Concurso Bombeiros PE tem edital divulgado, saiba mais

Para a alegria dos concurseiros de plantão, o edital do concurso Bombeiros PE saiu! Dessa forma, são 660 vagas disponíveis, e o objetivo de quem sonha com a carreira pública nessa área.

E para te ajudar a se preparar para o certame, que acontece em breve, trouxemos um resumo do edital e dicas de preparação. Por isso, fique com a gente e leia até o final. Pois, essas informações podem ser determinantes para o seu sucesso nas provas.

Concurso Bombeiros PE

O tão aguardado edital do Concurso Bombeiro PE (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco) foi finalmente publicado. Assim, traz a informação de que serão 660 vagas para os cargos de Soldado e Oficial.

Sob a organização do Instituto AOCP, este concurso oferece uma grande oportunidade para aqueles que almejam uma carreira no serviço militar. Então, veja a seguir os principais pontos do edital.

Quem pode participar do concurso Bombeiros PE

O certame contempla 600 vagas para Soldado BM PE, e se destinam aos candidatos que cumprem esses requisitos:

Ensino médio completo;

CNH categoria “B”, no mínimo;

Altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens;

Idades entre 18 e 30 anos.

Enquanto isso, para os aspirantes ao cargo de Oficial BM PE, há 60 vagas disponíveis, para as quais as exigências são:



Ensino superior em qualquer área;

CNH categoria “B”, no mínimo;

Altura mínima e faixa etária idênticas às do cargo de Soldado.

Inscrições e taxas

As inscrições já estão abertas desde às 9h do dia 13 de novembro até o dia 13 de dezembro. Além disso, devem ser realizadas exclusivamente no site da banca organizadora, o Instituto AOCP.

A saber, a taxa de inscrição para o cargo de Soldado é de R$ 180,00, enquanto os candidatos ao cargo de Oficial deverão desembolsar R$ 220,00.

Salário e benefícios dos aprovados no concurso Bombeiros PE

O que torna esse concurso tão atraente não é apenas a quantidade de vagas, mas também os vencimentos e benefícios oferecidos aos aprovados. Isso porque o salário inicial para Soldado é de R$ 3.419,88, enquanto os Oficiais receberão R$ 10.855,91.

Vale lembrar que o cargo de Soldado é de nível médio. Logo, representa uma grande oportunidade para os concurseiros que não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade.

Além disso, os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, gratificação, fardamento, plano de saúde e assistência psicológica.

Como foi o último certame

Na última edição do concurso Bombeiros PE, os candidatos foram submetidos a uma série de etapas eliminatórias e classificatórias. Aliás, incluindo:

Prova objetiva;

Prova discursiva (redação);

Exames médicos;

Exames de aptidão física;

Avaliação psicológica;

Investigação social;

Curso de formação.

Sendo assim, essas também serão as etapas desta edição do certame.

Provas e cronograma do concurso Bombeiros PE 2024

As provas estão programadas para o dia 21 de janeiro de 2024. Sendo assim, o exame da manhã se destina aos candidatos a Soldado. Enquanto, o da tarde para os concorrentes ao cargo de Oficial.

Para se preparar, é preciso estar atento ao conteúdo programático inerente ao cargo. Dessa forma, veja a seguir as disciplinas e o número de questões para as provas objetivas de cada posição.

Para Soldado

Língua Portuguesa (10 questões);

Informática (5 questões);

Matemática (10 questões);

Raciocínio Lógico (5 questões);

Física (5 questões);

Biologia (5 questões);

Direito Constitucional (10 questões);

Atualidades (5 questões);

História de Pernambuco (5 questões).

Total de 60 questões.

Para Oficial

Língua Portuguesa (5 questões);

Língua Estrangeira (inglês ou espanhol) (5 questões);

Informática (5 questões);

Estatística (5 questões);

Matemática (5 questões);

Física (5 questões);

Química (5 questões);

Biologia (5 questões);

Direito Constitucional (8 questões);

Direito Administrativo (7 questões);

Legislações pertinentes aos militares do Estado de Pernambuco (10 questões);

Direito Penal Militar (5 questões).

Total de 70 questões.

Preparação física para o concurso Bombeiros PE

Além das provas escritas, os candidatos terão que passar por um rigoroso teste de aptidão física. Assim, homens e mulheres terão índices mínimos distintos em exercícios como:

Barra fixa;

Flexão abdominal;

Salto horizontal;

Shuttle Run;

Corrida de 2.400 metros;

Natação 100 metros.

A preparação física é fundamental para superar essa fase eliminatória. E por falar nisso, a seguir, veja algumas dicas de como se preparar para esse certame e aumentar as chances de aprovação.

Como estar pronto para o certame

Primeiramente, compreender o perfil da banca organizadora, Instituto AOCP, é fundamental. Então, analise provas anteriores, identificando padrões de questões e focando nos temas mais recorrentes.

Estabeleça um cronograma de estudos realista, ou seja, distribuindo as disciplinas de acordo com a complexidade e priorizando seus pontos fracos. Para isso, utilize materiais específicos, como livros e apostilas direcionadas ao conteúdo programático.

A preparação física não deve ser negligenciada. Então, integre exercícios aeróbicos e de resistência, alinhados com os requisitos do teste de aptidão física.

Lembre-se de estudar e se exercitar bastante, mas sem esquecer de descansar e se alimentar bem. Afinal de contas, o equilíbrio entre preparo intelectual, físico e uma boa saúde pode ser a chave para a sua aprovação no concurso Bombeiros PE!