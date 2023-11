Concurso CAIXA 2024 pode ter dois editais; confira novidades

Um dos concursos mais aguardados para 2024 é o concurso Caixa. E uma das novidades é que o certame pode ser dividido em dois editais, sendo um para as vagas destinadas ao quadro geral e outro apenas para a área de Tecnologia da Informação (TI), assim como foi feito no último concurso do Banco do Brasil.

Contudo, até o momento a Caixa Econômica não confirmou a informação. Apenas reforçou que os estudos para a realização do concurso estão em andamento.

A realização de um novo certame cresceu após a notícia do encerramento do último concurso realizado em 2014.

Com a convocação de todos os aprovados, o banco teria a oportunidade de iniciar uma nova seleção.

Mas após a notícia da demissão da então presidente do banco, Rita Serrano, ficou no ar a dúvida se o certame será ou não realizado.

O presidente Lula demitiu Rita Serrano após pressão do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) e outros líderes do centrão.

A troca no comando do banco é motivada por favores políticos. Ao assumir o controle da instituição, o centrão se compromete a dar apoio ao governo no Congresso.

Mas, em meio a acordos políticos, como fica a situação do edital que, até então, estava previsto para 2024?

A ex-presidente, funcionária de carreira da Caixa desde 1989, já havia sinalizado a importância de realizar novas contratações.



No entanto, agora o cenário é incerto. O novo presidente da Caixa, escolhido pelo centrão, é o economista e servidor do banco Carlos Vieira Fernandes.

O novo presidente já ocupou cargos de confiança em ministérios, tendo atuado como ex-secretário-executivo do Ministério das Cidades na gestão de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) no governo Dilma Rousseff (PT).

Até o momento, o novo presidente do banco não se manifestou em relação ao concurso previsto para 2024. Mas, a expectativa, é que a troca de comando não interfira na seleção, uma vez que tanto Rita, quanto Fernandes, funcionários de carreira, reconhecem o déficit de servidores na estatal.

Caixa encerra concurso de 2014

Recentemente, a Caixa anunciou o encerramento do edital de 2014 junto com a convocação dos últimos 800 aprovados no certame, conforme já estava previsto.

As convocações estavam previstas atender todas as regiões do país.

Os candidatos aprovados podem consultar as convocações que estão sendo realizadas por meio do relatório publicado no site da Caixa, na opção “Concurso Público – Admissional”.

As contratações são fruto de um acordo assinado entre o Tribunal Superior do Trabalho e a estatal.

De acordo com o documento, a Ação Civil Pública nº 00059-10-2016-5-10-0006, que estendia o prazo de validade do concurso por tempo indeterminado, será encerrada definitivamente no fim das contratações.

O acordo recebeu a validação da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) e da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

No entanto, apesar de contar com o apoio das categorias, o acordo não foi bem recebido pelos integrantes das comissões de aprovados do concurso Caixa 2014, muito menos pelos candidatos aprovados e que ainda aguardam as próximas convocações.

Ainda segundo o documento de acordo entre a Caixa e o TST, novas seleções poderão ser realizadas para o cargo de técnico bancário, no entanto, apenas para atender a demanda real do banco e não somente para ofertar oportunidades em cadastro reserva.

Desde 2014, foram realizadas 17.923 convocações resultando em 11.672 admissões de aprovados.

Concurso CAIXA 2014 contou com vagas para cargos de nível médio e superior

O certame de 2014 ofertou vagas unicamente para formação de cadastro reserva nas áreas de Técnico Bancário (nível médio), Médico do Trabalho e Engenheiro, ambos com formação em nível superior.

A remuneração mínima inicial prevista em edital é de R$ 3.597, além de benefícios como a participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche.

Esse foi um dos maiores concursos realizados na história do país, tendo mais de 30 mil aprovados e mais de 1 milhão de candidatos inscritos.

Na época, a banca responsável pela organização do certame foi o Cebraspe. O concurso teve validade de um ano, sendo prorrogado por mais um. Ou seja, a data de expiração da seleção deveria ter sido em 2016.

No entanto, devido a diversas ações judiciais, incluindo do próprio Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e do Tocantins (MPT DF/TO), a validade foi prorrogada.

Ambos os órgão ajuizaram ação contra o banco para que fosse prorrogado o tempo de validade do concurso para indeterminado. Dessa forma, a estatal teria mais tempo para realizar a convocação dos aprovados.

Com isso, mesmo tendo sido realizado em 2014, o concurso Caixa permanece válido por determinação judicial. “A convocação dos candidatos do cadastro reserva ocorre em decorrência da prorrogação da validade do concurso público de 2014, por prazo indeterminado, proferida em sentença de Ação Civil Pública”, informou o banco.