitação, auxílio alimentação e Bolsa Desempenho)

2º Tenente BM:

R$ 8.341,28 (Soldo, Gratificação de Habilitação, Anuênio, auxílio alimentação e Bolsa Desempenho)

Essa remuneração tem como base os valores referentes ao mês de outubro de 2023, conforme a Lei n.º 8.562, de 04 de junho de 2008, e suas alterações. Além disso, é possível receber um adicional por Ajuda de Custo Operacional, cujos valores variam conforme o ano.

Cargos e vagas no concurso Bombeiros PB

O concurso oferece vagas para o cargo de Oficial do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes — QOBM, totalizando 9 vagas.

Etapas do certame

O concurso será em duas fases:

1ª Fase: Exame Intelectual (Provas Escritas — ENEM 2023);

2ª Fase: Exames Complementares (Saúde, Aptidão Física e Psicológico).

É importante destacar que o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar não faz parte das fases do concurso.

Exame Intelectual — ENEM 2023

Os candidatos regularmente inscritos deverão participar do Exame Intelectual (Provas Escritas) por meio do ENEM 2023, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — INEP.

Assim, a captação das notas do ENEM 2023 e o cálculo das médias serão de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba.

Lembrando que candidatos que optaram pela modalidade “PARTICIPANTE TREINEIRO” no ENEM 2023 não poderão participar do concurso Bombeiros PB.

Exames Complementares

Esta fase inclui os Exames de Saúde, Aptidão Física e Psicológico, que serão nessa ordem, com caráter eliminatório.

Exame de Saúde: Avalia o estado geral de saúde, físico e mental do candidato, determinando as condições necessárias ao desempenho da profissão do militar estadual, envolvendo exames clínicos e testes;

Exame de Aptidão Física: Avalia a capacidade de esforço e resistência à fadiga física do candidato, visando selecionar aqueles que atendam às condições necessárias para o cargo;

Exame Psicológico: Avalia as características cognitivas e de personalidade dos candidatos, bem como sua compatibilidade com as aptidões necessárias para o exercício do cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, por meio de testes objetivos e padronizados.

Este concurso oferece uma oportunidade valiosa para aqueles que aspiram a se tornar Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Portanto, fique atento às datas de inscrição e se prepare. Além disso, volte sempre aqui para mais atualizações sobre o concurso Bombeiros PB!