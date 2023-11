Concurso CAERN tem extrato de edital publicado

Acaba de ser divulgado o resumo do edital para o concurso CAERN. Desse modo, segundo as informações do documento, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte abrirá oportunidades para diversos cargos.

Além disso, agora também já sabemos qual será a banca organizadora e uma série de outras informações.

Extrato do edital do concurso CAERN saiu

O extrato do edital do concurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte dá conta de que o processo seletivo deve dar provimento a diversos cargos na instituição, incluindo:

Técnico de Controle Ambiental;

Técnico em Instrumentação;

Técnico de Edificações;

Técnico em Mecânica;

Engenheiro Eletricista;

Engenheiro Mecânico;

Engenheiro Químico;

Engenheiro Civil;



As provas para concorrer a esses cargos estão agendadas para ocorrer em 25 de fevereiro de 2024.

Inscrições para o Concurso CAERN



Conforme o resumo do edital, os interessados em participar do concurso poderão efetuar suas inscrições entre 16 de novembro e 20 de dezembro de 2023, exclusivamente no site da banca organizadora, disponível em www.idecan.org.br.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade, sendo:

R$ 100,00 para os cargos de nível técnico;

R$ 120,00 para os cargos de nível superior.

Resumo geral do certame

Conforme o descrito no extrato do edital do concurso CAERN, esse é o cenário geral do processo até o momento:

Situação atual: Banca definida;

Banca organizadora: IDECAN;

Cargos: em definição;

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior;

Carreiras: Administrativa e outras;

Lotação: Estado do Rio Grande do Norte;

Número de vagas: 33 vagas previstas;

Salários e benefícios: A definir.

Como se preparar para fazer as provas do concurso CAERN?

Como vimos, as inscrições para o processo seletivo da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte abrem amanhã. Além disso, o órgão oferecerá oportunidades para servidores de nível técnico, médio e superior. Sem contar que as provas devem acontecer em poucos meses, em 25 de fevereiro de 2024.

Sendo assim, é muito importante se preparar se você quiser disputar uma dessas vagas com chances reais de sucesso. Para te ajudar com isso, veja algumas dicas práticas.

1. Compreensão do edital

O primeiro passo para uma preparação eficaz é o que você está fazendo aqui, ou seja, uma análise aprofundada do edital. Saber os pontos principais do documento e entender perfeitamente o que eles querem dizer é essencial.

Afinal, os candidatos devem compreender os cargos oferecidos no concurso CAERN, que incluem oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e com diferentes atribuições. Assim, ao entender as especificidades de cada cargo, é possível direcionar os estudos de maneira mais precisa.

2. Escolha estratégica dos cargos

Por falar em analisar os cargos, ao considerar os postos disponíveis, os candidatos devem avaliar seus próprios conhecimentos, habilidades e interesses. Isso porque optar por uma posição alinhada ao perfil individual aumenta as chances de sucesso na prova.

3. Análise da banca organizadora do concurso CAERN (IDECAN)

Conhecer o perfil da banca organizadora, nesse caso, o IDECAN, é fundamental. Cada banca tem suas peculiaridades na elaboração das questões, o que pode influenciar na estratégia de estudo.

Então, revisar provas anteriores organizadas pelo IDECAN possibilita familiaridade com o estilo das questões e a estrutura das avaliações.

4. Calendário de estudos

O período entre a divulgação do edital e a aplicação das provas é crucial para a preparação. Ainda mais quando tem se tornado um padrão a divulgação do edital sair muito próximo da data das provas, tornando o tempo curto para se preparar adequadamente.

Assim, os candidatos devem criar um calendário de estudos realista, considerando a extensão do conteúdo programático e dedicando tempo suficiente a cada disciplina. Ademais, a organização é essencial para abordar todas as áreas do conhecimento de maneira equilibrada.

5. Material didático e recursos de estudo

Utilizar materiais didáticos de qualidade é essencial para uma preparação eficiente. Livros específicos para concursos, videoaulas e materiais online podem ser recursos valiosos.

Além disso, a resolução de questões de concursos anteriores, especialmente as elaboradas pelo IDECAN, fortalece a compreensão dos temas e aprimora a habilidade de resolver questões no tempo determinado.

6. Simulados e revisões: essenciais para estudar para o concurso CAERN

A realização de simulados é uma estratégia eficaz para avaliar o progresso nos estudos e familiarizar-se com o ambiente de prova. Revisões periódicas são, ainda, cruciais para consolidar o aprendizado.

Isso porque identificar pontos fracos e reforçar o estudo em áreas específicas contribui para um desempenho mais consistente na prova.

Agora que você já sabe o que diz o extrato do edital do concurso CAERN e que as inscrições já vão abrir, coloque essas dicas em prática e boa sorte nas provas!